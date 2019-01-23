【大阪自由行】最新商場SkyO　人氣象印食堂、40分鐘到關西機場

大阪本身是shopping天堂，而在難波開幕兩個月的最新商場「難波SkyO」，主打日本傳統文化商品，與心齋橋一帶的最新玩物、美食大不同。而且只需約40分鐘便可乘南海電鐵直達關西機場，最啱大家最後血拼！商場最亮點，有由保溫水壺起家、變身為人氣食店的「象印食堂」，進駐成為常設店，有機會一定要試呀！

由南海電鐵發展的全新複合商業設施「難波SkyO」在去年10月開幕，可乘南海電鐵直達關西空港，並成為大阪全新地標。(圖片來源：www.bubu-jp.com)

佔地4層商場 主打「Made in Japan」

這座大阪商場焦點「難波SkyO」共有31層，商場位於2樓至6樓，共有4層（註：留意沒有4樓），其餘層數則為辦公室。商場樓層共有商店及餐廳41家，其中5樓主打「MADE IN JAPAN」為主題的傳統老店，將日本傳統工藝帶入商場，例如有刀店「實光刃物」、竹器老店「公長齋小菅」、「つぼ市（TSUBOICHI）製茶本舖」日本傳統茶，商場與日文文化融合，感覺卻不突兀老土。

▼按下圖看更多5樓日本傳統文化店舖：

主打正宗日本綠茶的「製茶本舖」（TSUBOICHI）（圖片來源：官方網站）

百年刀具店「實光刃物」，是日本高級刀具品牌，因為是老字號，菜刀價錢不便宜，最便宜的菜刀也要1,000港元起跳！（圖片來源：yuya_pppp@IG）

「箸長」專售日本傳統筷子，店內亦有新式筷子選擇，真係花多眼亂。（圖片來源：namba_hashicho@IG）

「公長齋小菅」賣的是傳統竹製工藝品，店內擺設是日本一貫的簡潔型格設計。（圖片來源：kohchosai_osaka@IG）

6樓：人氣食店「象印食堂」

商場6樓以「健康」為主題，最焦點要數近來人氣極高的「象印食堂」，主打「米飯」為主題的健康料理。象印由本來的保溫瓶著名品牌，發展到這家鑽研米飯為主的食店，自然是Fans關注之作，早前曾在東京及大阪開設期間限定店，吸引粉絲每天大排長龍；而今次「象印食堂」終於在難波SkyO開店，當然有大批fans支持。只要在這店內點叫定食，便可白飯任裝！

飯堂裝修設計是一貫的日式木材，簡潔明亮。（圖片來源：ZOJIRUSHI官方網頁）

在店內只要叫定食，便可白飯任裝，對於大胃王來說非常吸引！（圖片來源：akane_h_0430@IG）

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另外，6樓還有很多生活雜貨，包括全國唯一一間「金胡麻焙煎所」，有不同口味的芝麻粉、芝麻醬、芝麻油等等，分類相當專業，當手信一流。其他還有漢方藥專門店「光堂藥店」、黑醋專門店「黒酢本舗 桷志田」等等，想買健康產品就要上6樓慢慢揀。另外又有少女雜貨「BEAUTY&AMENITY BY GemiD」，專賣毛巾、浴鹽、美容產品，女士們一定要掃 made in Japan 面膜，平均7港元一塊，必定狂掃！

▼按下圖看更多6樓店舖相片：

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難波SKyO 地址：大阪府大阪市中央區難波5丁目1-60 營業時間：商店 10am-9pm、餐廳食店 10am-11pm 交通：難波地鐵站4號出口

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