【東京夏季】炎夏遊日消暑聖地：近郊高原夠涼爽、室內景點避太陽

夏天這麼熱你想做什麼？當然是避暑去啊！不論是往北方到近郊日光看世界遺產或是上山到高原、山區輕井澤等熱門避暑勝地，還是搭船觀賞海景以及直接衝進水樂園清涼一夏，更有各種室內消暑良方推薦給夏季到東京自由行的你！

東京一直是香港旅客自由行的人氣地區，冬季能夠有雪景以及享受各種泡湯行程，而夏天，一般的活動像是到新宿御苑賞花及野餐、以最適合祭典的浴衣穿搭去賞煙火外，特別的活動則是夏季限定爬富士山！本文介紹你更多元的活動，不論是東京都內各式寓教於樂的室內景點，或是東京都內「高尾山」以及「奧多摩」走山吸收芬多精行程，都是你消暑的好方式，若有多一點時間到近郊走走吧，那須高原、日光、箱根、輕井澤等東京近郊一、二日小旅行都是非常好的夏日選擇喔！

東京近郊消暑聖地

高尾山｜東京登山夜景最佳推薦

想到東京近郊度過涼爽的夏天嗎？那就去那須高原吧！位於栃木縣的那須町距離東京約180公里，搭乘JR可以到達。由於位處高原天氣宜人，夏季時還能吹到涼爽的風喔，特色是景點多，像是那須第一的瀑布「駒止の滝」、位於栃木縣最高海拔處，橋長65公尺的弁天吊橋、戀人的聖地——那須高原展望台、那須溫泉神社等可以滿足你同時達成多項踩點！除此之外這裡還是美術館的聚集地，除了大自然景觀外，更是有泰迪熊美術館、藤城清治美術館等多達十間以上的美術館，可以來場美學散策喔。四月開始還提供「那須高原觀光周遊巴士——九尾狐號」， 有黃線和紅線兩條路線可供選擇呢！

官網：http://www.nasukogen.org/ 交通方式：黒磯站搭乘巴士約50分。

高尾山｜東京登山夜景最佳推薦

在東京想要不只逛街也走走自然路線嗎？ 炎熱夏季要找東京都內最佳避暑地，八王子市高尾山是你不二選擇。高尾山交通方便，與都心僅50公里距離非常容易到達，是到東京旅遊可以當天來回的景點。可以搭乘纜車至半山腰開始登山，若是想直接爬上山，也有三種登山步道路線，展望台可以看到整個關東平原，連東京鐵塔都看的到喔！盛夏季節白天登山擔心太熱嗎？你還可以選擇夜間登山喔！享受夏天涼爽的晚風，東南方向望去還能看到相模灣以及江之島，以及價值1000萬燈光的城市夜景。

官網：https://www.takaotozan.co.jp/about/ 交通方式：京王電鐵「高尾山口」站下車。

日光世界遺產探訪｜德川家康東照宮

夏天到東京，當然不容錯過位於山區充滿歷史文化與自然美景的日光市，從東京搭乘大眾運輸約2小時車程即可以到達，不論是要選擇當天來回，或是住上一晚都非常推薦喔！

日光的社寺被列為世界遺產，其中日光東照宮以德川家康永眠之地聞名，為觀光客到日光必訪景點。日本三大瀑布高97公尺的華嚴瀑布也是夏日人氣景點，搭乘電梯前往觀瀑台，讓瀑布濺起的水花涼爽一夏吧！鄰近的鬼怒川遊船更是夏天不能錯過的消暑妙方，不是泛舟而是乘船享受大自然溪谷美景，有樹蔭遮蔽吹著夏日涼風，你說愜不愜意！

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官網：https://www.city.nikko.lg.jp/ 交通方式：JR日光站・東武日光站下車。

奧多摩｜來場城市綠洲親子之旅

到奧多摩湖畔享受夏日陽光吧！湖畔周遭有群山、溪谷、古昭和青梅街道等各式景點是東京首都圈中少有的城市綠洲，而這邊的湖水更是東京都水源處之一。湖面映照出湖畔各式各樣的樹木及群山隨四季遞嬗有不同的風情，漫步走過奧多摩湖浮橋，體驗置身湖上的感受，隨著夏季湖畔翠綠山景映入眼簾，再加上沁人心脾的空氣，此處絕對是夏季消暑首選！而奧多摩湖南岸故鄉山村（山のふるさと村）是親子旅遊的好選擇，讓小朋友能多了解一下當地以及大自然知識，這邊還有露營場以及小木屋非常適合週末假期，夏天到了快來準備到奧多摩度過悠閒的旅程吧！

■官網：http://www.town.okutama.tokyo.jp/ ■交通方式：JR中央線到「立川」站轉乘JR青梅線在「青梅」站或「奧多摩」站下車。

箱根美術館以及纜車蘆之湖巡禮（點擊下圖查看）

輕井澤｜在東京體驗夏季歐洲風情​（點擊下圖查看）

草津｜日本三大名湯走訪​（點擊下圖查看）

躲太陽室內消暑好去處

TOKYO CRUISE水上巴士乘船遊東京（點擊下圖查看）

必去！ 國立科學博物館&上野公園​（點擊下圖查看）

東京SUMMER LAND驚叫一夏水樂園（點擊下圖查看）

三鷹之森 吉卜力美術館宮崎駿迷必訪（點擊下圖查看）

AQUA PARK水族館｜必看夏日360度全景海豚秀（點擊下圖查看）

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【東京夏天】推薦夏季必到日光、箱根、輕井澤等各式避暑景點以及水上樂園，讓你悠遊一夏！​