【深圳住宿】湖邊歎黑天鵝下午茶　五星級網紅酒店6大仙境打卡位

撰文：深圳微時光
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打卡神仙級的網紅度假酒店 ，深圳首個超浪漫的「黑天鵝下午茶」，超啱週末微度假！
重點1： 鳥語花香的瑞士風情酒店大堂
「茵特拉根酒店」不愧是網紅級度假酒店，一入酒店Lobby已經靚絕，忍唔住瘋狂打卡！不知不覺間，美好的假期就從這裡開始了。
酒店大堂（深圳微時光提供）
重點2： 黑天鵝Tea set
深圳第一家「黑天鵝下午茶」，就在酒店湖畔邊，High Tea的時候真的有黑天鵝陪伴，超浪漫。
黑天鵝下午茶（深圳微時光提供）
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重點3：網紅無邊泳池
想要打卡網紅無邊泳池？這裡也有！緊挨着湖畔邊上，藍天、青山、別墅群，還能看到黑天鵝。
網紅無邊泳池（深圳微時光提供）
重點4： 湖畔酒吧
到了晚上，還能在湖畔邊的酒吧喝上一杯，對岸的城堡，倒影在湖面，簡直太美。
湖畔邊對岸的城堡（深圳微時光提供）
重點5： 超舒適的酒店房間
酒店的客房都是五星級的，有風景超棒的湖景房，也有自帶泳池的木屋房，玩累了在這裡好好休息一晚，真的太舒服，第二日瞓到自然醒。
五星級的客房（深圳微時光提供）
重點6：東部度假勝地 緊鄰「大峽穀」和「茶溪穀」
酒店附近，就是假期打卡的熱門景點「大峽穀」和「茶溪穀」，除了住酒店，還可以肆意地玩上兩天，愉快充實的週末時光，就這麼安排上了。
大峽谷（深圳微時光提供）
深圳東部華僑城茵特拉根酒店
地址： 鹽田區大梅沙東部華僑城茶溪穀
交通： 搭乘公車至深圳東部華僑城茵特拉根酒店站
茵特拉根酒店 （深圳微時光提供）
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