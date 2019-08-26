【澳洲旅遊】西澳珀斯、費里曼圖景點攻略　食買玩打卡手信樣樣齊

說到西澳，最為人熟悉的一定是首府珀斯（Perth）。其實離Perth大約30分鐘車程的費里曼圖（Fremantle）同樣精彩，交通方便之餘，多了一份小鎮的休閒與寧靜，而且到處是文藝裝飾，絕對是文青必去！立即來看看KLOOK的食買玩推薦，好好認識一下這兩個西澳的旅遊重地吧～

西澳首府──珀斯

未了解珀斯的人也許主觀覺得乏善可陳，但去過之後隨時一見鍾情。沒有誇張，這個西澳首府正正有這樣的魅力，有關歷史的、文藝的，或是觀光景點、自然景致，又如購物商場、高級餐廳與平民美食，包羅萬有，光是徒步或乘坐當地的免費觀光巴士「CAT bus」已經可以逐一探索，驚喜不斷。

西澳首府珀斯（Nathan Hurst/Unsplash）

買標誌手信──PERTH MINT

這個Mint不是指薄荷，而是珀斯鑄幣廠（The Perth Mint）。1899年由英國皇家創立，其時主要負責提煉西澳東部金礦區發現的黃金，不單紀錄了西澳的礦業史，也見證著當地的殖民史。

鑄幣廠作為西澳最熱門的旅遊景點之一，打卡必影的是全球最大的錢幣──價值5千萬澳元的1公噸純金錢幣！另一重點節目是觀賞鑄幣真人表演，將代表繁華的手工作業重現你眼前。而說到手信，在鑄幣廠你可以即場訂製你自己的金幣，刻上廠方指定或你自己想要的語句，送給重要的人，別具意義。

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西澳的「文青小鎮」──費里曼圖

至於這個離珀斯30分鐘車程的小鎮，又有著截然不同的風情。Fremantle有市集、潮人食店、vintage shop、藝廊、博物館等，而且因為地方較細小，店舖、景點相對集中，很適合踩住單車漫遊，欣賞百幾年歷史的復古建築，時而停下來購物，喝杯咖啡，輕鬆寫意。

必食必買──FREMANTLE MARKET

如果你安排在星期五、六、日到訪就對了，因為費里曼圖市集（Fremantle Markets）這幾天開放，你可以找到很多西澳或澳洲特產，像是天然手工皂、香薰精油、芝士、蜜糖、蜜糖蛋糕等，當然少不了咖啡豆，一定會買到心頭好。

而市集裡面也有很多美食小店，由澳式料理至日本菜都有提供，很多都值得一試。市集外則不時有音樂、雜技、默劇等不同藝術表演，何止食和買？連娛樂都有了，無論是不是文青，都要去一趟！

上歷史課──沉船博物館

如果你喜歡研究歷史，那就不能錯過這個地方，位於海邊，記載了很多當地的重要海上故事，更被公認為南半球最重要的海事考古與掌故據點，歷史迷必去！而且博物館幾乎全年無休，每日9:30am至5:00pm開放，絕對能配合你的行程。

吃貨注意──可能是世界上最好的炸魚薯條

要數小鎮上最有名的美食，卻是一個最平凡的名字：Fish & Chips，但要將愈簡樸的菜式做成美食，其實才更考功夫。就在沉船博物館旁邊，Mews Road近碼頭的一帶，已經有3、4間大受歡迎的海邊餐廳，賣著各有特色的炸魚薯條，如果你是結伴同行，不妨每間都試一份分享著吃，比較一下每間的味道！

西澳正在迅速變身成為一個新興的旅遊目的地，除了觀光方面，酒店住宿等配套也在蓬勃發展。珀斯、費里曼圖以至往北或往南，有更多更多的驚喜等著你發掘。西澳已經準備好了，你也是時候準備好出發去西澳吧！

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