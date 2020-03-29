淡水懶人包︳12大必訪景點、老街美食、交通、淡海輕軌暢玩全攻略

淡水是觀光客到台北的必去景點之一，淡水阿給、鐵蛋、魚酥、魚丸是淡水老街的必吃美食。淡海輕軌的幾米月台吸引了不少遊客朝聖，紅毛城及牛津學堂則是必訪古蹟，強烈建議把淡水夕陽安排到行程中。淡水小鎮有著豐富的歷史和說也說不完的故事，推薦各位一定要找個時間安排 淡水一日遊 ，來發掘這個美麗的城鎮！ ＊下文貨幣單位為台幣

淡水天氣

大家都知道冬天的淡水非常冷，就算是平時想到淡水看夕陽，也必須看老天爺的臉色，所以小編提醒大家，出發前除了安排行程以外，天氣狀況更是需要注意的重點。

冬天的淡水非常冷，就算是平時想到淡水看夕陽，也必須看老天爺的臉色。（KKday）

淡水交通

【大眾運輸】

1.捷運：搭捷運淡水信義線至淡水捷運站下車（1號出口）。 2.台鐵或高鐵：搭台鐵或高鐵至台北站下車，再轉搭捷運淡水信義線至淡水捷運站下車（1號出口）。

淡水的大眾運輸主要是靠捷運丶台鐵或高鐵（按圖放大）↓↓

【自行開車】

1.大台北地區：重慶交流道2乙省道→2號省道→即可抵達各風景據點。 2.經基隆市：接2號省道或下八堵交流道→麥金公路→接上2號省道。 3.中南部的遊客→可自五股交流道走107號縣道→經竹圍至淡水→再沿登輝大道接上2號省道→到達各處景點。 4.由陽明山區循大屯自然公園指標→走台北縣道101號→可接2號省道。 5.國道1號（中山高速公路）下五股交流道，往八里方向經107號縣道、103號縣道、臺15號省道過關渡大橋，進入淡水竹圍、紅樹林後，即可看到往淡海方向路標指示。

淡海輕軌

淡海輕軌是淡水於2018年底新推出的交通方式，水藍色的車廂襯托著淡水河，大面的玻璃讓遊客可以從車窗遠眺美景，即使是站在月台也可以欣賞到紅樹林。從2018年12月24日開始免費試營運一個月，起始站為紅樹林；崁頂為終點站，總共有11站，可以使用悠遊卡或1280元雙北定期票搭乘。如果想購買單程票可以到輕軌月台邊的售票機購買，售票機長得很樸素單程票票價落在20到25元不等，小編覺得不算貴。開往漁人碼頭的路線還沒開放，等未來開通後就可以搭乘輕軌到沙崙海灘和漁人碼頭了，真的好方便。

淡海輕軌是在2018年底才推出的最新交通方式，小編覺得價格十分公道同時很方便（按圖放大）↓↓

＃如何從紅樹林站搭淡海輕軌？

按下圖讓小編教你如何從輕軌紅樹林站去搭淡海輕軌▼▼

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＃淡海輕軌幾米月台

值得注意的是，每一個月台都有療癒的幾米裝置藝術及彩繪玻璃，繪本裡的小動物和女孩就活生生地出現在你眼前。不知道是不是試乘期間的關係，光要拍一張照片就得排好長的隊伍，幾米的魅力真的不容小覷啊！

＃淡海輕軌幾米週邊商品

整個輕軌不論是刷票機、路線圖看板或月台裝置藝術，通通跟幾米脫離不了關係，如果你是幾米的超級粉絲，可以到紅樹林輕軌站樓下的紀念品販賣店購買杯墊、抱枕等幾米周邊商品，每一樣商品都好療癒啊～

淡海輕軌不論是刷票機、路線圖看板或月台裝置藝術，通通跟幾米脫離不了關係，按下圖看看月台的裝置和週邊商品▼▼

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＃淡海輕軌沿線景點

淡海輕軌沿線景點（KKday）

路線：V01紅樹林站－V02竿蓁林站－V03淡金鄧公站－V04淡江大學站－V05淡金北新站－V06新北一路站－V07淡水行政中心站－V08濱海義山站－V09濱海沙崙站－V10淡海新市鎮站－V11崁頂站 票價：20-25元（2019/01/24前試營運可免費搭乘） 營運時間：6:00-24:00（班距約15分鐘） 熱門景點：淡水天元宮（淡金北新站，需再轉公車）、幾米公園（淡水行政中心站），更多景點請參考上表

