【台北手信】Baileys生乳捲、芋泥蛋糕　台北5大人氣手信　

講起台灣手信，大家第一時間可能想到鳳梨酥、太陽餅，嫌冇新意的話，現在為大家精選5款台灣大熱手信，手禮自用都可以，即將到台北的朋友記得bookmark了。

01. Baileys生乳捲＠糖村

相信大家對糖村不會陌生，除了大熱手信牛軋糖，糖村近日有新搞作，與Baileys合作推出限定新款Baileys生乳捲，鬆軟可口的蛋糕捲，內含女生大愛的Baileys甜酒忌廉及熟成12小時的咖啡奶凍，蛋糕入口更飄來陣陣云呢拿香味，絕對是近期大熱美食。

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糖村與Baileys合作推出限定新款Baileys生乳捲。（圖片來源：糖村 SUGAR & SPICE）

糖村台北敦南店 地址：台北市大安區敦化南路一段158號 網頁：https://www.facebook.com/sugarspicetw/

02. 鼎王麻辣孔雀香酥脆

不少港人去台灣都必定會吃一頓麻辣火鍋，當中鼎王更是不少人的心水首選，品牌近日與孔雀香酥脆聯乘推出包裝零食，雙方用了近半年時間製作鼎王經典的麻辣鍋調味料，將原本的香酥脆魚餅帶來麻辣鍋必備的麻、香、辣、甘四重口味，嗜辣一族必試，這款新品已於各大超商發售，要入手亦非常方便。

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鼎王與孔雀香酥脆聯乘推出包裝零食。（圖片來源：鼎王麻辣鍋＠facebook）

03. 雙層芋泥蛋糕＠香帥蛋糕

台灣以芋泥入饌的美食多不勝數，芋泥蛋餅、芋泥三文治、芋泥酥都令人念念不忘！想將順滑綿密的芋泥與家人分享的話，香帥蛋糕的雙層芋泥蛋糕都是芋頭控必試美食，以大甲檳榔心芋頭製作的芋泥濃郁芳香，芋泥內含芋頭粒，層次豐富，讓人齒頰留香。

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香帥蛋糕古亭創始店 地址：台北市羅斯福路三段96號1樓 時間：9am～10pm 網頁：https://www.facebook.com/shunsycake/

04. 滷肉磚＠程味珍

要在香港吃一碗味道正宗的滷肉飯都不是易事，為了滿足一眾饞嘴吃貨，40年老字號程味珍就推出滷肉磚，食店的滷味一直深受當地人歡迎，而滷肉飯入口油潤，滷肉與肥膏比例適中，旅客更可以提早與店家預訂滷肉磚帶回老家做手信，滷肉磚可製作約30碗滷肉飯，份量十足！

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程味珍 地址:台北市萬華區西寧南路63之2號 時間：9：30am～4：30pm 網址：https://www.facebook.com/%E7%A8%8B%E5%91%B3%E7%8F%8D%E6%84%8F%E9%BA%B5%E6%BB%B7%E5%91%B3-1457892477848034/

05. 赤糖麻糬＠滋養製菓

60年老字號的滋養製菓，主打日式甜點，師傅手藝傳承日本，日式和菓子和銅鑼燒都是名物，不過店家的赤糖麻糬及酥脆鳳梨酥同樣不容忽視，前者由黑糖製成，散發陣陣麥芽糖香及米香；後者酥餅夾雜酸酸甜甜的鳳梨果肉，足料好味有驚喜。

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店家另一必買手信酥脆鳳梨酥，酥餅酥餅夾雜酸酸甜甜的鳳梨果肉，不得了。價錢：495台幣（約124港元）（圖片來源：滋養製菓）