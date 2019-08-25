【日本靜岡】隨水漂流的甜品！體驗流水式昭和風Cafe　零溝通落單

許多不懂日文的朋友去日本旅行時，跟店員溝通總是一大頭痛困擾。如果你想要前往不必跟日本店員說話就能享用到美味餐點、裝潢又兼具有日本在地特殊風情的店家，那麼你就不能錯過這一間在日本網上相當Hit的喫茶店「どんぐり」！因為這家飲料店主打的正是充滿昭和風味的「流水式喫茶店」。

在日本各地都隨處可見迴轉壽司，但你有看過這種「流水式迴轉喫茶店」嗎？一進入這間 どんぐり 喫茶店，就可以看見照片中這一個偌大的迴轉流水席座位，令許多網友為了親眼見證這種懷舊風情而專程來打卡卡朝聖。

店中一個偌大的迴轉流水席座位（twitter@R30121）

首先到店門旁的自助機台購買食券，許多遊客在前往拉麵或定食店家之時，肯定都已經接觸過這種食券機器。看不懂日文菜單？店家門口放置了各種食物模型，讓顧客可以直接對照名稱來落柯打。大多數的網友都推薦來どんぐり點上一杯華麗的雪糕新地或水果飲料。

從機器點完餐點並付款之後，就會拿到照片中白色的食券。由於どんぐり店內的特色之一就是這裡的桌次都是用地名來分的，這時你只要選定其中一個「地名座位」之後，就把食券夾在地名牌子上跟着木盆一起放置至水面上，讓點餐訂單「漂」至廚房內給店員，是不是很有趣呢？

按圖看どんぐり點餐體驗▼

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而當你座位面前的地名燈牌亮起的時候，就代表你的餐點已經製作完成並即將抵達，這時候你就會發現夾著自己地名位置的木盆又再度漂出廚房，等到它漂到你面前之時就要迅速取餐！享用完美味的餐點之後，也別忘了再將空杯放置於流水木盆上，這樣就自助式讓它漂回廚房去，是不是非常有特殊風情的店家呢？

透過影片感受「流水式喫茶店」送餐的速度。動作太慢，餐點可是會漂走的 ▼

どんぐり地址位於静岡縣沼津市大手町5-8-22，從當地的沼津車站出來可以就近抵達，店家的公休日的每周三，有機會去日本地方旅遊的朋友不妨可以造訪這間火紅的懷舊喫茶店。

どんぐり地址位於静岡縣沼津市大手町5-8-22（source:hotpepper.jp）

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