【淡水必去景點】

1. 紅樹林

位於淡水河北岸的紅樹林是世界上分布最廣的水筆仔樹林，這些紅樹林植物帶來多樣化的沼澤生態系，包括彈塗魚、水鳥及招潮蟹，你可能會好奇為什麼紅樹林不是紅色的，那是因為水筆仔屬於紅樹科，紅樹科的木材大多是紅色，樹皮也可以提煉紅色染料，所以才會叫作紅樹。

交通：搭乘捷運或輕軌至紅樹林站，出去就會抵達紅樹林自然景觀步道了。

淡水的紅樹林是世界上分布最廣的水筆仔樹林（按下圖放大）↓↓

2. 福佑宮

中正路老街上的福佑宮，是當初漢人開墾滬尾的起點，廟宇已經被信徒的線香燻出一層虔誠的黑色，時常可以看見人們前來參拜，裡頭供奉的媽祖、觀音菩薩及水仙尊王都是海上守護神，或許是因為供奉媽祖的關係，這座廟宇的石獅看起來比其他石獅溫馴許多。雖然福佑宮並不大，但兩百多年的歷史也讓這座廟宇被列為國家三級古蹟。

福佑宮被列為國家三級古蹟，裡頭供奉的媽祖、觀音菩薩及水仙尊王都是海上守護神（按圖放大）↓↓

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地址：新北市淡水區中正路200號（google map） 開放時間：7:00 – 21:00

3. 重建街

從福佑宮旁的巷弄走上去就是重建街了，也可以通往淡水新打卡景點－3D彩繪階梯。走上一階一階樓梯，很快就有遠離塵囂的感覺，回頭一看還可以遠眺觀音山及淡水河，非常舒壓，喜歡老房子的人一定要來這邊看看真正的淡水老屋。重建街又被稱為「淡水絲路」或「淡水第一街」，是淡水第一條商業街，也是遊客體驗淡水山城味道最好的街道，至今已有兩百多年歷史，短短600公尺即可看到明朝、清朝及日治時期的房屋，偶爾抬頭也會看見很有味道的美麗花磚，其中保持昔日風貌最完整的四間老房子是重建街31、33、35、37號，靜靜站在屋子前真的會有一種穿越時空的錯覺。重建街偶爾也會舉辦市集。

重建街的其中一個路口通過去就是戀愛巷，據說是詩人王昶雄送愛人林玉珠回清水街時，常經過的小巷，在通訊不發達的年代，這些小事都顯得特別珍貴甜蜜。

交通：從淡水捷運站一號出口，往老街方向步行10分鐘即可以抵達（福佑宮旁）

重建街保留昔著真正的淡水老屋，是遊客體驗淡水山城味道最好的街道（按圖放大）↓↓

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4. 淡水3D彩繪階梯

淡水新打卡景點－3D彩繪階梯位在福佑宮旁的隱密巷弄內，由上往下看和由下往上看的風景完全不同，如果晴天來拍起照來會很美！

淡水3D彩繪階梯是淡水最的IG新打卡景點（按圖放大）↓↓

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地址：新北市淡水區中正路202號 交通：從淡水捷運站一號出口，往老街方向步行10分鐘即可以抵達（福佑宮旁）

5. 淡水禮拜堂

馬偕街上的淡水會館是當初馬偕醫生在淡水的住處，淡水禮拜堂是仿哥德式的紅磚建築，是淡水最大的長老教會聚會場所，也是台北的市定古蹟。彩繪玻璃上可以看到聖經故事，鐘塔也繪有《五餅二魚》的基督教教義，建築採用扶壁和小尖帽裝飾，整個禮拜堂是一座很設計很精細的建築。

淡水會館有著仿哥德式的紅磚建築，是台北的市定古蹟（按圖放大）↓↓

地址：新北市淡水區馬偕街8號 交通：從捷運淡水站一號出口，沿淡水老街步行約20分鐘

6. 滬尾偕醫館

禮拜堂一旁的滬尾偕醫館則是台灣北部第一家西式醫院，從1879年至今，已經有超過一百年的歷史了，外觀是閩南式平房搭配西式拱型窗戶，馬偕醫生耗費了畢生精力在這家醫院、救人無數，內部還有當時的醫療器具和手術台，如果有機會很推薦大家入內參觀，不過記得要先預約以免向隅。

