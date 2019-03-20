【東京必食】海膽控請進！新宿澀谷秋葉原　15間魚生飯海鮮丼推介

來到東京吃喝玩樂的行程中，絕對少不了美食相伴，新鮮海鮮、生魚片、師傅現捏壽司、各式吃到飽等令人猶豫不決錢要花在哪個刀口上才好？那麼就先把最強海鮮丼擺第一吧！從人氣據點新宿、澀谷、品川到巷弄中的排隊名店，平價、令人微笑又滿足的名單通通在這裡。

那麼就先把最強海鮮丼擺第一吧！（Compathy Magazine 提供）

在東京想要找有提供海鮮丼菜單的餐廳並不難，但若是進去太高級的日本料理名店，有時看到價格的部分還是會讓人不禁猶豫一下！或是覺得吃海鮮就好像就必須是吃大餐的陣仗？不用擔心！其實在東京都內，可是有許多隱藏版的好選擇。在這裡我們參考了日本人的排名推薦，嚴選都內的老舖、築地市場直送水產店舖、當地人也專程前往排隊的人氣店家，以及讓人感受到滿滿活力、與在地上班族們一起並肩坐著享受平價海鮮丼專賣店。讓你可以輕鬆地在走訪行程當中，能夠順道前往這些地方補充體力，並且享受在舌尖上跳耀的鮮甜海鮮料理！

※由於日本消費稅率將更改，部分價格可能出現變動，文章內所示價格以採訪及執筆時為準，詳情請點進官網內查詢。

必吃海鮮丼搖滾區地圖

越看越餓的深藏口袋版海鮮丼名單

1. 【つじ半】

號稱東京必吃美食之一、一碗就能分勝負的超人氣海鮮丼專賣店「つじ半」（TSU JI HAN），是由東京沾麵名店，和耳熟能詳的天婦羅丼飯店「金子半之助」，所聯手合作打造推出的店鋪。目前雖然在台北也有分店，不過既然來到日本當地，何不也試試位於日本橋本店的美妙滋味？不分平假日都很受歡迎，所以建議你開店前就先去排隊。菜單分為「梅」、「竹」、「松」和「特上」，4款自信之作都是將海鮮堆滿在白飯上的贅澤丼飯。你可以依照店主推薦的順序享受，最精華的重點就是最後還可以變成茶泡飯的方式做為完美的結束，不但擄獲了許多人心中第一名美食位置，而且還想要再回來多吃幾次呢！

▼▼▼つじ半號稱東京必吃美食之一，按下圖看看它的4款自信之作​：

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費用：1,000日元（約港幣71元）至1,999日元（約港幣143元）之間 營業時間：週一至週五為上午11點至下午3點、下午5點至晚間9點，週末和國定假日為上午11點至晚間9點 交通方式：自日本橋站（日本橋駅）B3出口徒步2分鐘、自東京站（東京駅）徒步5分鐘、自京橋站（京橋駅）徒步6分鐘、距離日本橋站（日本橋駅）約316公尺處

2. 【割烹さいとう】

位於東京台東區入谷有名的午餐排隊「割烹さいとう」，是與「齊藤鮮魚」並設經營，以提供便宜又新鮮的海鮮料理為賣點，為當地盛傳的佛心美食。店家自豪的海鮮丼一碗只要850日元（約港幣60元），你可以選擇將海鮮與白飯分開呈裝，然後再加200日元（約港幣14元）就有味噌湯、小鉢、漬物吃到飽，白飯也可以自由續碗，絕對會有滿足感。店家依據每天的漁獲變換海鮮食材，就算是常客也完全吃不膩，滿滿地豪華又豐富的各式生魚片、鮮蝦、貝類、三文魚子，就像是集合自大海裡的珠寶盒，在眼前閃閃發亮。入口後鮮甜又有彈性的肉質保證令你讚嘆聲不斷！

▼▼▼割烹さいとう的魚生丼​就像是集合自大海裡的珠寶盒一樣，按下圖看看它有多吸引：

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費用：午餐時段1,000日元（約港幣71元）至1,999日元（約港幣143元）之間 營業時間：上午11點半至下午2點，下午5點至晚間9點 交通方式：自東京地下鐵日比谷線「入谷站」（入谷駅）4號出口徒步1分鐘、自JR山手線「鶯谷站」（鶯谷駅）南口徒步約8分鐘

