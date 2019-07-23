【深圳景點】CAFEEX咖啡節為期2日！集全球60間咖啡館比你慢慢試

CAFEEX 咖啡節第二站，已抵達深圳會展中心。30+國家地區展商，60+家咖啡店，1000+展位，60000+專業觀眾，限時2天。適宜這樣的你︰咖啡癮者，咖啡從業者、豆子研究員。

CAFEEX深圳咖啡節，限時2天

「CAFEEX咖啡節」來了，第二站就在深圳·福田。這一屆CAFEEX深圳站，辦得很是熱鬧。邀請了來自30多個國家與地區的60+品牌店，有1000+個展位。咖啡從業者可以在此攀談交流，汲取世界咖啡的智慧；小白也能感受一把手沖咖啡的樂趣。坐標在會展中心7號館，展期只有2天。

The Story of Cafe Shenzhen 2019.7.26-27（10:00 - 19:00）

看看，有沒有你喜歡的店？

1) Trunk Coffee - 日本名古屋

名古屋市的名咖啡—— Trunk Coffee，是一家特立獨行的店。主理人鈴木康夫，把他在丹麥的經歷化作靈感，依此在名古屋創造出了一個獨特的斯堪的納維亞咖啡文化。

2) laura's mill -韓國

來自韓國的LAURA'S MILL，以純手工甜品和精品咖啡豆在韓國當地頗有知名度。不僅堅持百分百的自家烘焙，並且一直在尋找不同品種咖啡豆的路上，每次來都會帶給顧客不一樣的驚喜。

3) The Cupping Room - 香港

這間咖啡館在香港的汕頭街，是2014年獲得WBC第2名的咖啡師趙家寶開的。原本在舊金山讀MBA的他，被咖啡文化所吸引，不僅拿下比賽亞軍，還在香港開了好幾家咖啡館。堅持豆子要最新產的，設備要用最好最專業的，願望就是讓顧客喝到「最棒的咖啡」。

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60+咖啡館及10場咖啡論壇在等你

CAFEEX咖啡節 時間：2019.7.26-7.27,10:00-19:00 地點：福田區會展中心7號館

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