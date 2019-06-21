【深圳美食】視覺與味覺雙重衝擊！孟菲斯美學風格Cafe潮人必去

跟性冷淡風和極簡主義說bye bye！偶爾叛逆一下也無妨。位於深圳小區、配色大膽的孟菲斯風格（Memphis Design）Café Lapslaps，讓小編影到手軟。

招牌推薦必試：Oreo芝士奶蓋、牛肉蔬菜沙律

適合這樣的你：拍照狂人、潮人、童心未泯者

+ 4 + 3 + 2

1. 集奇怪與可愛於一體的怪可愛

這家隱藏在社區單元樓裡的店，讓小編找了好一會。看到進門處的招牌螢光logo，頗有種眼前一亮的感覺。門口地鐵巴士這一角落超級適合影相，不管是坐在薄荷綠塗鴉椅子上，還是手拉吊環，都很吸睛。

店內用色大膽鮮明，大面積的珊瑚橘。超有存在感的粉色藍色黃色交織在一起也不覺得俗氣，看起來更像是一個小型遊樂場！吧台這裡也是很多人拍照打卡的地方，人多的時候估計還要排隊呢。

2. 超多場景，做個彩虹系女孩

一道道小門，隔絕出一個個奇妙的小世界。娃娃屋、魔法地毯、神秘十字架、冬甩房…想影什麼風格都可以。

+ 5 + 4 + 3

3. 養眼又好吃的美食

有種尷尬症叫做「一影相就拿手唔成世」，如果有高顏值的美食輔助，反而會取得不錯的效果。

Oreo芝士奶蓋+蛋糕CP

拿走Oreo芝士奶蓋外層的透明包裝，香濃芝士像瀑布一樣傾瀉而下，視覺衝擊十足。最底層的蛋糕由店內自家焗製，有些碎碎的口感，所以說芝士就是力量啊。Oreo芝士奶蓋茶和蛋糕很夾，最底層的奶茶喝起來有種阿薩姆奶茶味，造型和口感小編還是很喜歡的。

Oreo芝士奶蓋+蛋糕（食妞提供）

牛扒蔬菜沙律

沙律裡面有的配菜，這道牛扒蔬菜沙律都有。值得一提的是裡面的牛扒真的非常嫩，居然還能看到不少牛油果。店內沙律種類頗多，醬料也有超多選擇。什麼芝麻醬、凱撒醬、蜂蜜芥末醬、香橙醬、芒果醬，恨不得每一樣都試勻。

櫻花氣泡水

櫻花氣泡水的顏值真的非！常！高！因為有糖漿沉澱，所以喝前需要攪拌幾下。攪拌起來簡直是甜心風暴，超靚。氣泡附着在杯壁，不管是gif還是jpg都值得記低，端一杯拿來影相也很加分。味道甜絲絲的，如果加一些雪碧或者果酒會更刺激一些。

胡蘿蔔牛奶

胡蘿蔔鮮榨汁和牛奶的完美融合，和店內的大面積珊瑚橙保持一致色調，顯得很和諧。胡蘿蔔牛奶還可以根據你的喜好選擇甜度，喝起來的確有胡蘿蔔味，不膩。

+ 3 + 2

4. 就像一場瑰麗的夢境

彩色的亮片簾子、鐳射玻璃窗在陽光下熠熠生輝，這些明豔鮮亮的顏色碰撞出一個瑰麗的夢境，讓人捨不得掙脫。什麼性冷淡風極簡風都一邊去吧。此刻，小編只喜歡孟菲斯風格。

不拍照是不可能的，這輩子都不可能的，就是要吃吃喝喝拍照修圖發IG Story，才能維持得了好心情。