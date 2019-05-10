【深圳賞花】福田市民中心3000㎡秘密花海　義工妥善打理任影唔嬲

古人有云：「人間四月芳菲盡」。可大家的四月不是一個四月——就像T·S·艾略特《荒原》說的四月，是最殘忍的四月。所以在五月的起始，一大片芳菲等你來看——大家跟着這片花海一路走進夏天吧！

下文介紹的這片花海正值花期，位置明確，在福田CBD市民中心南廣場。據說有超過3000平方米。本來只是路過，還沒走出市民公園的的草坪，就發現了這樣的一個地方。

（深圳微時光提供）

沒記錯這裡是去年的向日葵花田。俗語說得好，「花無百日紅」，所以昨天的向日葵今天已經被波斯菊、百日草、硫化菊所替代。看到旁邊的義工蹲在花叢裡捉蟲，沒忍住好奇心上前探問。原來市民花園並不是因為花開在市民中心，而是一群志願者親手播種、間苗、補苗、除草、澆水、施肥…下了不少功夫親手種下的一片花田。現在也還有義工在一邊守着，親自上手抓蟲，看見不文明的賞花行為會制止。還有隱藏在花叢中，只露出來一個帽子的。

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已經有不少人在這裡開啟了打卡模式，周圍的建築在這片花海和藍天旁邊都變得更加可愛。高處看完，我們來低頭看花。看到這幾朵必須感歎，賣萌這件事不光是動物的專長，隊形這件事，一會兒一字形、一會兒人字形，根本難不倒她們。本來就是來拍照的，這裡超過3000平方米的花海自然不能放過。

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花呢，怎麼影都好看，人和花加在自然就更好看！活潑、安靜隨你意願，活潑就從花海的這一頭往那一頭跑。正常跑，拿相機的人瘋狂按快門抓，總有一張適合的。安靜同理，走就行了。利申：沒有摘花，只是把花牽在了手上，哪裡舒服往那放，眼睛、嘴巴，怎麼造作怎麼來。站起來比花高怎麼辦？那就蹲下吧。看完應該會想去？趁現在知道的人還不多，趕緊去吧！最後溫提：文明賞花，不要採摘、不要踐踏。

福田市民中心花海（深圳微時光提供）

深圳市民中心花海 開放時間：全日（建議天氣晴朗的白天最佳） 溫馨提示：蚊蟲較多，賞花記得帶蚊怕水 交通 地鐵：1號線4號線會展中心站B出口，出站向前直走到中華大廈北京銀行門口，過紅路燈，進入公園即可 公交：可以坐到市民廣場東站、市民廣場西站以及大中華廣場北站，然後步行200米以內即到，這三個公交月台均設有指路牌 駕車：導航目的地輸入怡景中心城北門或者大中華的北京銀行，然後走到馬路對面的市民廣場入口處進入，直走約100米看到分岔路口，選擇左轉約200米即可看到市民花田

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】