滬尾偕醫館是台灣北部第一家西式醫院，當時的醫療器具和手術台還有保留在其內部（按圖放大）↓↓

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地址：新北市淡水區馬偕街6號 開放時間：週六10:00-17:00；週日13:00-17:00 小提醒：如欲入內參觀，平日需要在參觀日提前一週預約團體導覽 預約電話：02 2621-4043

7. 紅毛城



十七世紀初，荷蘭人來到台灣後驅逐原先在此統治的西班牙人，隨後便摧毀西班牙人的聖多明哥城，重新興建一座安東尼堡作為統治中心，因為荷蘭人的髮色偏紅，因此安東尼堡也被叫作紅毛城。城外插有九面旗幟，顯示了紅毛城三百多年來的歷史演變，從十七世紀西班牙人最初興建的聖多明哥城，一直到目前收歸國有，背後的歷史故事都濃縮在這九面隨風飄揚的旗子中。紅毛城東邊則是由紅磚搭建成的英國領事館，當初是為了撫慰英國官員的思鄉情緒所建，英國領事館有經典的拱門迴廊和斜屋頂設計，屬於常見的殖民地式建築特色。



紅毛城的命名由來是因為由髮色偏紅的荷蘭人所建（按圖放大）↓↓

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地址：新北市淡水區中正路28巷1號 電話：02 2623-1001 開放時間：週一至週五 9:30-17:00；週六至週日 9:30 – 18:00 定時導覽時間：10:00、11:00、13:30、14:30、15:00、16:00 交通： 1.乘公共運輸：捷運淡水站下車轉搭857公車或紅26或836公車至「紅毛城站」 2.自行開車或騎乘機車可將車停放於紅毛城收費停車場

8. 牛津學堂（Oxford College）

牛津學堂又叫作理學堂大書院，是真理大學和台灣神學院的前身，也是中西合璧色彩濃厚的代表建築。原先馬偕醫師在培養人才、教育學生時，是把路邊榕樹下當作露天講堂，但日後為了提供學生一個夠適合的學習場所，募資建造了牛津學堂，傳授聖經、醫學、化學、天文學等知識。

牛津學堂是中西合璧色彩濃厚的代表建築（按圖放大）↓↓

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地址：新北市淡水區真理街32號（真理大學校內） 交通：捷運淡水信義線到淡水站，搭乘指南客運紅26至紅毛城站（真理大學站）下車。

9. 海關碼頭

淡水曾經是台灣三大港口之一，如今海關碼頭園區內還保留一棟洋樓及兩座紅磚倉庫，洋樓內有需多古董布置，同時也是一間咖啡館，坐在靠窗的位置可以看到淡水河風景。海關碼頭園區內有佈置七彩燈球，草地上也有音樂互動地燈，倉庫裡也會不定期舉辦藝文展覽及樂隊表演，目前海關碼頭B棟倉庫的展覽為 “Be a Dreamer”，最後展覽時間為2019/08/20，是個放鬆身心靈的好地方。

海關碼頭是個放鬆身心靈的好地方（按圖放大）↓↓

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地址：新北市淡水區中正路259號 交通：於捷運淡水站搭857/ 紅26/ 836公車至「紅毛城站」，跨越馬路後往河堤岸走約30公尺，即可到達 開放時間：室外全天開放；室內9:30 – 19:30 休館時間：每月第一個星期一（逢國定假日照常開放，翌日休館）

10. 漁人碼頭&情人橋

漁人碼頭旁的木棧道是觀賞海景及日落的絕佳位置，也曾被日本雜誌評為世界最美夕陽之一，天氣好的時候真的隨便拍隨便美。木棧道下方有餐廳及洗手間，木棧道鋪設平穩，沿途也有設計階梯，走累了可以隨時坐在階梯上休息，非常貼心。白色風帆造型的情人橋是漁人碼頭重要的地標，全長165公尺，連接木棧道及觀光市場。純白色的情人橋在淡水河和藍天的襯托下，顯得更加耀眼，等夕陽西下後，情人橋便會打上絢爛多彩的燈光，讓漁人碼頭永遠保持優雅浪漫，不論是白天或黑夜都很浪漫。在情人橋側邊有個愛情鎖牆，到了日落時分更加浪漫。如果是情侶一起來到這裡，可以一起掛上彼此的約定和祝福。

