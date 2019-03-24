【深圳親子遊】勁過太空館！福田大型VR科普展　大人細路一齊解謎

再過6日，以家庭為主題的科技創新教育太空展覽《一家人的CEEC》將首次在深圳舉辦。這個深圳版的「流浪地球太空站」，預計將會刷爆內地家長的微訊朋友圈。這次活動場地位於福田科技大樓CEEC，承包了深業上城Loft-D的4-10樓，總面積達4萬平方米。30場科普解謎 + 16項超頂尖科技體驗，走進這個「太空站」，家長需要全程陪同小朋友，一起進行闖關式體驗，這也是《一家人的CEEC》的初衷。

《流浪地球》表面上是科幻片，但其實是個講父子情的故事（《流浪地球》劇照）

內地第一部現象級科幻電影《流浪地球》票房超過46億，穩坐國內第二名的寶座。除了震撼的特效，讓小編印象深刻的，還有電影裡的幾句對白：

我已經記不清你這個混蛋的樣子了…你說過，我能看見木星的時候，你就會回來，你騙人。 《流浪地球》——劉啟對太空人父親劉培強的控訴

簡單的幾句話真實地反映出兒子對父愛的渴望，從由愛生恨，再到最後的和解。其實，這就是典型的「中國式父子關係」。「Daddy，你再唔陪我，我就快大個仔」、「唔係講好帶我去玩嘅咩？點解…」週末帶小朋友去公園玩，一路碌手機、帶小朋友返補習課…這樣真的能培養感情嗎？也許，父母正需要一次機會，抽時間陪陪小朋友——就從愉快的週末開始吧！

《一家人的CEEC》科普展覽（官方宣傳照）

【1. 一家人的CEEC：科普展覽直擊】

《一家人的CEEC》現場是一場「反密室逃脫」——不限時間，更加沒有封閉挑戰，就像一本科學史的百科全書，拆分成30多道科學謎題，分佈在整棟樓的每個角落。所以遊戲開始之前，記得先領取一份小朋友和家長專屬的遊戲手冊，可以幫助你尋找每層樓的任務和探索謎題。

這些謎題可能貼在牆上、掛在上空，或是需要轉動轉盤。如果小朋友遇到困難向你發出求助信號，家長是時候化身Super Hero了，一家人協力完成謎題拼圖，才能破解謎語。這一次，不能再獨善其身一邊玩手機一邊湊仔了。想通關必須家長小朋友通力合作，以一家人的身份，一起去面對挑戰。當然，完成挑戰就可以得到相應的遊戲卡牌獎勵，收集足夠的科技卡牌，還能直接兌換獎品。

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極具Cyber感的太空站，當然要以最型的方式進入！乘坐全國首個「聲光影電梯」，從天花板到地板全都是科幻畫面。一開場便是炫酷裸眼的3D效果，有種飛上太空的體驗。

乘坐全國首個「聲光影電梯」，從天花板到地板全都是科幻畫面。一開場便是炫酷裸眼的3D效果（深圳微時光提供）

【2. 真飛航空夢想體驗館】

細細個，老師總會問大家，長大後的夢想是什麼——想當科學家？太空人？還是飛機師呢？來到真飛航空夢想體驗館，夢想就可以實現。從這刻開始，任何人都是小小飛行員！飛機是怎樣飛起來的呢？書本上講再多，不如實踐出真理！現場有專業人員指導，超級逼真的畫面感，讓大家馬上掌握飛機飛行的技巧。只要技術夠好，還可以嘗試讓飛機迫降水面，下一個「薩利機長」就是你了！

說實話，這個遊戲真的很刺激。玩了幾次，緊張到手心都出汗，不僅是小朋友，大人們也會覺得過癮。不僅如此，館內還設有簡易航模組裝工作坊，小朋友們可以自己動手製作飛機模型。就連模型也是可以飛行的，那它到底是怎麼飛起來的呢？原理又是什麼？來現場尋找答案就知道了。

真飛航空夢想體驗（深圳微時光提供）

【3. VR深海體驗】

這幾年，VR遊戲爆Hit，但是，太刺激的遊戲怕小朋友承受不了。而HTC VIVE推出的深海潛水體驗就特別適合小朋友，舒適的畫面又不失VR體驗的真實感。潛入海底，站在沉船的殘骸上，就可跟80英尺長的大鯨魚面對面！還可以伸手觸摸，小心鯨魚的大眼睛不要被嚇到。

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【4. 機械人家庭3V3對戰賽】

話明科技太空站，當然少不了機械人。小朋友們都會很好奇，機械人為什麼會動、那麼多個元件到底怎麼組裝起來？makeblock將會組織8組家庭，進行機器人的拆解和組裝比賽，還有家庭3V3機器人保齡球比賽，零門檻就可以學習機器人原理。

