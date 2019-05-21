【周遊關西】免費食龍蝦、平食燒牛肉　第5、6集京都大阪景點攻略

繼平食海鮮丼及生果後，周奕瑋Jarvis在TVB新旅遊節目《周遊關西》第5、6集，就繼續為大家推介多間抵食餐廳及精彩景點，由米芝蓮推介章魚燒到平食牛肉塔、由穿和服到吊威也，總有一樣啱玩。

【01】米芝蓮推介章魚燒@第5集

到大阪必定要食章魚燒，今次推介的Takoyaki 玉屋更入選米芝蓮食店，店家在章魚燒的粉漿加入龍蝦湯，味道鮮甜，必食推介有章魚燒豪華8種盛，蔥柚子醋、七味蛋黃醬、特製醬油等，食勻8款也不過580円，價錢相當合理。大阪美食眾多，快點看看最新推介 梅田新食街嚐7大人氣美食！

按圖看章魚燒詳情

原味章魚燒可以品嚐到龍蝦汁鮮甜味。

Takoyaki 玉屋 地址：大阪市北区国分寺1丁目3-4 時間：11：00am～12：00mn 網址：tamaya08.com/shop 交通：乘搭地下鐵「天神橋筋6丁目」站，徒步約3分鐘即抵

【02】意大利 X 串炸fusion菜@第5集

串炸亦是大阪地道美食之一，今次Jarvis推片的店家位於心齋橋，店家融合意大利菜及傳統大阪串炸，味道創新。每款串炸賣相都具極氣勢，例如用世上最幼意大利麵包裹的天使蝦極幼意粉卷、鴨肝串炸拼關東煮蘿蔔等，好睇又好食。

按圖查看更多串炸詳情

Jarvis大讚店家的天使蝦極幼意粉卷。

COTOLETTERIA PAPALE IL GRU 地址：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-2-17 時間：11：30am～3：30pm、5：30pm-9：00pm（星期日休息） 網址：https://irgru.gorp.jp/ 交通：乘大阪地下鐵御堂筋線「心斎橋」站，徒步約5分鐘即抵

【03】意法風味大阪燒@第5集

大阪燒相信大家都唔會陌生，不過Jarvis推介的大阪燒都有fusion新食法，意法風味大阪燒真的創意十足，店家用了法國芝士製作忌廉芝士大阪燒，口感似班戟的，蛋香味更一般大阪燒更出色，此外，墨魚汁大阪燒及蟹膏忌廉日式炒麵都是必食推介之一。大阪新餐廳多不勝數，即睇 最新商場SkyO 人氣象印食堂有咩食！

按圖看更多意法風味大阪燒詳情

Jarvis表示自己也搞不清楚他吃的是大阪燒抑或是意大利麵。

大阪粉もんバルDENNER 地址：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-18-4 大友ビル 2F 時間：5：30pm～3：00am（星期一至六）、5：30pm～1：00am（星期日） 網址：https://osakakonamonbal-denner.gorp.jp/ 交通：乘大阪地下鐵御堂筋線到「心斎橋」站，徒步約3分鐘即抵

【4】著和服享食玩買著數@第5集

到訪古色古香的京都，不少遊客都會著和服影輯靚相！今次Jarvis到了遊客最愛的夢館租借和服，加上事前已下載的免費app「Kimono Passport」，租和服已可享有折扣，兼夾附送一張和服寫真相。

令人意想不到的是，持有「Kimono Passport」的旅客，只要身穿和服，就連搭的士都有9折優惠；此外，餐廳方面一樣有著數，今次他到訪91年老字號「西京漬」的醃製食品專門店，2樓餐廳享用銀鱈魚西京燒，只要大家身穿和服幫襯食午餐，店家更會送抹茶。到訪京都，當然不能錯過抹茶甜品，即睇更多京都美食推介 京都老店歎隱世宇治刨冰！

按圖看更多和服優惠詳情

夢館和服出名款式多，圖案夠精緻。

+ 2

京都着物レンタル夢館 | 御池別邸 地址：京都市中京区金吹町472-1（押小路両替町上ル西側） 時間：10：00am～6：00pm 網址：www.kyotooike.yumeyakata.com/menskimono 交通：乘阪急電車到「烏丸御池」站，徒步約3分鐘即抵 京都一の傳本店 地址：京都市中京区柳馬場通り錦上る十文字町435番地 時間：10：00am～6：00pm、餐廳11：00am～4：00pm（星期三休息） 網址：www.ichinoden.jp/2f 交通：乘阪急電車到「烏丸」站，徒步約8分鐘即抵

