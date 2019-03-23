【廈門美食】3大人氣Cafe推介　小清新、大海景、甜品控必到！

香港人愈來愈喜歡在週末或短假期到國內玩樂，唔講唔知，廈門文青特別多，這個城市特別適合閨密或情侶遊，記者率先為大家找來廈門3大人氣Café，總有一間啱你心水啊！ 攝影︰張豌婷

One Day在廈門十分有名，基本上說到cafe、民宿都會想到它！

01. 獨霸海景私人空間—One Day與海

這一間可說是廈門最受歡迎的網紅Café，純白簡約裝修、小清新擺設、無敵大海景、精緻輕食及咖啡……每逢週末都吸引無數人客朝聖打卡！品牌本以民宿起家，後來擴展到Café和文創空間，設計走清新簡潔風為主，感覺relax。

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一人一間房 隱私度一流！

「One Day與海」廈門店最特別是，客人可向店員要求獨立房間，可獨霸海景私人房，大大聲聊天也不怕吵到別人，加上沒有時間限制，想坐多久就多久！食物方面以簡食為主，飲料才是主打，特別是招牌獨創「星味咖啡」系列，將水果口味加入咖啡中，十分特別。

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其中一間多人海景房，裝修帶點日式木系感，舒適寬敞。

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白T黑咖 (Oneday與海店) 地址：廈門市湖里區環島東路鳳頭社70號 營業時間：星期一至日 10AM-8PM 電話：15860795982

兩層高的JUICY SUPPLY隱身在沙坡尾的小巷，風格十足！

02. 甜品麵包實力保證—Juicy Supply

以打卡為賣點的café，食物質素向來麻麻，但麵包店Juicy Supply卻是例外，店內主打歐式麵包和甜品，店家獨創口味極受歡迎，並在廈門設立多間分店。店家招牌「組合麻糬」、「三角芝士歐包」、「牛奶芝士包」等常常售罄，價錢也相當廉宜，難怪能成為廈門的麵包名店！

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甜品果然名不虛傳！甜度恰到好處，款款都很好吃，尤其推薦開心果朱古力蛋糕，層次豐富細膩。

JUICY SUPPLY(大學路92店) 地址：廈港街親大學路92號後門 （近沙坡尾) 營業時間：星期一至日 11AM-22PM 電話：18059809562

位於山上的1/2 Coffee同樣坐擁大海景！

03. 戶外CAFE 融入大自然—1/2 Coffee

1/2 Coffee 雖然只開業一年，但已在廈門CAFE界數一數二，開放式空間給人渡假休閒感覺，是歇息放鬆的好地方。雖位於熱門景點「曾厝垵」，但選址卻刻意遠離商業區，整座建築依山而建，用意是不破壞環境的情況下與大自然互動。食物方面選擇豐富，主食、小食、甜點、飲料等包羅萬有，人均消費約50元，定價偏貴，不過光是環境氣氛都超值。

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這裏最紅的不是餐點和景色，而是這隻狗狗店長，相當黏人又為食，是店內招牌之一。

1/2 COFFEE 地址：環島南路曾山10號（山海觀精品客棧內） 營業時間：星期一至日 10AM-20PM 電話：13306002015

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