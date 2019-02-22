2019韓國手信攻略　必買29種零食、藥妝、調味料

眾所週知韓國小吃美味可口，所以網絡上有太多關於“非吃不可”的韓食品攻略，從香蕉牛奶、朱古力批、韓國咖啡到蜂蜜黃油薯片等等，來韓國旅遊沒有吃過這些，還真不好意思說自己來過韓國旅行呢。那麽問題來了，到底什麽才是真正的“必吃”呢？韓巢網經過調查，為來韓國自由行的你嚴選了必吃必買的韓國零食、韓國保健食品、韓國調味料、韓國飲品、韓國泡面。一起來看看都有哪些吧！

蜂蜜黃油薯片（韓巢網）

蜂蜜黃油薯片

一面世銷售額就超過50億，幾度斷貨，成為明星們SNS上的寵兒！創造了韓國食品行業神話的蜂蜜黃油薯片不同於普通薯片偏鹹的口味，香甜的蜂蜜、黃油與爽脆略鹹的薯片完美結合，好吃到停不下來！是來韓國必買、必吃的零食NO.1。

朱古力批（韓巢網）

朱古力批

已有42年歷史的好麗友朱古力批是韓國最有代表性的零食之一，據韓國美食節目《週三美食匯》介紹，朱古力批是韓國至今為止銷售量最高的零食，總累積量高達2兆3千億韓元！雙層甜潤的朱古力批中間夾着稍有彈力的棉花糖，口感鬆軟香甜。前不久好麗友推出了“香蕉味朱古力批”，在韓國引起巨大迴響。

Malrang cow牛奶軟糖（韓巢網）

Malrang cow牛奶軟糖

奶味濃鬱、軟軟嫩嫩的Malrang cow牛奶軟糖起初隻有原味和草莓味，近期推出的香蕉口味與香蕉牛奶味道如出一轍。Malrang cow的新奇吃法有很多，可以烤着吃，可以夾在餅幹中泡着牛奶吃，還可以凍着吃，無論怎麽吃，味道都是好極了。

香蕉牛奶（韓巢網）

香蕉牛奶



賓格瑞的香蕉牛奶絕對是來韓國必試的韓國食物！尤其是去汗蒸幕時，學韓劇那樣包着羊角頭巾，舉着小壇子形狀的香蕉牛奶自拍是“到韓國一遊”最貼地的證明照哦！最近，香蕉牛奶也大變身了，很調皮地將商標上的“바나나”刪去一半，隻剩“ㅏㅏㅏ”，玩起了創意的填字遊戲。

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】

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