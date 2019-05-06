【日本賢妻恩物】五個遊日必買廚具集合　料理「神器」實用又抵買

為您介紹日本人激推的懶人廚房好幫手、家庭主婦必買的廚房用具！無論是法國品牌或日本在地品牌鑄鐵鍋具，在淺草的道具街都能找到它們的蹤跡！此外，日本百元商店也有許多神秘小物，便宜又好用的廚房小物搭配微波爐，就能創造出美味的懶人料理！

《首相閣下的料理人》（グ・ラ・メ! -大宰相の料理人-）劇照

想買日本廚房用具的必敗商品嗎？先介紹有著百年歷史的道具街，在這裡可以盡情沉浸在廚房用具裡，鍋碗瓢盆全都能買到！再推薦世界知名品牌及日本在地的鑄鐵鍋具給您。即使會用掉行李重量的扣打，迷人的價差讓人忍不住想搬回來！再向您介紹許多萬用的廚房神器，大部分的商品都可以在百元商店例如大創、台隆手創館、網路商店都能找到。本文貼心附上正確日文名稱，可以直接複製貼上從搜尋引擎裡找到，無論是先在網路上買還是到日本店家問店員，把這篇文章保存下來就對了！

▼▼廚房用具好好用地圖▼▼

廚房的鍋碗瓢盆們選他們就對了



【合羽橋道具街】



「合羽橋道具街」是從江戶時代就存在的一條專賣廚具的商店街，位於淺草附近，是著名購物聖地，看到ニイミ（niimi）洋食器店上的巨大廚師頭像就可以知道這裡是道具街的入口了，沿著整個道具街逛下去，不管是鍋碗瓢盆或是菜刀工具，在這裡都可以盡情地挑選。其中販賣精緻碗盤的名店「風和里」，在這裡可以買到許多物美價廉的盤子、碗等等，是許多人推薦的好店喔！另外這裡也有販賣食物模型的店家，可以挑選幾個吊飾之類的帶回去作紀念或是當伴手禮都很適合！

「合羽橋道具街」是從江戶時代就存在的一條專賣廚具的商店街。（karri12_21@Instagram）

地址：東京都台東区松が谷 3-18-2 營業時間：09:00～17:00（依各店家而定） 公休日：依各店家而定。星期六幾乎全部店家都營業。星期日約三成店家照常營業。 交通方式：山手線・京濱東北線｢上野｣、｢鶯谷｣站下車徒步15分。總武線｢浅草橋｣站下車徒步25分。

1. LC鑄鐵鍋（Le Creuset）



「LC鑄鐵鍋(Le Creuset)」相信大家都不陌生，這是許多喜歡料理的人推薦的熱愛商品之一、來自法國的廚具品牌。在上面提到的「合羽橋道具街」裡頭的廚房用品店可以買到之外，也可以在各大OUTLET裡頭找到它的蹤跡！Le Creuset曾經與知名便利商店合作推出集點商品，雖然只是外型相同的餐盒，但也是造成大家的搶購熱潮！獨特的蒸氣控制系統，讓料理食材更加輕鬆美味，再加上鮮豔可愛的外觀，總是讓人忍不住想要瘋買一波！



LC鑄鐵鍋是愛烹飪又有少女心的你必買的商品▼▼

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2. 法國STAUB鑄鐵鍋（史大伯鑄鐵鍋）



「法國STAUB鑄鐵鍋（史大伯鑄鐵鍋）」也是來自法國的人氣精品鍋具，同樣在「合羽橋道具街」裡頭的廚房用品店可以買到之外，也可以在各大OUTLET裡頭找到它的蹤跡！喜歡烹飪的人出國都會帶一個回來，來到日本不妨可以跟台灣比價一下，覺得價差值得了就帶一個回家吧！STAUB鑄鐵鍋（史大伯鑄鐵鍋）導熱性極佳，特別釘點設計讓蒸汽均勻散佈在鍋內，相當適合燉煮，像是紅酒燉牛肉，或是其他湯品都能讓料理更加美味，而且這個可以進烤箱喔！



法國STAUB鑄鐵鍋適合喜愛做燉煮料理的你▼▼

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▼▼日本好用的鍋子品牌當然不止有Le Creuset和STAUB，按下圖看更多推介▼▼

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廚房的小雜貨們讓主婦們更開心下廚



1. 懶人削蘋果器（りんご専用の皮むき器）



「りんご専用の皮むき器」這個我們姑且稱它為懶人削蘋果器吧，只要將蘋果插入固定好之後，再轉動把手就能幫你削蘋果了，相當適合不太會削蘋果的懶人朋友們！還在害怕削蘋果時會削到自己的手嗎？總是把蘋果削到只剩果核嗎？別擔心，COMPATHY特別推薦此項商品給您！輕鬆簡單安全不費力，就是這麼好用，價錢便宜不心痛。有了這個，以後電視卡通就不會總是演在醫院拿刀子幫病人削蘋果的老套劇情了！衛生方便，削蘋果不求人！

只要將蘋果插入固定好之後，再轉動把手就能幫你削蘋果了，相當適合不太會削蘋果的懶人朋友們！（Amazon商品截圖）

2. 微波爐幫你煮意大利麵的懶人意大利麵盒（電子レンジ調理器 パスタ）



「電子レンジ調理器 パスタ」是的，又是一項懶人廚具，喜歡吃意大利的你，總是覺得煮麵條要在爐火前顧火將近10分鐘是一件很麻煩的事嗎？尤其是在悶熱的夏天總是讓人忍不住火氣上來，這時候COMPATHY就要推薦你這個用微波爐就可以煮意大利麵的好東西啦！只要把麵條直直的放入長盒裡，倒入指定水量，加上少許鹽，放入微波爐後按下按鈕，接著就可以一邊製作醬汁，等好了之後再將水倒掉（蓋子有出水孔），將醬汁跟意大利麵炒一下就可以享用了！這個在大創就可以買的到。

只要把麵條直直的放入長盒裡，倒入指定水量，加上少許鹽，放入微波爐後按下按鈕，接著就可以一邊製作醬汁（Amazon商品截圖）

又懶又想親自下廚，按下圖看更多懶人好幫手▼▼

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【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【日本廚房用品】煮夫煮婦必備時尚好用的廚房用具、再推薦百元商店的實用小物！】