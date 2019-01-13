【大阪自由行】關西機場南海特急電鐵出市區　行李有專屬位唔迫人

好多旅客會選擇搭南海電鐵往返關西機場及大阪市區，但一踏上電鐵就會見到大包小包的行李，車廂擁擠又侷促；而原來，遊客還有另一個選擇「特急RABIT」！選搭這架南海特急列車，車廂設有行李專屬位置，讓你可舒適輕鬆到達難波市區！

南海電鐵的「Rapi:t & 機場急行車」的車廂與一般電鐵的細小空間不同，反而與香港的機場快線一樣，座位較寬敞舒適。(圖片來源：monkey_j76@IG)

網上預購票更方便

如想在關西機場乘搭南海電鐵的「rapi:t」特急列車，遊客可以預先上網訂好門票，再到機場櫃位領取前往大阪難波站的車票。要注意，需上2樓乘搭這特急電車，當你到櫃位時更要留意是否趕及列車出發時間。

購票連結：南海電鐵

按下圖的看更多機場領票櫃位指引：

車廂專屬行李架 不怕人喼相撞

從關西機場出大阪市區，一般可乘搭南海電鐵普通列車，但車廂空間跟普通電車差不多，有時大量行李與乘客令車廂變得很擠迫。而選搭「rapi:t」特急列車的話，行李便可放在專屬車廂及行李架上，座位亦比較舒適，時間又比普通列車快速，便可輕鬆到達大阪市區。

當進入特急列車的車廂後，每節車廂都有行李架，另外有鎖可以鎖住行李，相對較安全，而且列車更有免費Wi-Fi，夠晒貼心！

按下圖看更多特急電鐵車廂圖片：





Rapi:t 機場急行列車開出時間：

關西機場 → 難波

平日：6:52am- 11pm

星期六、日及假期：7:06-10:55pm

難波 → 關西機場

平日：6am-10pm

星期六、日及假期：6am-10pm

列車班次詳情：www.howto-osaka.com

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