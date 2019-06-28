【深圳好去處】羅湖廢棄火車公園勁有復古Feel　鐵道迷IG打卡必去

深圳在地小編今次帶大家免費打卡私藏了4年的「火車綠皮公園」，打完卡之後還能到草埔人強烈推介的巷子美食「牛雜大王」醫肚！ 草埔街坊推薦：招牌牛雜飯、牛肉粉 適合這樣的你：打卡狂魔、貼地美食愛好者

一代人的綠皮記憶 免費的復古打卡地

在羅湖草埔附近，有一處藏了4年的老火車道——草埔清水河舊火車站，這裡是昔日的深圳布吉關口，是今天的鐵路景點。（火車站已現廢棄，大家可以放心影相打卡）鐵路景點裡停放着幾截車廂和3個顏色各異的火車頭，它們藏在喧鬧的城市之中，不知道曾記錄了多少人離別、遠行、歸家的故事…

鐵路景點裡停放着幾截車廂和3個顏色各異的火車頭，它們藏在喧鬧的城市之中，不知道曾記錄了多少人離別、遠行、歸家的故事…（食妞提供）

1. 火車頭

腐朽的枕木，斑駁的鐵軌和站牌，鱗次櫛比的車廂…簡直是懷舊復古風的標配，重點是不用門票，可以免費打卡。整個月臺空間並不算太大，車廂因為安全問題已經被封起來了，現場也有保安看守，防止大家進入車廂內拍照。既然只能在車外拍，可以多借助車外的階梯，在拍照時稍微傾斜鏡頭，走在兩輛鏽跡斑斑的火車中間，也很有feel。

小編最喜歡橘黃色的火車頭，顏色特別搶眼好出片，特別適合拍遠景和臉部特寫，橘黃大線條紋交錯，是拍攝福地無疑。

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2. 工業站牌

「工業站」的站牌旁邊是正常運行的廣九線。一道圍欄，已經是兩個時空。還記得《那些年》的沈佳宜 也是坐在這樣的月臺上，等着柯景騰，電影的場景也能在這裡找到。

深圳草埔清水河舊火車站（食妞提供）

3. 舊軌道

講真，看到鐵路跟看到馬路是一個道理，都讓人忍不住想「壓一壓」，鐵軌上還保留着廢棄的信號燈，真的都是很好的拍攝道具。

一個城市的發展歷程中總需要一些東西來記錄它的足跡，如今的清水河舊火車站，就是這樣一個時光沉澱下來的藝術品。

地址：深圳羅湖區清水河一路（深圳進元大廈旁邊） 交通：地鐵3號線到草埔站D3出口，過天橋下臺階直走200米即到 最佳拍攝時間：早上10點前或下午4點以後，下午5點30後禁止進入拍照 費用：免費 tips： 1. 可以穿亮色或純色的衣服來搭配； 2. 景觀隔壁的軌道是正常運行的，遊玩請注意安全； 3. 火車是禁止攀爬的，車廂也是關閉的，有保安看守

牛雜大王（食妞提供）

草埔人力推的三餐「頭牌」

牛雜大王是草埔人最愛光顧的老店，店藏在巷子裡，連周圍的街坊都力推，更是成為當地人的三餐「頭牌」！牛肉都是每天從市場新鮮選購的，全透明廚房製作，即叫即切即做，保證新鮮。店裡的夥計都是「家己儂」（潮州人），老闆給料抖都不抖，直接滿料上桌，正不正宗一眼就看出來了。

特色牛雜飯、牛肉牛丸湯河粉…按圖看在地小編的美食推介▼

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店名：牛雜大王（草埔店） 人均：16元人民幣／人 地址：清水河新村C棟105號（地鐵3號線草埔站A出口步行350m）

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