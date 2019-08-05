【韓國旅遊】濟州島4日3夜景點行程攻略！睇懸崖獨立岩打卡呃Like

濟州島素有「東方夏威夷」之稱，構成濟州島最美麗的畫面，舒適的海洋性氣候以及美味的濟州島特色美食吸引上百萬海內外遊客前來度假觀光。年輕人可以選擇另類的環島騎行一日遊，職場人士可以在牛島白沙灘享受惬意的海邊度假或者在濟州偶來小路欣賞美麗的濟州風景。

無論濟州島東部、西部、南部還是北部都有很多美麗的自然景觀，還有獨特的濟州島民俗風情，舒適的氣候與宜人的美景，多年來更是世界各地新婚情侶的蜜月首選之地。舒適的氣候與宜人的景致，有著不同於首爾繁華都市的亮麗風景。