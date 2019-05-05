【宜蘭親子遊】積木博物館、N間觀光工廠…無懼落雨10大室內景點

台灣宜蘭一直是個多雨的城市。不過其實綿綿細雨的宜蘭還是有許多景點可以去，為了讓各位爸爸媽媽在雨天也能帶着孩子開心走跳，這次小編為大家整理了10個雨天景點，壞天氣還是可以照樣出門玩耍。

１．香草菲菲

室內高達一千多坪的香草菲菲就像一座巨大的溫室，大片玻璃帷幕內掛滿了翠綠植物與芬芳花朵。來到這裡可以享受他們的戶外花園、手作體驗區、香菲展覽區以及下午茶和自助餐等等，甚至還有設置大量的梳化與圖書區，是一個結合休閒、教育與文化的多元空間，非常適合大人小孩在這裡遊樂一整天。

地址：宜蘭縣員山鄉內城鄉內城路650號 電話：03-9229933 營業時間：週二至週日 09：00－18：00，每週一休館

2．蔥澡

來到宜蘭必做的事情之一就是泡湯，這間位於礁溪的「蔥澡」由於澡堂設計非常可愛，目前已經是IG上很火紅的打卡名店之一。蔥澡的室內設計不同於以往大家對於溫泉的刻板印象，蔥澡共有8款不同的湯屋，每一間湯屋的牆上都有不同設計師所設計的特色繪圖，讓所有來到這裡的大人小孩都因此融化，即便外頭下着雨也一樣能在屋內享受全家泡澡的樂趣。

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段77號 電話：03-9876929 營業時間：10:00-23:30 (最後入場22:00)

3．大風吹手作館

大風吹手作館館內寬敞舒適，除了手做DIY活動外也提供許多輕食茶點，另外大風吹手作館的老闆還是位化學博士，他希望能以不同於以往的教育方式創造一個基地給下一代，因此館內的DIY活動也較具獨特性與實用性，包括噴砂、 肥皂、天氣瓶以及紙飛機推進器等，這裡就像是個可以動手做的科學小教室，相信每個大人和小孩都能在這裡玩的不亦樂乎。

地址：宜蘭縣冬山鄉柯林村光華三路129號 電話：03-9517268 營業時間：早上9:00~晚上6:00 每星期三公休(寒暑假除外)

4．陀陀螺 TOTOLO（指尖陀螺主題館）

各位爸媽們一定知道近幾年孩子最愛的玩具指尖陀螺，據說現在宜蘭的陀陀螺可是全世界第一間指尖陀螺館，館內除了靜態展、影片區以及許多可供大家實際操作的玩具，還有提供豐富有趣的闖關活動，像這樣兼具知識性與趣味的展覽館絕對是小朋友學習的好地方。

地址：宜蘭縣賢好路41巷13號 電話：03-9223220 營業時間：9：00－17：00 （週三公休） 門票：200元，含5項闖關、DIY體驗及飲料兌換券

5．鬥陣來七桃體驗館

鬥陣來七桃體驗館非常適合精力旺盛的好奇寶寶們來玩，館內提供非常多樣的互動遊戲，舉凡VR眼鏡DIY、AR漂漂魚立體水族箱、飄飄球射擊區和多媒體互動遊戲等等，可以讓孩子們盡情探索科學的奧妙，絕對是個能讓大人小孩都玩得盡興的體驗館。

地址：宜蘭縣五結鄉利工三路59號2樓 電話：03－ 9908111 營業時間：09：00－18：00

6．中興文化創意園區

前身是中興紙廠的中興文化創意園區近期已經成為IG上的打卡熱點，不過這裡可不是只能拍拍美照而已，園區內有豐富的常設展及期間限定的展覽與市集，家長們不但可以帶著孩子來文創園區培養藝文的視野，園區內也有非常多種選擇的自造DIY活動，如自製T-shirt、手作木工童玩、手捏黏土磁貼或項鍊等等，大人小孩肯定都能玩得開心。

地址：宜蘭縣五結鄉中正路二段6-8號 電話：03-9699440 營業時間：平日 10:00-18:00，六日 10:00-20:00，每周三休館日

7．菓風糖果工房

菓風糖果工房是知名菓風小舖設立的觀光工廠。這裡有許多糖果朱古力的起源與製程介紹，運氣好的話也能參觀到師傅製作糖果的實際過程，當然來到這裡最讓人失心瘋的是工房裏頭琳瑯滿目的造型糖果！除了一些在一般門市販售的品項以外，這裡還有許多限定商品。想帶孩子來走走的家長們不妨提前預約就可以體驗自製朱古力與糖果。

地址 ：宜蘭縣員山鄉賢德路二段188號 電話 ：03-9233569 營業時間：周一至周五 11:00~19:00，周六至周日10:00~20:00

8．橘之鄉蜜餞形象館

橘之鄉第二代老闆為了讓大家了解如何挑選好的蜜餞並認識食品衛生安全，成立了台灣第一家蜜餞觀光工廠，讓來到橘之鄉的人認識金棗蜜餞的製作過程並提供手作體驗的活動。如果在園區內逛累了，還有透明玻璃cafe可以享受下午茶的悠閒時光。

地址 ：宜蘭市梅洲二路33號 電話 ：03-9285758 營業時間：週一至週日 8:30 ~ 17:30

9．宜蘭國立傳統藝術中心

宜蘭國立傳統藝術中心有着相當大的腹地。走進園區像是來到一座與世隔絕的小村莊，園區內有工藝館、特色小店、藝術教室以及獨具特色的裝置藝術，帶着孩子的家長們可以放心從早到晚待在傳統藝術中心也不怕無聊。

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地址 ：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號 電話 ：0800-020011 營業時間：每日9：00〜18：00(非旺季)，每日9：00〜20：00( 旺季，傳藝燈籠節、魔幻戲法藝術節 )

10．積木博物館Brick Ark Museum

積木博物館是亞洲首座同類型博物館，館內擁有超過百萬顆的積木以及超過千件的館藏，從積木生產原料、模具到美國知名Lego大師作品，展出非常多國內外大師的鉅作。特別知名的像是全球最長的積木名畫清明上河圖、星戰戰艦、世界最大積木龜等等，館內的各個角落都能發現令人驚奇的作品。積木博物館讓積木不單只是孩子的玩具，而是結合了藝術生活與知識教育的休憩娛樂，是大朋友小朋友假日出遊的好選擇。

地址：宜蘭縣宜蘭市縣政北路2號 電話：03-9256180 營業時間：09:00～17:00，DIY教學時間10:00～16:45

來到宜蘭踏青卻遇上換天氣的爸爸媽媽們，趕快把這些超棒的親子景點收進口袋裡，再也不怕孩子吵着出門了！

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