【5. 無人機操縱體驗】

無人機Tello是專為一家人而設計，經過一堂簡易的操控模擬飛行課後，將率先成為第一批會操作無人機的小朋友，現場還設有精彩的無人機障礙飛行表演。除此之外，為了留住最難忘的一家人週末記憶，無人機將用航拍幫你拍下一家人的全家福。如此獨特的家庭合照，可能還是第一次見吧！

無人機全家幅體驗（深圳微時光提供）

【6. Royole同步繪畫】

在紙上作畫可以直接同步到電腦上，Royole則使用高科技產品，讓小朋友體驗書畫的樂趣。而且還可以生成繪畫過程的影片，有了這個，以後再也不用怕找不到小朋友的繪畫本！

玩了一輪，相信大家也餓了吧！來到《一家人的CEEC》第5層樓的「能量補給站」，就可以分享美食，也可以來到「太空許願區」，讓小朋友在許願屋裡寫下未來的願望。最後，不要忘記提醒小朋友，可以到「卡牌交換站」尋找白衣博士Mr.X進行卡牌交換。小朋友們也可以根據自己的需要，跟任何一組家庭進行卡牌互換，或者重回戰場完成挑戰，贏取對應的卡牌，就可以兌換相應的禮品了！到時候還會首次展出《流浪地球》的周邊紀念品，目前全網仍處於籌備階段，也就是說，只有到了《一家人的CEEC》現場才能買到。

【7. CESEC共時展】

另外，4月簡直是內地科技迷的福利月。不必出國，就能體驗全球科技新品的線下展示周活動——CESEC共時展又來了，將由3月28日至4月7日將免費開放參觀。去年一展出，一個懂得跟着主人走的「智慧行李箱」就刷爆了內地小紅書和抖音。

還有這個位於CEEC科技大樓4層的子彈時間拍攝點， 360°都是相機，一秒就可以拍出超型格的靚相！當然，今年除了延續去年的新品體驗，還會特別展出曾獲得CES創新大獎、IF設計獎、紅點獎等國際獎項的科技新品。還有5G手機與自動駕駛的展示本次CESEC共時展作為一次短期展會只在3月28日至4月7日開放，錯過了展期，就要再等一年。CESEC共時展將在深業上城Lotf D區 CEEC 10樓舉行。

這個位於CEEC科技大樓4層的子彈時間拍攝點， 360°都是相機，一秒就可以拍出超型格的靚相（深圳微時光提供）

【8. 我的全環境親子創新教育展】

另外，在《一家人的CEEC》活動期間，將有《我的全環境親子創新教育展》免費開放參觀。這是創新體驗展來到深圳的第一年，由深圳市婦女兒童發展基金會發起創立。所謂全環境教育，強調的是每一個人、每一件事、每一處場景、每一個瞬間都能成為小朋友的教學接觸點。這裡沒有傳單，沒有廣告，現場將會出現來自全國不同地區、最會「玩」的機構。超多創意攤位，超過百種全球教育創新玩法，最前鋒最大膽的教育產品，都可以在這裡一飽眼福。

15+家創新教育專案，與一線創新教育探索者面對面交流，以及親自動手200％樂趣的眾多工作坊，將會聚集很多深圳的家庭和教育工作者，還有喜歡創新的人，來現場免費參觀。所以，《一家人的CEEC》將於3月30日正式開放參觀，一票通玩，還順帶免費參加上述兩大展覽。

我的全環境親子創新教育展（深圳微時光提供）

《一家人的CEEC》 票價： A票【一位小朋友，家長不限】 早鳥家庭遊玩票 ¥138元人民幣特惠價（原價198） B票【兩位小朋友，家長不限】 早鳥家庭遊玩票 ¥199元人民幣 特惠價（原價298） C票【孩童補票】 早鳥第三位小朋友補票： ¥88元人民幣 （特惠價截止時間3月30日） 開放日期：2019年3月30日起 星期一至星期四 入場時間：10：00－18：00 遊玩時間：10：00－20：00 星期五、週末及法定節假日 入場時間：10：00－19：00 遊玩時間：10：00－21：30 （注：每週末開放全部完整體驗＋工作坊環節） 地點： 深圳市福田區深業上城 Loft-D 4-10 層 中國國際消費電子展示交易中心 10 樓入口開啟遊玩

Tips： 1. 家長不限參與人數，遊玩票提供最多一本【家長導覽手冊】。 2. 遊玩專案一張票僅限體驗一次。 3. 不可重複遊玩，若週末有部分體驗未完成，可選擇在次周工作日時間再次體驗，但活動項目不支持次週末遊玩。 4. 活動期間CEEC面向所有家庭免費開放入場，需付費領取「全套遊玩裝備」方可開啟完整遊玩流程，科學工作坊部分則需額外付費預約體驗！

《一家人的CEEC》展覽詳情（深圳微時光提供）

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】

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