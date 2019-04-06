【香港好去處】打卡必影霓虹燈、星空紮染　中環碼頭竹棚藝術展

大嶼山、長洲、南丫島、坪洲，都是非常有地道文化特色的離島，最近中環9號公眾碼頭舉行「百寶圖」展覽，現場搭建很多特色貨櫃和竹棚，將4處離島文化景色呈現眼前，大家可以一次過在中環欣賞這些離島文化，大家趁放假一定要去影靚相！

展覽現場放有幾個特色貨櫃，外圍已經是打卡位。（圖片來源：Hong Kong Jockey Club H.A.D Walk@FB）

傳統手紮技術起大型竹棚 離島景點變打卡位

香港賽馬會贊助的「港文化．港創意」已辦至第9屆，3月底就以離島傳統風俗為主題，舉辦「百寶圖」展覽，現場注目位極多，當中必數由15位師傅親手製作的大型竹製品，是極具特色的手紮技術。為了徹貫新舊交融主題，現場又有長洲張保仔互動電子遊戲、即影即有照相攤位等。

要數現場最具特色的打卡位，一定是貨櫃及霓紅燈竹棚。貨櫃內有本地藝術家創作、以「船」為主題的雕塑及畫像；在海濱位置空地更有以張保仔洞為設計靈感的「星空離島夜景」藝術品，也是必影靚相的打卡位！

按下圖看更多展覽打卡影相位：

在中環碼頭摩天輪的位置，加上萬家燈火的高樓大廈背景，甚有新舊交替的感覺。（圖片來源：Hong Kong Jockey Club H.A.D Walk@FB）

以竹枝搭建而成的大型竹棚，由15個本地紮竹師傅合力完成，將本土特色工藝融入藝術當中。（圖片來源：Hong Kong Jockey Club H.A.D Walk@FB）

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「港文化．港創意」－「百寶圖」 地點：中環9號公眾碼頭中環海濱活動空間 日期：3月30日至 5月1日 開放時間：逢星期二至日 12pm-8pm （星期一休息）

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