【基隆美食】連郭台銘都幫襯的廟口夜市老店！必嚐大麵炒丶花枝焿

台灣國民黨總統初選參選人郭台銘日前到基隆，還到廟口吃了花枝焿及大麵炒，直說好吃。台灣文史作家，曾出版《台灣小吃之美：基隆廟口》的曹銘宗說，這家開業超過一甲子的老店，大麵炒不是一般炒麵，而是台灣古早麵的滋味，花枝焿要加店家自製新鮮辣椒，是很多老顧客的最愛。日前帶郭董去廟口食好西的國民黨基隆市黨部主委黃希賢說，花枝焿及大麵炒這攤檔已有6、70年歷史，是他從小吃到大的好滋味，郭董也很喜歡。

曾出版《台灣小吃之美：基隆廟口》一書，今年要再版的食家曹銘宗強調，台灣是小吃王圈，基隆廟口小吃則是台灣最有傳統、最具代表性的廟口小吃。他在Facebook PO文指，郭董說只有他能翻轉基隆港，他當選總統會把基隆港建設為東南亞、東北亞最棒的貨運轉口港、集散地。很多基隆朋友覺得這張是空頭支票，在此暫不談，他認為郭董對基隆最具體的貢獻是到廟口吃了大麵炒與花枝焿。雖然有人質疑基隆廟口40號攤的代表性，但這家超過一甲子的老店，口味獨特，生意很好。

按圖看連郭台銘都捧場的廟口夜市老店▼

這家老檔攤的「大麵炒」不是一般炒麵，而是以高筋麵粉所做較粗的熟麵，蒸熱後拌炒豬油，加點韭菜，淋上一小勺蒜蓉清醬油（白豆油），就是台灣古早麵的滋味。

為何不叫「炒大麵」而叫「大麵炒」？這是傳統台語三個字食物名，其他還有米粉炒、蚵仔煎、鯊魚煙、菜頭滷、豆乾糋（tsìnn）、魷魚煠（sa̍h）等，把烹飪的動詞放在最後，讓小吃名字變得生動起來。

曹銘宗說，這家的花枝焿不是魷魚焿，而是將魷魚切塊，裹了魚漿煮熟，撒上芫荽，淋些烏醋，焿湯十分清甜。他會先喝幾口，然後再加店家自製新鮮辣椒，享用兩種湯味。魷魚塊中會有些頭足部位，口感爽脆，是很多老顧客的最愛。

曹銘宗說，這家的「花枝焿」不是魷魚焿喔，花枝切塊，裹了魚漿煮熟，撒上芫荽，淋些烏醋，焿湯十分清甜。( IG: es006888 )

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