【廈門美食】中山路、曾厝垵、鼓浪嶼掃街　100元吃盡9大小食！

唔講唔知，廈門原來有很多地道小食，中山路、曾厝垵、鼓浪嶼等旅遊熱點都有不少有名食店，價錢都相當親民，十足十台灣夜市，啱哂鐘意掃街的香港人。記者親自試食，人均100元人民幣便能吃盡9大人氣小食，愛吃的你絕不能錯過！

曾厝垵的小食街有各式各樣的攤檔，感覺像台灣的夜市，十分熱鬧。

01. 小馬哥起司馬鈴薯

源自台灣的「小馬哥起司馬鈴薯」在廈門是人氣小食之一，馬鈴薯的外皮炸得酥脆，裏面塞滿各種材料，再淋上滿滿的芝士汁，外脆內軟，口感豐富。

按圖輯查看更多▼

豪華起司 RMB¥20︰配料豐富，包括青瓜、菠蘿、粟米、西蘭花、火腿等，混着芝士汁一起吃十分開胃。

地址︰曾厝垵社 375 號之7

廈門有多間賣魚丸的食店，當中「林氏魚丸」是較多人推薦的一間

02. 林氏魚丸

廈門數一數二的地道小食，這可不是普通的魚丸，而是鯊魚丸。魚肉口感偏軟，不像香港吃到般彈牙，包着豬肉內餡，配着清湯上。

按圖輯查看更多▼

招牌魚丸配紫菜湯 RMB¥20/8粒

地址：曾厝垵國辦街177號

即叫即打麻糬 RMB¥15/盒

03. 陳氏手工麻糍

手打的麻糬十分煙韌，即叫即製，價錢便宜。店內最有特色的雞蛋脆皮口味食落很有驚喜，煙韌的外皮包着脆卜卜的雞蛋片，又軟又脆，意料之外的好吃！

按圖輯查看更多▼

老闆會將事先弄好的麵團捏成粒放入餡，外面再裹上芝麻或花生碎。

地址︰曾厝垵社103-2

整條小食街有幾間炭烤榴槤，味道都差不多。

04. 炭烤榴槤

內地十分流行的炭烤榴槤，在夜市中常常見到，原個放上烤爐加熱後口感會變得更加濃郁順口，但味道則會偏酸。

炭烤榴槤 RMB¥20

地址：曾厝垵驛聲雨落50號

「八婆婆」除了招牌燒仙草外還有豆花粉絲、小籠湯包、奶茶等。

05. 八婆婆燒仙草

廈門十分有名的「八婆婆燒仙草」，招牌仙草奶茶配料超豐富，包括花生、紅豆、芋圓、仙草等，奶味濃郁，口味可選擇蜂蜜或奶茶。

芋圓夠煙韌，一杯只需RMB¥7.5，十分抵飲！

地址︰曾厝垵西裡139號

黃則和的花生湯還有罐裝和禮盒裝，喜歡的朋友可以買回家吃。

06. 黃則和花生湯

別以為花生湯是鹹味，事實上是閩南一帶有名的糖水。當中「黃則和」榮獲中華老字號等多項殊榮，以花生湯、綠豆餅等小食馳名，在廈門有很多分店。

蛋花花生湯 RMB¥6︰花生糯而不爛，甜而不膩，消暑解渴。

店內除了花生湯還有很多小食，例如香腸、鹹肉糉、麵食、餃子等。

地址︰曾厝垵中山街68號

秘製沙茶醬甜甜鹹鹹十分開胃，香醇不黏膩，當日還看到有客人直接當作湯飲呢！

07. 老思西沙茶烤肉

當地人才懂吃的隱世小店，也是記者這次最推薦的小食！「老思西」可說是廈門賣沙茶烤肉最老牌的一家，它們的秘製沙茶醬真的令人吃不停口。肉串沾上香醇可口的醬汁，鹹甜適中，配上烤過的麵包片和醃蘿蔔一起吃相當滋味。

按圖輯查看更多▼

肉串帶碳烤的香味，款式不多，主要有雞翼、豬肉串、香腸等。

地址：廈門市思明西路局口街132號南中廣場對面 營業時間：星期一至日 10:00-23:00

想吃吃看廈門地道美食的話不妨來這一試！

08. 蓮歡海蠣煎

海蠣煎即大家耳熟能詳的蚵仔煎，開在小巷中的蓮歡海蠣煎是幾十年的老店，是實實在在的廈門地道美食店，福建春卷、鹹肉糉、豬手湯等都能在這嚐到。

按圖輯查看更多▼

地址：廈門市思明區中山路局口街局口橫巷4號（近思明南路) 營業時間：星期一至日 10:30-01:00

招牌泡芙︰ RMB¥25/2個

09. 綠皮火車泡芙

憑着實惠的價錢、香滑濃郁的忌廉內餡、酥脆的外皮一推出便大受廈門年輕人歡迎，瞬間變成網紅店。泡芙口味選擇包括原味、抹茶、榴槤、芒果、冰淇淋等，愛吃甜品的別錯過！

按圖輯查看更多▼

沙坡尾店 地址：廈門市大學路73號 營業時間：星期一至日 9:00-22:30

【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