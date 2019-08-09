【深圳住宿】湖邊歎黑天鵝下午茶　五星級網紅酒店6大仙境打卡位

打卡神仙級的網紅度假酒店 ，深圳首個超浪漫的「黑天鵝下午茶」，超啱週末微度假！

重點1： 鳥語花香的瑞士風情酒店大堂

「茵特拉根酒店」不愧是網紅級度假酒店，一入酒店Lobby已經靚絕，忍唔住瘋狂打卡！不知不覺間，美好的假期就從這裡開始了。

酒店大堂（深圳微時光提供）

重點2： 黑天鵝Tea set

深圳第一家「黑天鵝下午茶」，就在酒店湖畔邊，High Tea的時候真的有黑天鵝陪伴，超浪漫。

黑天鵝下午茶（深圳微時光提供）

+ 5 + 4 + 3

重點3：網紅無邊泳池

想要打卡網紅無邊泳池？這裡也有！緊挨着湖畔邊上，藍天、青山、別墅群，還能看到黑天鵝。

網紅無邊泳池（深圳微時光提供）

重點4： 湖畔酒吧

到了晚上，還能在湖畔邊的酒吧喝上一杯，對岸的城堡，倒影在湖面，簡直太美。

湖畔邊對岸的城堡（深圳微時光提供）

重點5： 超舒適的酒店房間

酒店的客房都是五星級的，有風景超棒的湖景房，也有自帶泳池的木屋房，玩累了在這裡好好休息一晚，真的太舒服，第二日瞓到自然醒。

五星級的客房（深圳微時光提供）

重點6：東部度假勝地 緊鄰「大峽穀」和「茶溪穀」

酒店附近，就是假期打卡的熱門景點「大峽穀」和「茶溪穀」，除了住酒店，還可以肆意地玩上兩天，愉快充實的週末時光，就這麼安排上了。

大峽谷（深圳微時光提供）

深圳東部華僑城茵特拉根酒店 地址： 鹽田區大梅沙東部華僑城茶溪穀 交通： 搭乘公車至深圳東部華僑城茵特拉根酒店站

茵特拉根酒店 （深圳微時光提供）

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