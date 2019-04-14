【復活節好去處2019】8大商場巡禮！必睇Iron Man、阿童木展覽

距離復活節假期還有不足兩星期，好多商場已經開始佈置，加入不少卡通人物及遊玩節目陪大家過節！今次為大家預覽8大商場佈置主題，當中更有比卡超及手塚治虫為賣點，讓一家大細打卡影靚相之餘，亦可以買到限量精品，復活節記得走一趟！

01 ︳復仇者聯盟駕到！ Lee Gardens

由4月13日開始，Iron man將會登陸銅鑼灣利舞台，屆時會見到Iron man 1:1原大模型任大家打卡！「Marvel Studios《復仇者聯盟4：終局之戰》展」會空降 Lee Gardens園區，包括希慎廣場、利舞台，雖然電影《復仇者聯盟4：終局之戰》4月24日才正式上映，不過Fans們可以搶先到利園區，欣賞多位超級英雄模型，最注目必然是4.5米高Iron Man！如果對Marvel其他英雄產品有興趣，現場還有Hot Toys人偶發售，Fans記得將原創電影精品帶返屋企！

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利舞台大門前放有高逾 4.5 米的超巨型鐵甲奇俠雕像！（圖片來源：ccmytoys@IG）

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Marvel Studios《復仇者聯盟4：終局之戰》展 日期：4月13日至5月13日 時間：10am - 10pm 地點：銅鑼灣希慎廣場地下啟超道入口、利舞臺地面入口 Hot Toys期間限定店 開放日期： 4月13日及4月14日 （只限VIP入場） 4月15日至5月13日 （所有人士入場） 時間：11am - 9pm 地點：銅鑼灣希慎廣場1樓中庭 入場方法：4月15日起可於利園山道排隊索取入場手帶，先到先得，派完即止。 入場手帶派發時間：每日10:45am起

02︳復活蛋狂想世界 X TSUM TSUM復活遊樂園 荃灣廣場

復活節點少得復活蛋！荃灣廣場將會回歸傳統，以復活蛋為裝飾主題，場內更設超巨型太陽蛋任大家打卡，此外，亦有太陽蛋為主題的影相位，太陽蛋星球、不同雞蛋造型，大家可以發揮創意影搞鬼照片。

此外，Disney TSUM TSUM亦會在現場亮相，小熊維尼、勞蘇與米奇亦會現身，現場更設TSUM TSUM巨型彈珠機及迪士尼精品復活節期間限定店， Pixal、迪士尼公主系列各類限定精品應有盡有，Fans們不容錯過。

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雞蛋狂想曲有可愛又科幻的太空雞蛋椅及流心蛋造型主題裝置。

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荃灣廣場 ＃EGGCITING EASTER 日期：4月13日至5月5日 時間：11am-10pm 地點： L1 樓層中庭 樓層中庭 迪士尼復活期間限定店 日期：4月16日至5月5日 時間：12nn-10pm 地點： L1 樓層長廊 樓層長廊

03 ︳坐權力遊戲「鐵王座」打卡 太古城中心

4月15日就是權力遊戲第8季登場之日，一眾Fans一定非常期待！為了配合劇集面世，全港首個《權力遊戲》主題展覽降臨太古城中心，劇中象徵權力核心的「鐵王座」亦會亮相，務求讓劇迷一嘗當上七國帝王的感覺！

主題展覽共有8大互動展區，除了「鐵王座」外，更可踏進大型3D立體畫，體驗異鬼入侵的緊張刺激！現場更設長達6米、重逾3000磅的巨型冰龍，霸氣十足！還有異鬼互動攝影區，fans可變身成異鬼，拍搞鬼照片。

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這個「鐵王座」一定是Fans打卡位！

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「Now E x HBO GO《權力遊戲》終極體驗」 地點： 太古城中心2樓中庭及中橋 展覽日期：4月10日至4月23日 開放時間： 11am-9pm 備註： AR 異鬼拍照裝置及專屬族徽皮革杯墊區每日開放時間為12nn-7pm

04 ︳台灣民宿美食節 荷里活廣場

記掛台灣美食的人有福了！今個復活節唔駛去台灣，去鑽石山荷里活廣場一樣可以品嚐正宗台灣美食！台灣觀光協會、鑽石山荷里活廣場及台灣民宿聯合總會將一連三日舉行「台灣民宿美食節@荷里活廣場」，並以復活節不能缺少的元素 「雞蛋」作美食主題，並邀請多家來自台東、南投及屏東的特色民宿齊集商場，即席炮製多款台式「蛋」風味料理。

另外，3家台灣特色民宿更會在現場設置DIY手作坊，參加者可親手製作果醬及黑糖蔥油餅！此外，現場更有旅遊達人分享會，請得香港網紅兼旅遊達人小V 及旅遊專欄作家蔡刀介紹台灣好玩好食景點。

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雲集8間來自台東、南投及屏東的特色民宿，以「雞蛋」現當地新鮮時令食材，即場者出8道「蛋」之風味料理！

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台灣民宿美食節@荷里活廣場 地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場 日期：4月20至22日（星期六至一） 「美食區」入場時間：1pm-6pm 台灣民宿及旅遊資訊區開放時間：12nn-7pm