漁人碼頭和情人橋是情侶必去的地標（按圖放大）↓↓

11. 天元宮

天元宮距離淡水市區約五公里，每年一月中下旬三色櫻（富士櫻）就會開始綻放，花期約莫只有短短十天，隨著時間會有白、粉、暗紅三種顏色。不過每年天氣狀況不同，之前就延到農曆春節才開花，剛好是走春的好去處，到了三月則是吉野櫻盛開的時節。天元宮除了是賞櫻最佳景點外，無極天元真壇也吸引不少信徒前來膜拜祈福。

要賞櫻不一定要到日本去，每年一月中下旬天元宮的三色櫻就會開始綻放（按圖放大）↓↓

地址：新北市淡水區水源里北新路三段36號 電話：02 2621-2759、02 2621-9159 交通： 1.從淡水捷運站轉搭計程車約10分鐘 2.搭捷運至淡水站，過馬路到中油加油站旁轉搭公車866/ 875/ 893/ F103，到「天元宮站」下車（車程約30分鐘），下車後繼續往前走，於第一個路口右轉即可看見天元宮入口。經過有「天」字記號的山門再繼續往上爬，即可看到無極天元真壇。

12. 懷舊柑仔店

不經意出現在淡水老街上的懷舊柑仔店，是小編在淡水旅行偶然發現的驚喜，也是淡水保留下來的特殊風景。走進懷舊柑仔店彷彿穿越時空隧道，來到六七零年代的世界，綠豆糕、金柑糖、劍玉、手搖鈴、陀螺、大同寶寶、明星花露水甚至經典的彈珠汽水全部都映入眼簾，小小的店舖充滿了濃濃的古早味，喜歡懷舊風格的記得來淡水老街尋寶。

走進懷舊柑仔店彷彿像來到六七零年代的世界般（按圖放大）↓↓

淡水必吃美食

來到淡水除了享受河畔好風景、走訪古蹟之外，一定也要來嘗嘗正宗的淡水美食，只需要銅板價就可以來上一份蝦捲、阿給、魚酥或鐵蛋，到底滿街的美食該如何吃？小編帶大家走訪一趟淡水老街，把值得拜訪的小吃告訴你

阿給​

如果沒吃過的人，光從名字上應該完全猜不出是什麼食物吧！其實阿給就是油豆腐塞入Q彈冬粉再用魚漿封口，蒸熟之後淋上特製醬汁，一口咬下不僅有豐富的豆腐味，更吸飽了醬汁的香氣，特殊的口感便成為極受歡迎的淡水平民美食。至於為什麼叫做阿給呢？因為阿給是接受日本教育的楊鄭錦文女士發明的食物，原先日文是「あぶらあげ」，簡稱「あげ」直接音譯成中文就是「阿給」。

【淡水老牌阿給】

走在淡水老街上會發現街上滿是阿給正宗創始老店，但據說在真理街上的「淡水老牌阿給」才是阿給始祖，每天天還沒亮就會開賣，通常中午就會賣光光，記得提早來才能吃到這家連在地人都推薦的阿給。想吃到淡水老牌阿給必須先爬上一個陡坡到真理街，路有點小所以不建議開車前往。真理街的入口位於中山路和三民街口，從OK超商旁的陡坡上去很快就到了。

來吃老牌阿給再配上一杯冰豆漿，便是最道地的淡水早餐。或是搭配熱呼呼的魚丸湯，也是淡水經典美食套餐。（按圖放大）↓↓

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魚酥

將新鮮帶骨黃魚作成魚漿，加入特製配方後酥炸至完美金黃色再撈起，每口咬下都會品嘗到淡水的海味，酥脆的口感更讓人忍不住一口接一口，到了夏天也是很好的下酒小點心。淡水老街上最多人推薦的就是許義魚酥了，口感酥鬆適中，總是充滿排隊人潮，而隔壁的合益魚酥也很受歡迎，口感偏硬脆，看個人喜好來決定。除了自己品嘗之外，不妨帶幾包回家和親友分享吧。

許義魚酥是淡水老街上最多人推薦的，，總是充滿排隊人潮​。（按圖放大）↓↓

魚丸

走在淡水老街上，魚丸是每家小吃店必備的菜單，老字號的可口魚丸是淡水老街最有名的魚丸店，四十年始終如一的好味道，讓許多名人到淡水也指定吃他們家的魚丸。如果在淡水品嘗還不過癮，建議大家買幾包回家吧！

