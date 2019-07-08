【懶人包】沖繩天氣需知　四季穿搭建議　衣食住行全攻略

沖繩的氣溫怡人，夏天能夠享受陽光與海灘，冬天也能避寒，所以近來成為了香港人喜歡到訪的旅遊熱點。但是沖繩位於亞熱帶氣候區，四面環海，因此天氣多變，要注意衣著。另外，下文也會介紹一系列的衣食住行攻略，大家跟着這些小貼士去沖繩吧！

接下來將會分析沖繩四季的天氣，大家記得要按照不同天氣，收拾好東西來！

【春季】3月，4月，5月 ─ 溫暖的陽光，必備易穿脫外套

春天是沖繩一年之中最舒服的天氣。3月的平均溫度是19度，4月是21度，而5月就升到24度。降雨量方面，3月和4月的降雨量是在160至170毫米之間，而5月是沖繩的梅雨季，降雨量約230毫米。

春天遊沖繩的話，可以選擇短袖衣服，短褲和短裙，再搭配輕便的鞋子。但是因為日夜溫差較大，建議攜帶一件易穿脫的外套，方便在偏涼的夜晚時穿著。

【夏季】6月，7月，8月 ─ 灼熱的陽光，必備帽子防曬乳

夏天的沖繩十分炎熱，與香港的盛夏相差無幾。6月的平均溫度是27度，7月和8月是29度。降雨量方面，6月仍是沖繩的梅雨季，降雨量約250毫米，7月就下降至140毫米，而由於8月是颱風季節，所以降雨量會升至240毫米。

夏天遊沖繩的話，應該選擇清爽透氣的衣服，搭配涼鞋，長袖防曬外套，和帽子。另外亦要隨身攜帶水、防曬乳、墨鏡、雨傘等，以免一出門就被灼熱的陽光曬傷，或被突如其來的豪雨淋濕。

【秋季】9月，10月，11月 ─ 和煦的陽光，必備小毛巾雨傘

秋天的沖繩仍有盛夏的餘熱，而且降雨量亦很多。9月的平均溫度是28度，10月是25度，11月是22度。降雨量方面，9月仍是雨季，降雨量約260毫米，而10月降至約150毫米，11月就約110毫米。

秋天遊沖繩的話，可以穿著涼爽寬闊的衣服，搭配薄外套，涼鞋。另外也要準備充足的水分，毛巾，雨傘和防曬乳，以在陽光普照的白天下使用。

【冬季】12月，1月，2月 ─ 柔和的陽光，必備薄防風外套

冬天的沖繩氣溫雖然不算太低，但由於吹北風，加上海風風勢很強，所以體感溫度會較低。

12月的平均溫度是19度，1月和2月是17度。降雨量方面，12月至1月約100-110毫米，而2月約120毫米，氣候相對穩定。

冬天遊沖繩的話，適宜穿著輕便的長袖衫褲，搭配短靴或波鞋。但切必穿過厚的外套和鞋子，否則會感到過熱和很易出汗。

以上就是沖繩四季的天氣分析，大家要緊記以上資訊。下文將會介紹各種衣食住行攻略，絕對不要錯過！

【食】壽司、水產、黑毛和牛任你食

預算不高但又喜歡吃的人一定不能錯過「無添くら壽司」，這間壽司店的性價比很高，壽司款式多，大部分款式只需要JPY 100（約7港元）一碟，連海膽壽司也是！

而且不設用餐時限，食滿5碟壽司就可以玩扭蛋遊戲抽獎，十分受大人和小孩歡迎。

+ 3 + 2

不要以為國際通只有手信買，2018年1月開幕的琉球王國市場有多款美食，而且營業時間是從上午11點到晚上11點，絕對可以由早吃到晚！

當中特色的食物有黑毛和牛、相撲飯團、烤蝦、唐揚雞和新鮮水產等，即時食還是帶回民宿煮也沒有問題。場內亦設有兒童專區，小孩可以一邊食一邊玩。

+ 3 + 2

【買】黑糖、湯麵、雪鹽​任你買

沖繩的特產別具特色，而且很有益，當中更有幾款必買之選。

黑糖是沖繩最有名氣的特產之一，當地的純黑糖代表只將甘蔗榨汁煮乾，保留所有營養成分，並且沒有進行加工，對女性身體十分有益。

沖繩麵是沖繩的地道食物，湯底用豚肉熬成，再加入鰹魚湯。麵條有不同的粗幼和形狀，口感像蛋麵般，而且現在還有杯麵包裝，方便帶回香港。

宮古島四面環海，出產的雪鹽質地細緻滑順，而且還含有18種礦物質，十分健康，購買雪鹽和雪鹽的周邊商品做手信就最合適不過。

+ 3 + 2

最近那霸機場啟用了新航廈，並興建了36間商店和食肆，而大型手信店“BLUE SKY”也會進駐機場，方便大家購買日本手信。

店內有北海道限定的白雷神朱古力，各款限定口味的KITKAT，和一蘭拉麵等，應有盡有。

【住】豪華、海景、名牌酒店任你揀

最近沖繩新開了數間主打豪華渡假、有獨立別墅、私家泳池和無敵大海景的酒店。

喜歡日式風格的可以選擇U-MUI Forest Villa Okinawa YAMADA GUSUKU和The Hiramatus Hotels & Resorts Ginoza。

前者是彷日本傳統榻榻米風的設計，鄰近沖繩著名景點和潛水的地方，十分方便。

而後者則是日式奢華度假村，鄰近不同的海灘，而酒店外面亦是個海灘，可以遠離繁囂。

+ 3 + 2

喜歡海的可以選擇Orion本部度假SPA飯店和沖繩蒙特利Spa度假酒店。

前者的房間十分寬敞，是以原木色為基調，酒店後方有通道可以直達沙灘，而旁邊就有沖繩超人氣的美麗海水族館，十分方便。

而後者的所有客房都是海景房，房間以英國風格為基調，配上沖繩的天空和海作主軸，令人覺得悠閒舒適。

大家可以按此瀏覽更多不同海景酒店的資訊。

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【行】七人車、五人車任你租

很多人去沖繩時都會選擇自駕遊，而常用的租車公司有OTS RENT-A-CAR和Tabirai等，而租車的時候要注意幾樣重要的事項。

一、實用

以豐田Aqua的5人車為例，它是油電混合車，玩7日6夜都只需要入一次油，十分慳油實用。而且車箱較寧靜，剎車系統亦很敏感，較其他車安全。

二、駕駛執照

出發前要先向運輸署申請「國際駕駛許可證」，費用為$80，有效期是一年，屆滿後須重新申請，所以出發前要檢查清楚。

三、驗車

開車離開前要檢查好車輛有沒有花痕，有的話就要求職員作記錄，否則離開後才發現就會當作是客人的責任。

四、導航系統

車上會有日本的GPS定位系統，只要輸入地址，電話就會顯示前往該處的路線。而司機亦可配合Google map來使用，以避開會塞車的行車路線。

大家緊記以上的小貼士，避免中伏，遊玩時就能更加暢快！