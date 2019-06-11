韓國首個KAKAO FRIENDS VR主題樂園　解構7大主題區

韓國又有新景點！Kakao Friends全球首個VR主題樂園「Ryan Cheezzzball Adventure」已於南山首爾塔開幕，這個有「Kakao版嘅迪士尼」之稱的新園區，會以Kakao Friends角色及芝士波零食品牌Synday Cheezzzball為主題，園內設施更會引入VR技術，Fans可以跟RYAN一起冒險，相信勢必成為今年暑假最hit景點！

必玩Ryan芝士波激流

主題樂園將以Sunday Cheezzzball零食芝士波工廠為主題背景，而Ryan會於工廠內包辦員工、督工等職位，非常忙碌。館內一共劃分了7大主題區域，當中最注目的是園內的VR設施，透過VR技術打造的乘坐型設施，大家可以與Ryan芝士波激流、森林探險過山車等等，其餘還有影相打卡位區、小食區及咖啡廳等展現特別的遊戲故事情節。

按圖查看7大主題區詳情

首個KAKAO FRIENDS VR主題樂園，開幕至今一直人氣高企。（圖片來源：eunheejj1126＠ig）

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假日輪候時間逾2小時

睇相已經好想入場？有興趣到訪的旅客要留意了，由於園區位於南山首爾塔附近，故大家需要乘巴士或走登山步道上山，加上園區剛開幕，就吸引了大批民眾前往湊熱鬧，假日輪候巴士，最高峰約1小時，因此建議旅客於閒日入場以避開人潮。此外，晚上入場的旅客亦要留意巴士班次，閉園時間很大機會沒有巴士服務，大家或要徒步下山。

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RYAN CHEEZZZBALL ADVANTURE (라이언 치즈볼어드벤처)

地址﹕首爾市龍山區南山公園路 126 南山首爾塔Plaza 4樓

時間﹕10：00am～10：00pm

官方網址