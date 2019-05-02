【 日本新品】蝦味碟、榻榻米高纖筷子　Party必備環保食用器皿

近年不少國際賽事為了加強環保意識，都會引入環保產品，如早前倫敦馬拉松，大會就引入食用水球，以實行「零膠樽」承諾！全球各地有不少公司正積極研發環保產品，日本亦就有公司推出可食用器皿如碟及筷子，為了促使大家「食到底」，製造商更推出不同口味如蝦味及芋頭味等，務求令大家食到清碟！

Party必備食用碟

日本愛知縣企業丸繁製菓株式会社，一直以減少浪費為前提，研發可食用器皿，該公司過去曾在大型活動及賽事的美食攤位上，以食用碟取代紙碟及膠碗，不過負責人發現食用碟不味美的話，亦會變成剩食！故該公司便推出4款口味如蝦味、芋頭、洋蔥及粟米味食用碟，集美味、環保於一身。

食用碟主要以麵粉及粟米澱粉製成，並透過自家製烘培機以高溫定型，加上其獨特技術，更能令食用碟保持鬆脆質地及高度耐水性，即使承載液體約1小時都不會變型或溶解。

按圖查看食用碟造型

除了食用水球，這款日本食用碟最適合開party用！（圖片來源：株式会社 丸繁製菓）

榻榻米高纖筷子抗通便

除了食用碗，製造商更與熊本縣 Kumamoto IGSA & Tatami Conference 合作，推出全手工製作的可食用筷子，熊本向是榻榻米床墊的主要出產地，其出產的蘭草除了可製作榻榻米，營養價值亦非常豐富，食物纖維相當於60棵生菜裡纖維的總和。丸繁製菓於是嘗試將蘭草與筷子融為一體，製作可食用筷子，口感又似百力滋，好用又好食。

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榻榻米高纖筷子售價為¥ 2,084（4對）。

詳情：http://marushige-seika.shop-pro.jp/?pid=106206344

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