3. 【五輪鮨】

在東京品川區，隱身在大樓8樓的店鋪「五輪鮨」，若是一不留神就很容易飲恨錯過。但是當接近午餐時段時，就會發現當地人默默地出現排隊，為的就是僅限定15份的夢幻海鮮丼。並盛750日元（約港幣54元）、大盛也只要860日元（約港幣61元）的親民價格，卻有著驚人的光景。大約是一般茶碗的1.5倍大，豪邁的日式桶型丼上塞滿了各種美味的海鮮食材，每一款都毫不馬虎地展現出激發食慾的樣貌，除了生魚片之外，店家也會用不同的方式料理食材，像是炙燒或是炸魚等，充滿變化口感絕對讓你每一口都會驚呼美味，非常值得一試。

▼▼▼「五輪鮨」的海鮮丼價格親民而且份量驚人，按下圖看看有一般茶碗的1.5倍大的海鮮丼：

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費用：午餐時段1,000日幣（約港幣71元）至1,999日幣（約港幣143元）之間 營業時間：週一至週五上午11點半至下午2點，下午5點至晚間11點；週六與國定假日上午11點半至下午2點，下午5點至晚間10點 交通方式：搭乘JR山手線至「五反田站」（五反田駅）西口徒步1分鐘、或是都營淺草線五反田站A2出口徒步1分鐘

4. 【三是寿司】

就在熱鬧新宿站旁的美食一級站區中，能找到提供新鮮、平價的日本料理店鋪就是「三是寿司」。在午餐時段經常吸引了許多附近上班族前來捧場，也是人們口耳相傳的話題名店。在這裡除了職人的握壽司之外，最吸引人目光的就是海鮮丼！不到千圓日幣的丼飯上，爆滿的海鮮料誠意十足，端上桌超澎派又不手軟的食材令人驚艷，吞拿魚、三文魚、貝類、各式魚肉、厚燒玉子等絕對讓你有賺到了的感覺，搭配上熱呼呼地味噌湯和茶碗蒸，柔和又鮮甜的滋味恰到好處，視覺、味覺都滿分，交通也很方便，千萬別錯過囉！

▼▼▼「三是寿司」定位平價，是「窮遊」的恩物，按下圖看看當地上班族熱捧的海鮮丼：

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費用：午餐時段1,000日元（約港幣71元）左右 營業時間：週一至週五為上午11點半至晚間11點，週末與國定假日為上午11點半至晚間10點 交通方式：自都營地下鐵新宿線、京王新線「新宿站」（新宿駅）徒步2分鐘、都營地下鐵大江戶線新宿站徒步約4分鐘、JR各線從新宿駅站南口/新南口徒步約6分鐘

5. 【たいこ茶屋】

想要以自助取餐和吃到飽的方式享受海鮮嗎？那麼就來這間受到日本電視採訪，熱門的海鮮放題鮮魚本舖「たいこ茶屋」吧！因為相當具有人氣，因此店家每天早上10點就會開始發放整理劵，然後依據時段（11點、12點、12點40分）回到店內，用餐時間限制為50分鐘。從沙拉吧、各式生魚片、煮物、燒物到任選白飯或醋飯、味噌湯、海鮮丼專用醬汁等，每一個細節都能讓你輕鬆地完成自己最愛的海鮮丼口味，最後再來份水果甜點剛剛好。這間店也有提供專業的吞拿魚解體秀，熱情的解說和俐落的手法令人大開眼界、也能體驗到日本食文化的精湛之處。

▼▼▼食魚生丼都要拎整理劵同可以自助取餐？按下圖睇睇たいこ茶屋的自選魚生丼​：

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費用：大人1,300日元（約港幣93元），4至9歲650日元（約港幣46元） 營業時間：上午11點半至下午2點，下午5點至晚間11點 交通方式：自JR總武線快速「馬喰町站」（馬喰町駅）東口、C4出口徒步1分鐘，自都營淺草線「淺草橋站」（浅草橋駅）A2出口徒步約6分鐘，自JR總武線淺草橋站西口徒步約3分鐘

