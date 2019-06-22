【深圳美食】牛油果控必入！試勻8間牛油果健康創意料理小店

牛油果Bagel、牛油果班尼迪蛋、牛油果多士、牛油果撈飯、牛油果瀑布酸奶…全部都係牛油果，返深圳玩的美食之旅也可以健康又低卡路里唔怕肥！在地深圳小編為大家準備了全綠的牛油果美食合集 ，包保各位「牛油果粉」hold唔住！ ＊下列收費以人民幣為單位

1. 超有料的牛油果Bagel

開在軟件產業基地的Cafe，沒想到藏着如此「殘暴」的牛油果Bagel，重點是吃了不會肥！這邊的女白領肯定愛死它。這個牛油果Bagel超足料！整整大半個牛油果，下面鋪滿了沙律醬拌的紫椰菜，口感豐富，分分鐘有種吃芝士漢堡的感覺！Bagel外形看起來很像漢堡，但相比起漢堡更酥軟更有口感，跟牛油果和紫椰菜口味很搭。35元一個有點小貴，但是不影響小編的強烈推薦。

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莫思咖啡·Morse Coffee 地址：南山區科園路A8音樂大廈L103 營業時間：工作日08:00-20:00 週末08:00-18:30 價格：¥35

2. 煙三文魚牛油果班尼迪蛋

要說班尼迪克蛋，香辛廚房Sugar & Spice在深圳算是老字號了，這次新推出的「煙三文魚牛油果班尼迪克蛋」。名字有點長，煙三文魚+牛油果+芝麻菜，淋上新調製的荷蘭酸辣醬，再加上一個經典的班尼迪蛋！輕輕一戳，蛋液順着牛油果流下來，顏值無敵！牛油果和班尼迪蛋一起吃，味道香濃，少許膩，但煙薰三文魚和醬汁能起到不錯的解膩效果，吃得出店家確實下了功夫。

香辛廚房Sugar & Spice 地址：福田區人民大廈一層 營業時間：週一至週日11:00-21:00 價格：¥72

3. 古着店裡賣的牛油果多士

開在蛇口南海意庫的這家復古主題的Cafe，店裡擺放了很多老闆從海外淘回來的古着，可以試穿和購買。相比一般的網紅店，這家店可以說是清新脫俗。雖然是家Cafe，但喜歡牛油果的朋友絕對不能錯過他家的牛油果多士，半個牛油果鋪在全麥麵包上面，而且生熟剛好，不會軟爛也不生硬。入口味道會比較淡，漸漸的你就會感受到香氣湧上鼻腔，這款多士跟這家店一樣，適合慢慢去品嚐。

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Ja 遇 地址：南山區太子路南海意庫3棟-103號 營業時間：週一至週日08:00-22:00 價格：¥32

4. 性價比之選牛油果撈飯

這款牛油果撈飯，是深圳當地很多牛油果粉都一定知道。沒錯，正是白夜便當的出品！牛油果撈飯看似簡單，實際上卻很講究，太生或太熟的牛油果都會影響口感。切好成片的牛油果整齊地臥在米飯上面，最後放一點現磨的Wasabi就很誘人。將牛油果和飯粒攪拌，濃厚的牛油果、清新的Wasabi、飽滿的飯粒、全這在一勺裡。20元一份，是妥妥的性價比之王！

白夜便當 地址：南山區東濱路南海花園別墅A11 營業時間：週一至週日12:00-23:00 價格：¥20

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5. 帶子大蝦牛油果拌飯

這是一家藏在創意市集裡的小店，很容易就會被忽略，不過勝在食材味道都不錯，幾位男店員都很nice有求必應！在周邊算是小有名氣。如果你特別愛吃牛油果，一定要果斷選擇這款帶子大蝦牛油果拌飯，半個牛油果、大蝦帶子還加上烤蘑菇和彩椒，莫名覺得好有氣勢。牛油果壓碎攪拌，白米飯配上雜糧，放上少許店家自製的醬汁，清爽不油膩，再來上一隻大蝦和帶子，吃起來不那麼寡淡，總的來說味道不錯還很健康。

FCuisine 一五一食 地址：南山區荔園路G&G創意市集L4號 營業時間：週一至週日11:00-21:00 價格：¥65

6. 火腿芝芝牛油果

這家「不務正業」的Cafe，說起這家店大家第一印像都是「他家的牛角包超好吃」。特別是這款火腿芝芝牛油果！牛角包每天現烤，來晚了可能就吃不到了，沒想到熟透的牛油果跟芝士火腿莫名的搭，牛角包外酥內軟，一個不夠吃...

7. 牛油果瀑布、牛油果酸奶

牛油果瀑布首先外觀很搶眼，用了新鮮牛油果肉抹杯壁，白色的是酸奶冰沙，底下有燕麥顆粒，用料方面也不差。牛油果瀑布的口感很濃稠綿密，能喝到牛油果香味，跟酸奶的搭配很特別，效果也不錯。這裡另外還有一款很特別的產品，就是牛油果酸奶。酸奶下面有牛油果肉，吃前要攪拌均勻。不過說真的，味道沒有想像中特別，原味酸奶的味道比較濃，牛油果味不突出，味道中規中矩。

得樂酸奶 地址：南山區海岸城負一樓商舖 營業時間：週一至週日10:00-22:00 價格：飲品¥28 酸奶¥15

8. 夏日必備的牛油果炒冰

叻冰是最近炙手可熱的一家炒冰店，這裡的炒冰用的都是當季新鮮的水果，所以牛油果炒冰也不例外。一份炒冰大概要用到大半個牛油果，基於牛油果本身味道比較淡，添加少許牛奶一起炒，香味更濃！喜歡牛油果的人會特別喜歡它淡淡的香味，但也有人說有點酸澀，口味只能說因人而異。

叻冰 地址：福田區田面新村12-5號 營業時間：週一至週日11:30-23:30 價格：¥18

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