可口魚丸是淡水老街最有名的魚丸店，四十年始終如一的好味道（按圖放大）↓↓

酸梅湯

在炎熱的天氣裡，來杯消暑的酸梅湯解解渴再適合不過了。洪媽酸梅湯的口感很濃郁，一入口時會先散發淡淡的甜味，最後會留下清香的梅子味，特別喜歡嘴裡留香的烏梅尾韻。重點是超大一杯(500cc.)居然只要30台幣（約港幣7元）。如果害怕酸味的朋友，記得可以加點冰塊中和一下味道。

洪媽酸梅湯超大一杯居然只要港幣7元，在炎熱的天氣裡用來解解渴再適合不過（按圖放大）↓↓

蝦捲

三支成串的黃金蝦捲，輕塗上一層薄薄的蒜蓉醬，就是簡單又幸福的味道。阿香蝦捲是淡水的蝦捲創始店，最初只有一位伯伯在河邊賣蝦捲，後來伯伯將這項手藝傳授給老闆娘阿香，經過改良後，口感更加酥脆，內餡也很特別，越來越多人慕名而來，因此成為淡水必吃小吃之一。這家美味又便宜的小吃攤，低調地開在淡水老街上，大概在緣味古早味蛋糕和阿婆鐵蛋的斜對面，人潮眾多時就會看見長長的排隊人龍，遊客較少時如果不注意看真的很容易錯過。

阿香蝦捲是淡水的蝦捲創始店，美味又便宜（按圖放大）↓↓

百葉溫州餛飩

走到淡水老街盡頭就會看到這家百葉溫州餛飩，雖然餛飩不是淡水特色美食，不過現在也算是超人氣店家，因為據說知名歌手周杰倫從小就常常和爸爸到此光顧，店家更推出周杰倫套餐，也就是周董最愛的「烤雞腿＋溫州餛飩」組合。除了周董套餐，桂花荔枝冰和桂花芝麻湯圓也是店內必吃美食。顆顆晶透圓潤的荔枝，搭配桂花沁入心脾的芬芳，夏天來一碗桂花荔枝冰保證超過癮！

就連天王周杰倫都是百葉溫州餛飩的捧場客，店家更推出了周杰倫套餐​（按圖放大）↓↓

地址：新北市淡水區中正路177號 (google map) 營業時間：平日10:00-14:00、16:30-20:30；週末10:00-20:30（週四公休） 推薦餐點：周董套餐（烤雞腿+溫州餛飩）、桂花荔枝冰

李圓圓黑糖珍珠鮮奶

大家應該對公館陳三鼎黑糖珍珠鮮奶不陌生，沒想到這次來到淡水竟然遇到味道幾乎一模一樣的李圓圓珍珠奶茶。他們家的珍珠用黑糖熬煮到香甜入味，所有的精華都鎖在一顆顆黑糖珍珠裡。老闆特別提醒大家，不能將飲料上下搖均勻，只能用吸管畫五六圈，因為這樣才能確保底部的珍珠維持Q彈口感。老闆堅持珍珠只能放兩小時，超過時間就會忍痛倒掉，堅持把最好的黑糖珍珠奶茶交到客人手中，這樣的職人精神令人欽佩。一口喝下，先是鮮奶的香醇在口中擴散開來，下一秒黑糖的濃郁也馬上衝出來，茶香搭上黑糖的尾韻，口感甜而不膩，因此忍不住將他列在淡水十大必吃美食清單裡。

黑糖珍珠鮮奶的熱潮從台灣傳到了香港，來到台灣當然要試試地道的李圓圓黑糖珍珠鮮奶（按圖放大）↓↓

淡水必買手信

吃完淡水的美食想回到香港仍然可以品嚐？讓小編給你推介5款淡水必買手信！（按圖放大）↓↓

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漁人碼頭搭船及購票教學

沒去過漁人碼頭就不能說去過淡水，按下圖看看從淡水老街到漁人碼頭的教學▼▼

淡水的景點和美食是不是多的超乎想像呢？如果想要一天走完，老實說會很辛苦，小編建議可以分次來造訪，把古蹟、必吃美食、景點全部都逛個透徹，反正交通很便利，淡水夕陽更是百看不膩，很值得大家花點時間來放鬆一下！

【本文獲「KKday」授權轉載。】