6. 【すし定】

位於千代田區神田站附近，有間自明治36年創業，超過100年的店舖「すし定」。午餐時段便宜又大碗的散壽司海鮮丼不但被日本雜誌與電視節目競相報導，也是當地人樂於排隊等待的一級美食。店內令人放鬆的空間流露出老店成熟的氣派，將生魚片堆疊整齊、層層向上堆高宛如小山的食材，就像是藝術品一般，因為料實在是太豐富了，店家還會貼心地為顧客另外準備一個小盤子放在旁邊，讓你可以更流暢地享受每一款珍味。新鮮的魚肉色澤、飽滿有彈性的口感、溫和的味道連閉上眼睛都會不自覺地微笑，實在是CP質高又能滿足味蕾的好選擇！

▼▼▼按下圖看看百年老店的高CP海鮮丼：

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費用：午餐時段1,000日元（約港幣71元）至1,999日元（約港幣143元）之間 營業時間：上午11點半至下午1點半，下午5點半至晚間11點 交通方式：自JR「神田站」（神田駅）西口徒步3分鐘、銀座線神田站北口徒步約6分鐘、或是自丸之内線「大手町站」（大手町駅）徒步約6分鐘

7. 【野口鮮魚店】

就在東京晴空塔附近，隱身在滿溢下町風住宅區中的鮮魚店直營海鮮食堂「野口鮮魚店」，深受當地人與觀光客的喜愛。這裡不但提供築地海鮮販賣，海鮮丼和定食更是有想像以上的豪華感，新鮮、種類豐富、每碗都幾乎要爆滿出來的模樣，ㄧ端上桌就令人垂涎欲滴！像是「野口的極丼」、「特上海鮮散壽司」、「吞拿魚王樣丼」、「朝一築地丼」和「秘傳漬鮪丼」等，每款菜單都各有特色，而且將海的旨味和幸福感傳達的淋漓盡致。來到這裡請先做好花點時間排隊的決心，在開店前店家也會事先發放整理劵。究極的美味絕對值得你的耐心等待！

▼▼▼野口鮮魚店不但深受觀光客的喜愛，當地人都一樣對它無法抗拒，按下圖看看：

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費用：午餐時段1,000日幣（約港幣71元）至1,999日元（約港幣143元）之間 營業時間：上午11點半至下午2點半，下午4點至晚間7點 交通方式：自都營淺草線「本所吾妻橋站」（本所吾妻橋駅）徒步3分鐘、自東武晴空塔線（スカイツリーライン）淺草站徒步約13分鐘

8. 【德田屋食堂】

你知道除了除了築地市場之外，都內還有一個水產物專門中央卸賣區「足利市場」嗎？有著歷史分為的市場外圍，有著一整排食堂等你來大飽口福。而來到這裡，推薦你試試提供豪華海鮮丼的「德田屋食堂」。不但CP質高，店內質樸的氣氛令人完全融入當地感，輕鬆地享受一點都不輸築地的絕品海鮮。將吞拿魚、海膽、三文魚子、甜蝦、蟹肉等輕輕拌開在飯粒當中，鮮甜的海味在嘴裡感覺就像是一首輕快的舞曲，讓人吃得開心也心懷感謝。附在一旁的味噌湯也不容小覷，溫和的味道就像是家庭料理般的親近。

▼▼▼「德田屋食堂」主打豪華海鮮丼，按下圖看看它的高CP值海鮮丼：

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費用：午餐時段1,000日元（約港幣71元）左右 營業時間：週一至週五上午8點至下午3點，下午5點至晚間9點；週六為上午8點至下午3點 交通方式：自京成本線「千住大橋站」（千住大橋駅）徒步約5分鐘

9. 【初島】

提到新橋站周邊，就會聯想到日本上班族補充體力的美食一級戰區，在這裡能夠找到各式便宜又美味的料理，當然也不會少了定番海鮮丼。位於森烏口方向飲食街中的割烹「初島」，提供了只要800日元（約港幣57元）的午餐定食，不但包含了一碗活力滿滿的海鮮丼，還附上一盤肉厚的燒魚與味噌湯（你也可選擇1,000日元（約港幣71元）的海鮮丼加煮魚，或是1,200日元（約港幣86元）的海鮮丼加燒魚和煮魚），白飯也可以免費續碗呢！新鮮的魚肉、一流的烹飪技巧展現了絕妙的平衡風味，在這裡吃完飽飽一餐後，不難想像當地上班族們被美食鼓舞後的滿足感。

