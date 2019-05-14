【杭州酒店】最平899人仔人氣山林秘景民宿！無際泳池歎自然景觀

杭州山水風光明媚，今次帶大家看看這間位於半山腰，望到山林景的民宿，當中特別在於有無際泳池，讓你游水期間忍唔住影靚相，即睇民宿詳情！

絕美無際游池！杭州人氣山林秘景民宿

民宿於臨安那邊的董家山半山腰，位置未去到好高，但又可以望到宏偉山林絕景。其民宿有9座大樓，由浙派舊有的民宅改造而成，設計新派得來又會保留古式古香的建築設計，配合山林景返璞歸真，難怪小紅書一找杭州民宿就會見到此住宿的靚相。

最吸引的位置，是一個無際泳池Infiniti Pool，其邊位設計可以拍錯視相，令人與背後的山林景無邊際地融合，超美的！兩日一夜來這秘景森林避世一流！

按圖睇「臨安一山九舍微酒店」有幾靚！

山林景已經夠舒服，還有戶外的無際泳池，讓你邊游水，邊歎靚景，正！(圖片來源：Mirror@小紅書)

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舒服到唔捨得走！6大民宿活動提案

由於民宿離遠城市，不想落山的話，可選擇在裡面畫畫寫生，或者BBQ。

按圖睇「臨安一山九舍微酒店」有咩玩！

[1] 風景美如畫，就在地將景色以畫筆記下。(圖片來源：trip.com)

一山九舍 地址：杭州臨安太湖源臨目村外橫渡組董家山 前往方法：杭州西站，的士導航至一山九舍，約1小時40分鐘到達 ​收費：899-2,580人民幣 電話：177 5717 1394

仲有靚酒店！迷你威尼斯！杭州人氣水上酒店

除了以上的半山腰無際游池民宿，另一邊的富春江，都有古式古香的酒店。其景觀和房間設計都好有質素，望盡如山水畫的風景之餘，木系房間設計都很標誌，讓不少去杭州旅行的朋友都心思思想去住！

按圖睇「杭州富春開元芳草地鄉村酒店」有幾靚！

房間可以望到一望無際的大海。(圖片來源：馬蜂窩)

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