05︳正能量企鵝治癒打卡 皇室堡 ‧ 東角LAFORET

不少企鵝Fans一定認識 KOUPEN CHAN，由日本插畫師RURUTEA創作的「正能量企鵝」KOUPEN CHAN非常治癒。今個復活節，皇室堡及東角LAFORET兩大商場更建立治癒樂園！皇室堡有「KOUPEN CHAN萌遊治癒樂園」，當中有5大正能量治癒打卡位及遊戲區，亮點是2米高復活兔造型企鵝、室內滑草場、打卡搖搖椅等等。另一邊廂，東角LAFORET則設「 KOUPEN CHAN 治癒甜蜜糖果屋」，有七彩繽紛的糖果屋分佈在各樓層。想探企鵝的話，今個復活節要去銅鑼灣了。

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2米高的復活節限定KOUPEN CHAN扮復活兔，萌爆造型任你打卡。

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【皇室堡x KOUPEN CHAN萌遊治癒樂園】 日期：即日起至5月5日 時間：10am-10pm 地點：皇室堡地下中庭 【東角LAFORET x KOUPEN CHAN 治癒甜蜜糖果屋】 日期： 即日起至5月5日 時間： 11pm-12am 地點： 東角LAFORET

06︳2.5米高吹氣阿童木 朗豪坊

今年是手塚治虫誕生90週年，朗豪坊聯同Soap Studio在復活節舉行「朗豪坊 ‧ 手塚治虫誕生90週年展」，讓Fans回顧手塚老師的代表作！現場最吸引一定是2.5米高的吹氣阿童木！其他打位卡包括巨型漫畫書，篇篇都有手塚老師及其筆下的角色；手塚本尊的人偶及1:1的阿童木、怪醫秦博士及藍寶石王子，fans一定要去集郵！

此外，現場更設期間限定店，獨家發售過百款手塚經典角色精品，包括限量100組銅金色「手塚治虫90週年紀念特別版：手塚治虫與阿童木」人偶，Fans們必定不能錯過！

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2.5米高巨型吹氣阿童木眼仔碌碌坐在展覽場地正中央，是打卡必影之位置！

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朗豪坊 ‧ 手塚治虫誕生90週年展 日期：4月12日至5月13日 時間：11am-11pm 地址：朗豪坊4樓通天廣場

07 ︳神探 Pikachu 亮相沙田新城市廣場

全球首部實景真人電影《POKÉMON神探Pikachu》將於5月9日上映，而戲中的神探 Pikachu 將提前在沙田新城市廣場亮相！展覽現場會還原「萊姆市」電影場景，展出多隻「1比1」毛茸茸 Pikachu 及可達鴨，而電影預告片曾出現的多隻Pokémon，包括：妙蛙種子、噴火龍、魔牆人偶、樂天河童、布魯及胖丁亦會神秘現身！此外，商場還設有期間限定Café，更有Pikachu招牌嘜頭拉花咖啡，又是一款精美的打卡特飲！

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《POKÉMON 神探Pikachu》「萊姆市」電影場景將搬到沙田新城市廣場。

《POKÉMON 神探 Pikachu》X 新城市廣場【足智神探 全城尋寶】 日期：4月16日至5月27日 時間：12pm-10pm 地點 ：新城市廣場一期一樓羅馬圓型獻技場

08 ︳15,000 呎迴旋木馬、跳彈床玩樂區 We Go MALL《復活節親子遊園》

馬鞍山新商場「We Go MALL」今個復活節，會聯同「百田遊園」攜手打造15,000 呎超巨型《復活節親子遊園》！現場設有15 呎高「木馬彈床樂園」充氣裝置、「極速小車神」賽車競賽場、夾公仔機等等，大人小朋友都一定玩得開心！

另外，在空中花園區又有「寶狄與好友奇趣歷奇公園」，參加者可以穿梭不同有趣的互動遊樂區如「彩虹跳飛機」、「點蟲蟲糖果圈」、「啄木鳥帳蓬」等等，感受輕鬆又溫馨的歡樂時光；此外花園更藏有逾百隻彩蛋，讓大小朋友都可以攜手尋找復活蛋，超好玩！

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讓大家盡情跳動的15 呎高迴旋木馬樂園充氣裝置，小朋友一定玩到樂而忘返！

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We Go MALL《復活節親子遊園》 日期：4 月13 日起 時間： 12pm-8pm 地點：馬鞍山保泰街16號We Go Mall 地下中庭及1 樓遊樂區 查詢：6380 2399 收費： 木馬彈床樂園：$50/15 分鐘；全日任玩$120；全日任玩彈床加電動車$180 極速小車神：a)電動車$40 （10 分鐘） / 碰碰車$40 （5 分鐘） 至FUN 機動遊樂區 $40 （一節）

寶狄與好友奇趣歷奇公園 日期：4 月19 日起 時間：12pm-8pm 地點：We Go Mall 頂層空中花園

復活節尋蛋樂滿分 日期：4 月19 日至22 日 （復活節公眾假期） 時間：12pm-6pm 地點：We Go Mall 場內

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



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