▼▼▼只要800日元（約港幣57元）便可以食到一碗活力滿滿的海鮮丼和一盤肉厚的燒魚與味噌湯，按下圖看看：

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費用：午餐時段1,000日幣（約港幣71元）左右 營業時間：週一至週五上午11點半至下午1點半，下午5點半至晚間11點；週六為下午5點半至晚間10點 交通方式：JR「新橋站」（新橋駅）徒步5分鐘

10. 【タカマル鮮魚店】

在新宿站附近還有一間必訪的店鋪，能夠讓你享受到來自築地中央卸賣市場的便宜海鮮，人氣店「タカマル鮮魚店」在午餐時段提供了海鮮丼定食，在晚間則變身為熱鬧的居酒屋。使用上木製桶狀的容器呈裝海鮮食材，光在視覺上就很有魄力！有著各式生魚片的招牌「タカマル定食」、女性顧客心中第一名的「赤丼」、能夠享盡吞拿魚美味的「黑丼」、以海膽、活貝、三文魚子為主的「三寶丼」、奢華的「海膽與三文魚子桶」等，每一款都濃縮了海味的精華。另外，若是吃完仍一猶未盡，也非常推薦你可以外帶店家自豪的奶油蟹肉炸肉餅三明治和手作御飯糰當點心。

▼▼▼「タカマル鮮魚店」在午餐時段提供了海鮮丼定食，晚間則變身為熱鬧的居酒屋，按下圖看看它的獨特「木桶海鮮丼」：

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費用：午餐時段1,000日幣（約港幣71元）至1,999日元（約港幣143元）之間 營業時間：上午11點至晚間11點半（午餐時段為上午11點至下午4點） 交通方式：自都營大江戶線新宿西口站D5出口徒步3分鐘、西武新宿線西武新宿站南口徒步約6分鐘、JR新宿站西口徒步約8分鐘

11. 【刺身 Bar 河岸頭】

位於築地場外的名店「刺身 Bar 河岸頭」，有著令人眼睛為之一亮和觸動舌股的夢幻海鮮丼逸品。曾為築地市場內拍賣漁獲的店主不但經歷豐富，選擇海產的眼光也相當好，保證提供給顧客高品質與最新鮮的海鮮料理。特選午餐部分有全部為1,000日元（約港幣71元）的漬吞拿魚丼、三文魚丼和蔥花吞拿魚丼之外，還有1,500日幣元（約港幣107元）的吞拿魚三種類丼可以品嚐到中腹肉。另外，店長特別推薦有壓倒性存在感、使用雙層容器盛裝的「築地場外丼」，雖然要價3,000日元（約港幣214元）但非常值得一試，嚴選20種左右的海鮮，上層是華麗的刺身海鮮丼、下層也鋪滿了豐富的海產食材，360度無懈可擊的視覺震撼與美味程度，不少電視節目和雜誌也都曾介紹過。

▼▼▼「刺身 Bar 河岸頭」的店主曾在築地市場內拍賣漁獲，經歷豐富，按下圖看看「刺身 Bar 河岸頭」有高品質保證的海鮮丼：

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費用：午餐約1,000日幣（約港幣71元）至3,000日幣（約港幣214元）左右 營業時間：上午8點至10點，午餐時段為上午11點至下午2點，BAR時段為晚間6點至晚間11點（週三和週日早上時段不營業） 交通方式：搭乘東京地下鐵日比谷線至築地站（築地駅）下車，徒步約5分鐘

12. 【鮨国】

特別喜愛海膽的人一定要把「鮨国」放進必吃口袋名單！這裡有著名物「元祖kobore海膽丼」（元祖こぼれウニ丼），是絕大部分入店客必點的招牌。使用上大量北海道產新鮮海膽，整碗滿到看不見白飯，用筷子輕輕夾起海膽，入口即化的滋味與不同凡響的濃厚度堪稱奢侈絕品。依據不同時期，店內也會提供不同產地和種類的海膽令食感更有樂趣。另外，海膽和鮭魚卵各半雙重享受的丼飯，和經典海鮮丼同樣也很受到歡迎。用料實在大方，整碗看起來不但銷魂，也很適合拍照放上社群媒體好好炫耀一下！

▼▼▼【鮨国】是海膽控必去的地方，按下圖看看「鮨国」整碗滿到看不見白飯的海膽丼​：

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費用：4,000日幣以內（約港幣286元） 營業時間：週一至週六為上午10點至下午2點半，下午5點至晚間8點半；週日與國定假日為上午10點至下午3點（賣完即打烊） 交通方式：自都營地下鐵大江戶線築地市場站A1出口徒步4分鐘、自東京地下鐵日比谷線築地站1號出口徒步5分鐘

