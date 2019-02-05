【豬年2019】深圳過年有嘢玩！細數多個迎春花海、IG打卡藝術展

就在最近這幾天福田CBD的Ada、Coco、Ken還有理髮店的Tony老師都已經不約而同地回家變身為翠花、秀梅、狗蛋、鐵柱。不過仍有不少人決定留在深圳過年那麼問題來了在深圳過年有什麼好玩的呢？百媚千嬌的花展、絢麗多姿的燈會燦若星河的煙花表演...好玩的活動簡直多到數不清呀！每一個都值得我們去打卡！

人民公園月季花展

每年農曆新年前後，深圳人民公園就會變成一片由各色月季花組成的花海。盛裝而來的月季花，讓園內到處都瀰漫著春天的氣息，感覺就像是進入了夢幻花園。300多個品種的月季爭奇鬥艷，粉嫩的「摩洛哥公主」，黃的發亮的「金鳳凰」，迷你的「洛麗塔」。

時間： 2019年1月28日－2月13日 地點：羅湖區人民北路3071號人民公園月季園內 門票：免費 建議交通：地鐵1號線老街站F出口約900米

園博園茶花展

如果在過年期間來到園博園，你將會目睹1500株茶花，同時盛情綻放的驚艷場面。紅的、白的、粉的，形成繽紛多彩、絢爛璀璨的花潮，在陽光的照射下嬌豔欲滴。

（深圳微時光提供）

花展時間： 2019年1月27日－2019年2月11日 花展地點：福田區深南大道竹子林西段園博園南門廣場、日本園（茶花園） 門票價格：免費 建議交通：地鐵1號線僑城東站A出口往東步行300米

鵬城美麗鄉村百花節

每年農曆新年的大鵬所城，都會變身為群芳爭豔的花海，油菜花、櫻花、格桑花、桃花、牡丹花、向日葵、金魚草……百花爭艷、五彩繽紛，漫步在櫻花大道上，不斷有花瓣零零散散地飄落下來，彷彿置身於童話世界，讓人流連忘返。薰衣草的點綴，讓整個園區顯得更加春意盎然。

（深圳微時光提供）

百花節時間： 2019年2月5日至2019年3月5日 百花節地點：大鵬新區街道辦東山寺路18號（立誠賓館旁） 門票價格：全場通票59.9元 建議交通：從市內至大鵬中心站，轉乘M471、M457、B753到大鵬所城站下車即可

觀瀾湖櫻花暨魯冰花節

誰說農曆新年的觀瀾不好玩的！每年這個時候的觀瀾湖，都會有上千株櫻花競相開放，清淡的花香誘得人心馳神往。櫻花婉轉飛舞，繽紛花海浪漫來襲，隔著屏幕都能聞到花的芬芳。今年的櫻花節還引進了魯冰花，一串串五彩繽紛的花朵，隨著春風拂動而飄逸。整個園區都掛滿了油紙傘，洋溢著絲絲的踏實和自然的氣息。

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花展時間： 2019.2.5 - 2019.3.10 花展地點：龍華區高爾夫大道觀瀾湖新城對面 門票價格：成人票60元/張、兒童票30元/張 建議交通：乘坐M263、B880、M342、B878到“觀瀾湖新城總站”下車

深圳中心花市

過年的日子越來越近，然而更加激動人心的是，取消了3年的深圳花市，今年終於回來啦！新的一年就是豬年了！花市上當然少不了豬豬的元素啦，就連花藝造型都是極具豬年特色的「豬福」。除了桃花、梅花、蘭花、大麗花、水仙、年桔等傳統年花以外，今年還特別引進了罕見的朱頂紅、彩色馬蹄，特色盆景等特色花卉。

花市日期： 2019.1.31 - 2019.2.4 花市時間： 1.31 -2.3 10:30 - 21:00/2.4 10:30 - 24:00 花市地點：福田區會展中心 門票價格：免費 建議交通：地鐵1/4號線會展中心D出口

歡樂海岸燈會

在深圳過年怎麼能不去，歡樂海岸燈會打卡呢！放眼望去全都是燈，一進門就能感受到濃濃的年味！園內的各個角落，都能感受到濃郁的中國傳統元素！在這裡，我們不僅可以拍出美美的照片放上Instagram呃Like，還可以玩互動遊戲、品嚐傳統美食！

