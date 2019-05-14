【東京自由行】11周年期間限定！Facebook原宿開Cafe

Facebook是不少人每日必睇的社交平台，新聞、網誌、網絡影片、朋友近況等，更令唔少人機不離手！最教人意想不到的是，Facebook更會跳出網絡世界，在原宿開設Pop Up Cafe，而顧客只要回答問題，便可獲得Facebook經典Emoji造型班戟，喜歡打卡的朋友絕對要到場潮聖！

日本首間Facebook Cafe

社交媒體Facebook的影響力無庸置疑，不少人每日更花上數小時在Facebook觀看不同類型資訊！除了香港，Facebook在日本同樣受歡迎，亦是當地人主要的社交媒體，本周日（5月19日）更是Facebook日語版11周年，為了紀念這個重要日子，官方更於東京原宿開設日本首間Facebook Cafe，為期3日，相信屆時會有不少日本網民到場湊熱鬧！

為期3日的Pop UP Cafe，是日本首間Facebook Cafe。（圖片來源：Facebook JP）

免費換經典Emoji造型班戟

食物方面，Facebook經典Emoji造型班戟絕對是賣點之一，班戟有3款，包括白朱古力慘慘Emoji、牛奶糖朱古力驚訝Emoji、黑朱古力勁正Emoji，既可打卡，又可以將Facebook正版Emoji食落肚，諗起都開心！不過，以上3款班戟真正用錢都買唔到，皆因官方規定到訪人客，必須先回答有關使用Facebook及Instagram的私隱及帳戶安全問題測試，再按結果換領不同表情、甜度及口味的Emoji造型班戟，換句話說，想打卡的朋友，就要事前溫書答問題了。

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