13. 【又こい家 總本店】

再度加碼推薦給你位於築地場外市場的高人氣店，就是專賣天然吞拿魚的「又こい家 總本店」，總能滿足渴望吃一頓美味海鮮丼的心和胃。在店外得先買好餐劵，入店後直接交給服務人員即可。雖然10種類以上的吞拿魚丼讓人不知該從何選起才好，不過除了定番鐵火丼之外，店內還有特別受歡迎的前3位的極品丼飯。分別為有著吞拿魚、海膽、三文魚卵子的三重奏「umai丼」（うまい丼）、吞拿魚中腹部位的「中toro丼」（中トロ丼）和能品嚐到不同吞拿魚部位的「Matakoi丼」（又こい丼），每款丼飯都有附上味噌湯。如果你因為行程而不小心錯過了，他們在羽田機場也有分店喔！

▼▼▼又こい家 總本店在羽田機場也有分店​，可以讓你抄抓緊最後享受的機會，按下圖看看：

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費用：1,000日元（約港幣71元）至1,999日元（約港幣143元）之間 營業時間：週一至週六為上午6點至晚間10點，週日與國定假日為上午8點至晚間9點 交通方式：自東京地下鐵日比谷線築地站徒步4分鐘、都營地下鐵大江戶線築地市場站徒步4分鐘，或是搭乘都營巴士至築地三丁目下車徒步只需1分鐘

14. 【築地食堂 源ちゃん 秋葉原店】

在電器與動漫天堂秋葉原逛街累了，想來份平價又高品質的海鮮嗎？那麼不妨到「築地食堂 源ちゃん」品嚐自築地市場與產地直送的食材製作成的海鮮丼吧！一入店內就可以看到裝潢如同魚市場內的樣子，感受熱鬧又有活力的氣氛，嚴選各式海產食材的丼飯類、生魚片定食、燒魚、煮魚等選項相當豐富。這裡還有一個受歡迎的菜色，就是各種肉類炸物，而當中一個相當熱門的點餐方法就是海鮮丼、炸雞和味噌湯套餐，多重享受吃得滿足又過癮，據說還有飯加大碗免費或是免費續碗的優惠喔！

▼▼▼在秋葉原逛街累了，不妨到「築地食堂 源ちゃん」品嚐自築地市場與產地直送的食材製作成的海鮮丼，按下圖看看：

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費用：1,000日元（約港幣71元）至1,999日元（約港幣143元）之間 營業時間：上午11點至晚間10點 交通方式：自JR線秋葉原站（秋葉原駅）電氣街口徒步2分鐘、自東京地下鐵銀座線末廣町站（末広町駅）徒步3分鐘、 自東京地下鐵日比谷線秋葉原站徒步4分鐘

15.【 築地虎杖 魚河岸千両】

最後一間推薦給你單價稍高一些的超豪華選項，那就是「築地虎杖 魚河岸千両」。該店名物是有著「海的寶石箱」之稱，集合12種類以上的魚貝類的元祖「海鮮hitsumabushi」（海鮮ひつまぶし）。一眼看去會先被迷人的海膽與三文魚子所吸引，接著看見各種生魚片和海產食材，實在是傳奇中的極品！根據職人的指點，你可以享受到3階段的味覺變化。先從當季食材開始品嚐，感受其鮮甜感與新鮮的證明，再來就是將海膽輕拌在米飯中，佐入特製醬油裹著濃厚感並感受其深奧的風味，最後加入清爽的昆布高湯，以茶泡飯的方式做為完美的結束。最後，非常值得一提的是，他們還有提供由國產5種海膽組成的丼飯，讓你可以比較箇中滋味喔！

▼▼▼「築地虎杖 魚河岸千両」有著「海的寶石箱」之稱，按下圖看看它的吸引之處：

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費用：2,000日元（約港幣142元）至2,999日幣元（約港幣214元）之間 營業時間：週一至週六為上午8點至晚間11點，週日與國定假日為上午8點至晚間9點 交通方式：自日比谷線築地站徒步5分鐘、自大江戶線築地市場站徒步5分鐘

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【東京海鮮丼】便宜和美味兼具，在地人也猛點頭的推薦名單來了！】