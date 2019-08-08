【韓國旅遊】消暑打卡必到！盤點13大人氣海水浴場　遊韓劇取景地

六七八月，酷暑難耐。到韓國旅遊時，海水浴場便成了避暑清涼的好去處。藍色的海水、白色的沙灘、衝浪、快艇……這一切足以讓人忘記炎炎烈日帶來的暑氣。還等什麽？趕緊與親朋好友到大海來一次親密接觸吧！現在小編來介紹一下韓國的海水浴場吧！

仁川：乙旺里海水浴場

「乙旺里海水浴場」位於仁川國際機場所在的永宗島的西端。從首爾駕車前往需約1個多小時的車程，是個一日遊的好去處。「乙旺里海水浴場」海岸線約1,000m長，從海岸線往裏走300m也不會覺得水很深。每年7、8月份，這裏擠滿了來自以首爾為代表的全國各地的遊客。沿著海岸線，海鮮料理店一家挨著一家，不僅是旅遊旺季，連平時的週末也會吸引許多遊客前來戲水、品嘗美味。驅車或是利用公共交通工具均可到達，非常方便。在炎炎夏日帶著家人去海水浴場洗個海水澡，歡樂無比。

地址：仁川廣域市中區乙旺路13號街 (一帶)인천광역시 중구 을왕로13번길 (일대) 交通：仁川國際機場，出租車約25分鐘

釜山：海雲台海水浴場

釜山是韓國最具代表性的港口城市。「海雲台海水浴場」是韓國最有名的海灘，位於釜山東部。每年夏季都有100多萬遊客來此遊玩，延綿1.8km的沙灘，密密麻麻地擺放著海灘遮陽傘，其龐大的數量與規模已被載列入「健力士世界紀錄」。「海雲台海水浴場」於6~7月初開放，7~8月是海水浴場的旺季。海水浴場遊玩方式大致與中國相同。海水浴場的旅遊諮詢處、淋浴室、避暑用品租借等基礎設施完備，供遊客盡情遊玩。這裏除了海水浴場舉辦的「釜山國際電影節」，還有「釜山海洋節」等諸多活動。對海水浴不那麽感興趣的朋友，也可以在這裏找到喜歡的遊玩方式。

地址：釜山廣域市海雲臺區海雲臺海邊路 (一帶)부산광역시 해운대구 해운대해변로 (일대) 交通：2號線海雲臺站5號出口，步行12分鐘

濟州島：挾才海水浴場

接近濟州島翰林公園的「狹才海水浴場」是個有著藍得透明的大海、白沙灘，各種貝殼的長達9km的海岸。在黃昏時「狹才海水浴場」會顯得格外浪漫。在濟州島，這裏是情侶必去旅遊景點，也因為海水深度較淺，坡度較緩，適合全家人一起去。可以看到飛揚島，也可以在「狹才海水浴場」的任意一處看到漢拿山。附近有脫衣室、洗浴室、夏季派出所、商店、展望台、休息室，還可以在松樹林露營。

地址：濟州特別自治道濟州市翰林路 (一帶 )제주특별자치도 제주시 한림로 (일대) 交通：濟州國際機場，出租車約60分鐘

江原道：正東津海水浴場

據說朝鮮時期，從首爾的光化門往正東方向出發直走就能到達一個港口，這就是「正東津」！正東津位於韓國江原道的江陵市，有一片潔凈美麗的蔚藍大海，正東津海水浴場遠近聞名，一到夏天這裏就人頭攢動。正東津站還被「健力士世界紀錄」收錄為「世界上離海最近的火車站」，許多人會選擇在新年從首爾乘坐高速火車來到這裏迎接第一道曙光。正東津除了是韓國著名的日出勝地以外，還擁有大型沙漏時鐘、火車博物館、鐵路單車、海岸列車等各種精彩的景點，是東海岸非常有人氣的觀光區。

地址：江原道江陵市江東面正東站街17 (一帶)강원도 강릉시 강동면 정동역길 17 (일대) 交通：正東津站，步行10分鐘

當然不只以上四個！按下圖看其餘九個韓國海水浴場推薦▼▼

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