（深圳微時光提供）

（深圳微時光提供）

燈展時間： 2018.12.6 - 2019.2.20 燈展地點：南山區歡樂海岸椰林沙灘 門票價格：平日50元/節假日80元 建議交通：地鐵9號線深圳灣公園E出口

甘坑客家小鎮「燈籠節」

覺得深圳過年不夠喜慶？那是你沒去過甘坑客家小鎮。在這裡，上百年曆史的古建築被喜慶的燈籠裝扮得年味十足。除了掛在屋簷上的燈籠，還有寓意深長的喜慶花燈，遍布在古鎮的大街小巷當中帶著福氣奔向我們的豬寶寶，準備越過龍門的錦鯉，每個造型都能讓人感受到春節喜慶祥和的氣氛！

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燈展時間： 2019.1.15 - 2019.3.15 燈展地點：龍崗區吉華街道甘坑客家小鎮 門票價格：免費 建議交通：下水徑C出口，換乘980路公交車到「甘坑客家小鎮站」下車即可

深圳迎春廟會－大鵬所城新春廟會

在這座百年曆史的古城裡，我們可以過一個屬於深圳人自己的春節，色彩鮮豔、形狀多樣的燈籠，把年味體現的淋漓盡致！魚燈、宮燈、紗燈...佈滿了大鵬所城的大街小巷，為這座古城增添了不少色彩！

燈展時間： 2019.1.28 - 2019.2.10 燈展地點：大鵬新區鵬飛路大鵬所城 門票價格：免費 建議交通：從市內至“大鵬中心站”，轉乘M471、M457、B753到「大鵬所城站」下車即可

深圳迎春展覽－每當星空變幻時

你相信世界上有魔法嗎？不用坐飛船，也能穿越星光閃爍的宇宙。不用時光機，也能在平行世界穿梭。360°無死角，美到窒息，超級適合小仙女們去打卡！幾乎十步一景，五步一影，任何一個角落都藏著值得探索的美！

（深圳微時光提供）

展覽日期：2018年12月23日至2019年3月10日 展覽時間： 10：00－20：00 展覽地點：南山區華僑城創意園香山村6棟燕晗高地2層 門票價格： 88元（學生）108元（工作日） 128元（週末） 建議交通：地鐵僑城北站B出口，步行約8分鐘

ART×FASHION

如果你對潮流感興趣，那可千萬不要錯過春節的這個展覽，時尚、未來、藝術就是它的代名詞在同時進行5、6場展覽裡，小編認為最不能錯過的是荷蘭藝術家Nick Verstand的裝置展，有種抓得住萬物，穿越到未來的神秘感。曾在巴黎羅浮宮、Tent London等地大受好評的wow作品也十分值得打卡，絲質百褶裙與豎琴音樂配合出場，真實體驗與視覺效果如出一轍，擁有著奇妙的輕盈之感！

（深圳微時光提供）

展覽日期： 2018.12.18 - 2019.2.20 展覽時間： 10:00 - 22:00 展覽地點：南山區科苑南路2888號深圳灣萬象城 門票價格：免費，需預約 建議交通：地鐵后海站G出口，步行約5分鐘

鬼馬設計展

在instagram上獲贊無數，少女心暴擊的HELLO！My name is Paul Smith終於在春節期間來到了深圳。在洛杉磯最火熱的粉紅牆，是絕佳的網紅打卡點，超大的粉紅色檯燈、黃色便簽，加上暖色調的光線，元氣滿滿的一天又開始啦！專門為中國巡迴展設計，用5萬顆鈕扣堆砌，高3米，寬6米的七彩牆面，當然也不能錯過！

展覽日期： 2018.12.8 - 2019.4.15 展覽時間： 11：00-21:00（20:30停止入場） 展覽地點：南山區后海中心中國華潤大廈藝術中心b1層 門票價格： 平日： 90（單人）/160元（雙人） 通票： 120（單人） 200元（雙人） 建議交通：乘坐b964路環線到「華潤深圳灣站」下車

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