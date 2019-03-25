【大阪．天王寺】落機即去景點：阿倍野展望台　無敵夜景情侶聖地

來大阪玩想要一次滿足購物逛街還有享受美食，除了大家都已經很熟的梅田車站周邊，還有難波、心齋橋，現在還有另一個可以放進旅行清單的地方，那就是位在天王寺的近鐵百貨Harukas總店，有得逛又有得吃，更有日本第一高大樓阿倍野可以看美景超級方便！

位於天王寺的近鐵百貨Harukas總店，有得逛又有得吃，更有日本第一高大樓阿倍野可以看美景超級方便！（harukas300＠instagram）

到大阪來吃吃買買絕對是每天的必做行程，但是想要在有限的時間把逛街吃美食同時掌握選地點可是非～常重要的！位在天王寺的近鐵百貨可以說是坐擁了絕佳的地理位置！尤其天王寺又是通往機場的重要交通車站，非常適合當作下飛機的第一站，又或者是返程前的最後血拼機會喔！這篇就讓小編帶大家一起走一趟近鐵百貨＋阿倍野Harukas 300的半日遊行程吧！

▼▼小編相信大家在天王寺車站下車後都會擔憂迷路，按下圖跟着小編一起走吧：

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▼▼近鐵百貨的品牌多且齊全，應有盡有，要買手信的你們快按下圖了解更多：

看完B1的伴手禮和熟食區餓得受不了？看看外面天色也快黑了不如就上樓吃晚餐吧。近鐵百貨12、13、14樓這三層，是滿滿的美食大本營。看看這一面滿滿的餐廳花名冊，真的會讓人不知道如何下手！



▼▼按下圖看看近鐵百貨12、13、14樓​的豐富晚餐選擇：

那在大家吃飽喝足後，我們就繼續上樓朝觀景台前進。建議大家可以在傍晚用餐完上來等夕陽和夜景，不只吃飯時間可以避開尖峰時間的人潮，還可以一次蒐集到兩種高空美景。

▼▼喜歡看夜景的你絕不能錯過阿倍野HARUKAS 300，按下圖看看此觀景台的高空美景到底有多吸引：

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在58樓稍作休息等天色完全暗下來以後，大家就可以回到60樓欣賞美麗的大阪夜景啦！這次很幸運的，碰上了限定活動CITY LIGHT FANTASIA by NAKED –ANNIVERSARY–，是此限定活動的第5回演出，以ANNIVERSARY（記念）為今次主題在展望台的玻璃上投射表演。



▼▼小編這次幸運地碰上了限定活動，按下圖欣賞展望台上的玻璃投射表演和絕美的大阪夜景：

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除了展望台玻璃上的光雕投影超級漂亮以外，也別忘了雙子塔上限定版的秀啊！為配合這次CITY LIGHT FANTASIA by NAKED –ANNIVERSARY–的演出，原本常態的煙火投影秀暫停演出，改由限定版本的互動投影呈現給大家，記得一定要去58樓玩玩看！

雙子塔上限定版的秀（KKday）

【CITY LIGHT FANTASIA by NAKED –ANNIVERSARY–】 舉行期間：2018年11月16日〜2019年3月31日 地點：阿倍野HARUKAS 300展望台60F階天上回廊＆58F天空庭園 時間：2019年1月10日～2019年2月6日 18：00〜21：40 2019年2月7日～2019年3月31日 18：30〜21：40

最後是從59樓離開前千萬不能錯過的阿倍野熊紀念品店。只有在這兒買得到，各種玩偶、吊飾、文具還有零食都好適合帶回家做紀念。有得吃、有得買更有得看，下次來大阪就來近鐵百貨和阿倍野Harukas 300走走吧！

【本文獲「KKday」授權轉載。】