【05】另類紓壓丟爛陶器@第5集

到日本學整陶器，是文青們的打卡呃like活動之一，然而Jarvis今次並非帶大家學整陶器，陶藝教室有間神秘房間，他是衝著這間房而來，房間更能令他發洩壓力，皆因店家想出將學生的失敗之作供大家狂掟發洩，6件陶器價值2,000円，如果我係學生，都唔知好嬲定好笑！要發洩體力，不少女士都會選擇shopping，四条河原町一定走唔甩，即睇 四条河原町逛街購物懶人包！

按圖看陶藝教室詳情

Jarvis今次並非帶大家學整陶器，而是狂掟發洩。

GALLERY 道半 地址：京都府京都市左京区下鴨前萩町13 木村ビル新館B1 時間：10：00am～8：00pm 網址：http://michinakaba.com/ 交通：乘京都市營地下鐵烏丸線到「北山」站，徒步約1分鐘即抵

【06】玩遊戲嬴免費龍蝦@第6集

海鮮是日本必吃美食，今集Jarvis劈頭便帶大家去碰運氣，好運的話更會獲得免費原隻龍蝦！店家在每張餐桌都放上了一張啤牌，當客人活捉龍蝦後，龍蝦重量尾數跟啤牌一樣，客人再在眾多扭蛋中抽中免費coupon的話，便有機會獲得免費龍蝦一隻！要食新鮮水產，當然要到大阪人廚房黑門市場，即睇10大必食推介！

按圖看免費換原隻龍蝦詳情

龍蝦超生猛！

活海老BAL ORB RESORT 裏難波 地址：大阪府大阪市中央区難波千日前2-17 時間：5：00pm~12：00mn 網址：orb-resort.com 交通：於難波站，徒步約5分鐘即抵

【07】玩遊戲夾牛肉塔@第6集

根崎初天神通商店街食肆林立，Jarivs選的食店就具備食、玩兩大元素，客人只要柯打一杯飲品，便可以980円參加夾牛肉遊戲，夾到幾多食幾多！燒牛肉甫上桌便是一座澎湃牛肉塔，Jarvis就用兩隻手一齊夾起牛肉，好誇張！食飽飽當然要行街shopping，即睇大阪梅田Shopping地圖 必逛梅田7間購物商場

按圖看夾牛肉遊戲詳情

柯打一杯飲品，便可以980円參加夾牛肉遊戲。

鉄板とWINE BUNCH 地址：大阪府大阪市北区曽根崎2-8-15 K’sスクエアビル1F 時間：1700~0000 交通：乘地下鐵谷町線東梅田站，徒步約2分鐘即抵

【08】超市食物放題@第6集

唔少人都會到超市掃手信，Jarvis專訪到訪枚方市的北野ACE 枚方T-SITE店超市，皆因這裡每個月會舉辦一次食物任塞放題祭典，吸引各地家庭主婦排隊光顧！Jarvis在一眾街坊打氣下，最終夾走52隻蝦、49條香腸及16包味噌湯，撞啱日期都值得去湊熱鬧！

到大阪觀光的話，一張周遊卡傍身就最抵玩，可以免費玩盡51個景點！即睇【大阪周遊卡2019】詳情！

按圖看放題詳情

到超市搶蝦的遊客，記得食幾多攞幾多！

北野ACE 枚方T-SITE店 地址：大阪府枚方市岡東町12丁目2番地 枚方T-SITE 地下1階 時間：10：00am～9：00pm 網址：www.ace-group.co.jp/store/184_526.html 交通：乘京阪電車到「枚方市」站，徙步約1分鐘即抵

【09】忍者吊威也體驗 @第6集

男士去大阪唔好shopping的話，做一日忍者、飛天遁地又點睇？由專業特技人開辦的Ikura Circus Osaka，就提供忍者演技訓練，大家除了可以穿上忍者服影相、學習忍者出招方法外，更可嘗試吊威也及空中打筋斗體驗，拍片留念型到爆。玩到周身骨痛，最適宜浸溫泉，大阪最新「空庭溫泉」通宵營業、而且極近市中心，必去！

按圖看忍者特技體驗詳情

去大阪玩吊威也，其實都幾偏門，男士可以一戰。

Ikura Circus Osaka 地址：大阪市港区弁天2-2-9 坂本ビル1F 收費：2,200円起 網址：https://circusosaka.weebly.com/ 交通：乘JR「弁天町」站，徙步約7分鐘即抵

【10】寫大字體驗@第6集

如果嫌吊威也太激，書道、茶道或花道體驗都是不少外國旅客到訪京都的常見體驗活動，雖然有人會覺得以上靜態體驗偏沉悶，但今次Jarvis帶大家到訪的書道教室Green Rose Calligraphy，遊客更可以寫毛筆大字，利用巨型毛筆寫出獨家字詞，Jarvis邊寫邊喘氣，好搞笑。

按圖查看書道體驗詳情

專為外國人而設的書道價錢，價錢偏昂貴。