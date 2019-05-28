【宜蘭親子】暑假親子5個玩樂景點　餵鴨仔、盪鞦韆、親子廚房

想趁暑假帶埋子女去台灣來個夏日旅行，除了首選台北，其實往東邊走的宜蘭縣亦有非常多玩樂好去處！雖然宜蘭是個時晴時雨的地方，但因為屬近郊城市，地方比台北更大，可以帶同小朋友到農場親親小動物如餵鴨仔，或者去空間甚大的親子廚房落廚、玩水兼堆沙。今個暑假不妨一家大小去宜蘭玩返轉呀！

01｜幾米主題公園

幾米繪畫及語錄深入民心，可以說是台灣第一代文青的最愛繪畫創作之一。而在宜蘭火車站南側的「幾米主題廣場」，此處原本是廢棄的鐵路局舊宿舍，後經過重新規劃後，除了保留原有的歷史建築與綠蔭外，更以「記憶片刻風景」為主題，將幾米筆下的場景變成裝置藝術，包含「向左走．向右走」、「星空」等等繪本中的人物雕塑，都可以在現場打卡拍照，這裡更全台第一座幾米主題廣場，相信爸爸媽媽跟小朋友見到都忍唔住拍照。

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《星空》裡的小男孩（圖片來源：chenjunan5698@IG）

在草地上的幾米人物裝置，任你打卡。（圖片來源：fu0528188288@IG）

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幾米主題廣場（幾米公園） 地址：光復路1號（宜蘭火車站左側舊宿舍區） 交通：乘火車至宜蘭火車站

02｜積木博物館 Brick Ark Museum

這間宜蘭的「積木博物館」擁有超過百萬顆積木以及過千件館藏，展出非常多國內外大師的作品。其中最特別的有全球最長的積木名畫「清明上河圖」、「星戰戰艦」等等，還有世界最大的積木龜。而博物館除了讓小朋友玩積木之外，還結合了藝術生活及教育意義，最適合家長及小朋友到此玩過夠。

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博物館門外草地就有一大件LEGO模型，一望就知係積木博物館。（圖片來源：twins0118@IG）

巨型鴨鴨Lego模型。（圖片來源：whatabrick@IG）

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宜蘭積木方舟博物館 地址：宜蘭市縣政北路2號 電話：(03) 925-6180 營業時間：9am-5pm（DIY教學時間10am-4:45pm） 收費：成人台幣200（約港幣50）憑票製作3項DIY及兌換一份飲料。 （2歲以下或身高未滿90公分之兒童，75歲以上之長者，免票入場。但免費入場人士則沒有DIY紀念品與飲料。)

03｜玩的瘋wonderful 親子廚房

很多親子餐廳的食物都以炸物為主，想帶小朋友去親子餐廳玩上一天又食得健康，很多宜蘭家長都揀這間「玩的瘋wonderful 親子廚房」；店內有一款賣相可愛又精緻的兔子咖哩飯，造型就是一隻兔子飯團，是IG上很多客人打卡的食物之一。除了美味可愛的健康餐點及下午茶，還有孩子們最愛的積木、水池和大草坪，爸媽們坐在旁邊看著兼休息，享受鄉村寧靜。此外，餐廳曾被台灣著名旅行飲食節目《食尚玩家》介紹，人氣極高。

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餐廳內有個小水池，可以讓小朋友玩水消暑。（圖片來源：玩的瘋wonderful 親子廚房@FB）

兔兔咖哩飯是餐廳的著名菜色，十分吸引小朋友進食。（圖片來源：nancyflower71@IG）

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玩的瘋 Wonderful 親子廚房 營業時間：星期五及星期一（星期二、三、四休息） 11am-3pm 星期六及日 11am-1:30pm（第一場）、 2pm-4:30（第二場） 電話：(03) 9229268 地址：宜蘭市金泰路62號 收費： 平日日子最低消費（7歲以上台幣200元；約港幣50）、（7歲以下台幣120元；約港幣30） 假日低消（7歲以上台幣250元；約港幣64）、（7歲以下150台幣；約港幣38） 若無付

04｜慶和橋津梅棧道​

在香港要找一塊青草地很難，但宜蘭地大，就極容易有任小朋友奔跑、玩耍的草地。而這條慶和橋下津梅棧道是一條神祕長廊，上到棧道可看到對出一望無際的青綠草地，而且橋下更可以盪鞦韆，最適合個性自由奔放的小朋友到來遊玩。就算是晴天或雨天，都可以在橋下遮光或擋雨，不用曬得太辛苦，好好放鬆享受宜蘭的風景與漫活的步調。

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在工業風的設計的津梅棧道上，可以拍下型仔的打卡相。（圖片來源：jeniscoming1991@IG）

走在棧道上望開去，可以見到一遍波斯菊花海。（圖片來源：jenny00658@IG）

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宜蘭慶和橋津梅棧道 地址： 宜蘭市同慶街95號 （宜蘭縣社會福利館旁） 開放時間：棧道全天開放 （觀景台8:30am-5:30pm）

05｜甲鳥園

親親小動物從來都是小朋友最期望的活動之一！而宜蘭礁溪區數月前才轉型的最新景點「甲鳥園複合式養鴨農場」，前身是一個傳統鴨寮，已經60年歷史。農場主人從小便跟著父親一起在鴨寮裡工作，見證鴨場內以檜木搭建而成達 45年歷史的主要建築物，至今仍然穩健守護著鴨寮裡的小鴨子。

這個傳統鴨寮主要飼養三個品種鴨子：土番鴨、二品種土番鴨、北京鴨等等；因為鴨子吃得健康、運動及空間又充足，特別在飼料、飲水，還有鴨子們生活的房舍、游泳的水池，都用上心思設計，令小鴨都長得又壯又健康。在體驗區小朋友甚至可以體驗手作鴨蛋仔、少量餵飼鴨糧等等，真正親身接觸小動物。

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甲鳥園前身是一個傳統鴨寮，現時從傳統鴨寮轉型，與礁溪環境相配合變身生態園地。(重點：黃鴨子很可愛！)（圖片來源：ethansmomlife_@IG）

小朋友在鴨場內有機會餵飼可愛鴨仔，一定會好開心。（圖片來源：sung_cheryl@IG）