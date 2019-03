【旅遊知識】獨遊異國交朋友　以放下面子、提問問題開始！

一個人旅行無可避免的一件事就是跟陌生人搭訕,不論是其他背包客,或是當地人,旅途上你總會遇到幾個你很想認識的陌生人。那究竟有什麼簡單的方法可以讓你輕鬆地在一個人旅行時搭訕並認識陌生人呢?這裏跟大家分享一些簡單的方法。

1、丟掉你的面子

如果你還未嘗試過搭訕或是你還沒有勇氣去搭訕,相信很大程度是因為你太在意別人的眼光。你可能害怕被人拒絕會丟臉,或是你可能害怕自己會緊張、說話結巴、沒有話題之類的種種原因而令對話尷尬收場。但是你想的太多了,在你旅行的地方根本沒有人認識你。就算你的搭訕真的尷尬收場,別人也不會指着你的鼻子取笑。所以你要做的第一件事就是放下你的面子,放開懷抱去認識新朋友。

2、表現自然,面帶微笑

你不需要什麼花巧的開場白,你只需要做你平常的自己。就算你有口吃也不要緊,一個自然的微笑和簡單的一句:「你好。(Hi.)」已經足夠開展對話了。再禮貌一點的話,你可以先對打擾到對方表示抱歉:「抱歉打擾你。(Sorry to bother you.)」,然後才接着說話。

3、用問題開始

可以接着說的話題其實非常多,最簡單的就是以問題作為切入點,向對方打聽一些與當地相關的資訊,比如吃喝玩樂相關的資訊。你可以這樣問:「請問你知道附近有什麼好餐廳嗎?(Do you know if there is a nice restaurant nearby?)」或「請問你知道我可以在哪兒嚐到最棒的本地美食?(Do you know where can I try the best local food?)」,這些類型的問題都可以輕鬆地展開你們的對話。

4、表示謝意

對方給你有用的情報後當然要禮貌地表示謝意:「謝謝你。(Thank you very much.)」。

5、自我介紹

在表示謝意後,你應該馬上作簡單的自我介紹,一兩句即可,說說自己的名字和從哪裏來:「我是從(國家或城市) 來的 (名字),很高興認識你。(I'm (Name) from (Country/city). Nice to meet you.)」然後伸出你的「友誼之手」邀請對方跟你握手。這個動作除了可以表示你的友善之外,也是一個很有用的指標。若對方回以微笑並願意跟你握手,基本上你已經成功了一半,因為這代表對方願意跟你交朋友。不過要注意不同國家或地區的風俗文化,並非所有任何人都能握手,例如印度的女性是不可行握手禮的。所以要按情況而變通,跟隨當地打招呼的方式或是不握手也是可以的。

6、繼續對話或交換聯絡

如果氣氛很好加上時間許可的話,你可以繼續跟對方交談。或者你可以選擇在互相自我介紹後,邀請對方交換聯絡:「你真是個友善的人,我覺得我們應該保持聯繫,你有用Facebook(或其他聯絡方式)嗎?(You are such a friendly person. I think we should keep in touch. Do you have Facebook?)」這樣你就已經成功在旅行中認識了一個陌生人了!如果你的旅程還有時間的話,你甚至可以邀請對方一起去吃喝玩樂,你所體驗到的旅行將會跟一般人的與別不同。

最後要注意的是,雖然搭訕認識陌生人很簡單,而且世界上的好人也很多,但也總有壞人。所以也千萬不要太輕易相信別人,時刻注意自己的安全和財物,不要被心懷不軌的人利用你的友善。看看《旅途中搭訕和認識陌生人的7項安全守則》,了解如何安全地認識新朋友。

有人說「旅途上最美的風景是人」,我覺得這話說得不夠準確,因為不跟人交流而只把他們當成風景實在太可惜了。其實認識陌生人並不困難,只要你踏出第一步,就有可以跟任何人認識。如果你還未嘗試過在旅行中搭訕認識陌生人,記住在下次旅行中嘗試一下!

