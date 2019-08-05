【韓國旅遊】濟州島4日3夜景點行程攻略！睇懸崖獨立岩打卡呃Like

撰文：韓巢網
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濟州島素有「東方夏威夷」之稱，構成濟州島最美麗的畫面，舒適的海洋性氣候以及美味的濟州島特色美食吸引上百萬海內外遊客前來度假觀光。年輕人可以選擇另類的環島騎行一日遊，職場人士可以在牛島白沙灘享受惬意的海邊度假或者在濟州偶來小路欣賞美麗的濟州風景。
無論濟州島東部、西部、南部還是北部都有很多美麗的自然景觀，還有獨特的濟州島民俗風情，舒適的氣候與宜人的美景，多年來更是世界各地新婚情侶的蜜月首選之地。舒適的氣候與宜人的景致，有著不同於首爾繁華都市的亮麗風景。
濟州島東部匯集世界自然遺產城山日出峰、涉地岬等美景；濟州島西部有原汁原味大自然，大片未經開發的自然風光給你治癒之旅；濟州島南部西歸浦是集觀光、美食和購物於一體的著名旅遊城市；濟州島北部以濟州國際機場為中心形成熱鬧的市中心。
4天3夜濟州島旅遊攻略
第1天：濟州國際機場→中文旅遊區
濟州國際機場→翰林公園→挾才海水浴場→o'sulloc tea博物館→龍頭海岸→泰迪熊博物館→大浦柱狀節理帶→獨立岩→天地淵瀑布→正房瀑布→入住中文旅遊區酒店
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第2天：中文旅遊區→牛島
中文旅遊區→牛沼河口→濟州民俗村→涉地岬→AquaPlanet 濟州→城山日出峰→入住濟州島東部酒店
第3天：牛島→濟州市
牛島→榧子林→東門自由市場→黑豬街→入住濟州市內酒店
第4天 濟州市→濟州國際機場
三姓穴→觀看《亂打秀》→神奇之路→龍頭岩→濟州國際機場
※可以根據個人行程，適當刪除景點
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【本文由「韓巢網」授權轉載。】