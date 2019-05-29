【日本九州】長崎豪斯登堡交通、園區設施攻略：一定要留到夜晚？

位在九州長崎的豪斯登堡，是來到九州玩必去的人氣遊樂園。九州豪斯登堡有哪些必玩設施呢？有哪些必吃美食和必買手信呢？豪斯登堡的一日護照和散步券到底差在哪呢？從福岡／長崎要怎麼前往豪斯登堡？所有資訊都在這篇 九州長崎豪斯登堡攻略 ，趕快來看看吧！

一、豪斯登堡簡介

豪斯登堡為日本最大的遊樂園，以中世紀荷蘭景物打造的主題園區為特色。不只有美麗的景緻，還有很多有趣好玩的遊樂設施，甚至還有一區全部都是鬼屋。豪斯登堡也引進許多有名的歐式餐廳進駐，當地的美食代表佐世保漢堡也能吃得到。另外，以1300萬顆燈海打造的「光之王國」和VR遊樂設施是來到豪斯登堡絕對不能錯過的！

地址：〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1 營業時間：09:00～22:00（每日營業時間請以官網為主）

二、豪斯登堡交通

【如何從長崎／福岡前往豪斯登堡？】

1. JR

搭乘JR會是最方便又舒服的方式，因為JR就有設置JR豪斯登堡站。

JR就有設置JR豪斯登堡站（Kkday）

從長崎車站出發：可搭乘JR 海岸快速列車（SEA SIDE LINER）或普通列車皆可直接抵達。單程1470日元，來回2940日圓，但若是直接向JR窗口向購票人員買來回車票，可省470日圓（來回車票2470日圓）。 從福岡出發：搭乘豪斯登堡號可直達不用轉車，JR PASS 也可以使用，可以事先劃位或坐自由車廂也可。但提醒大家，從福岡出發的豪斯登堡號一天大約8個班次左右，不是很多，建議先提早確認班次！（班次可上JR官網查詢）

2. 高速巴士

如果想省錢的話，高速巴士會是你最好的選擇。豪斯登堡內的高速巴士站也有非常清楚的指示告訴你前往長崎、長崎機場、福岡、佐世保的方向要在哪一號公車停等車，因此回去時也不用慌張搭錯車。

如果想省錢的話，高速巴士會是你最好的選擇（Kkday）

從長崎出發：高速巴士只有在週末和公休日運行，請以官網資訊為主。 從福岡出發：可從天神、博多、福岡機場以及高速基山出發，詳情以巴士官網為主。

【豪斯登堡內部交通】

遊樂園內也有交通方式？沒錯，比東京迪士還大的豪斯登堡雖然徒步也行，使用代步工具雖然需要額外花費，但卻可以玩得更輕鬆，也能省掉不必要的時間。

1. 運河遊艇

由於豪斯登堡園區是由一條內部的運河貫穿，因此從迎賓大門就可乘船直達深處的高塔城。約每15分鐘一班，購買散步券者，搭乘費成人為600日圓、小孩為300日圓，持園區護照者可免費搭乘，但要注意的是日落後的航班需要另外付費唷！

2. 園區巴士

不論你持哪種票券，都可以免費搭乘園區巴士，約20分鐘一班。園區巴士共分成藍色以及紅色兩種：

藍色：適合園內遊玩時搭乘。 往港口城——迎賓大門→娛樂設施城→戰慄城→阿姆斯特丹大飯店→港口城海鮮廣場前 往出國——港口城海鮮廣場前→阿姆斯特丹廣場→藝術花園→送客大門（出國） 紅色：適合住在歐洲大飯店、森林小別墅、水印酒店的客人，簡單來說就是飯店巴士，並不會停在主題園區。

3. 租借自行車

租借自行車是最多人選擇的交通方式，自行車有很多種類型可以選擇，普通的單人自行車、兩人協力車、親子共乘、四人共乘，甚至電動自行車也有！價錢方面，以一小時為例，單人500日圓、兩人協力車1000日圓、親子共乘800日圓、四人共乘2000日圓、電動兩人乘2000日圓，當然租越久，租金也會相對便宜。（詳細價格以現場為主）

租車站分別在迎賓大門的入國店（運河遊艇搭乘處附近），以及上圖港口城的港町店。

4. Cart Taxi

最後一種方式是隨叫隨搭的計程車！接送至目的地一人300日圓/一次，也可以環繞園區一圈3000日圓（約30分鐘，可乘坐4人）

Cart Taxi（Kkday）

三、豪斯登堡票券使用方式

豪斯登堡的票券種類非常多種，除了年齡影響價格外，還分成普通的門票和官方飯店住宿者專用票，而在普通門票當中還分散步券及護照，使用內容也不同，十分複雜。以下的表格整理為普通門票的價格與使用方式：

有些指定收費設施和入館費也會因護照和散步券而有不同的收費價格。除了普通的入場券外，也有夜間入場券，但對一般觀光客來說不太實用，因此就不多介紹了，詳細價格和資訊請查詢官網。

四、豪斯登堡園區介紹、推薦設施

豪斯登堡總共有九大園區，以入口的順時針順序分別為迎賓大門（入國）和送客大門（出國）、花卉道路、娛樂設施城、顫慄城、阿姆斯特丹城、港口城、高塔城、藝術花園以及冒險公園。

遊樂設施為主：娛樂設施城、顫慄城、冒險公園 美食為主：阿姆斯特丹城、高塔城、港口城

【迎賓大門（入國）】

泰迪熊王國

一入豪斯登堡，首先第一個來到的便是泰迪熊王國。裡面除了展示眾多全球廠商製作的泰迪熊外，也介紹了泰迪熊的演變歷史，不只是可愛而已還能獲取知識呢！

花卉道路

花卉道路主要為悠閒的散步步道，連接著迎賓大門和娛樂設施城，沿路可以欣賞當季花季的花田。而花卉道路的地標——風車，不只是裝飾用的，還可以進去裡面參觀風車內部的構造。

花卉道路主要為悠閒的散步步道，連接著迎賓大門和娛樂設施城，沿路可以欣賞當季花季的花田。（Kkday）

花田咖啡 CAFFEST

被花田環繞的露天咖啡廳，能讓人享受舒適自在的氛圍，霜淇淋為店內的超人氣招牌。

花田咖啡 CAFFEST（Kkday）

乳酪農家：布倫卡斯

位在花田咖啡隔壁的乳酪農家：布倫卡斯，店內販售70多種荷蘭產的芝士，購買的所有商品也可以寄放在店家，不然才剛入園就提著大包小包也是蠻辛苦。

【娛樂設施城】（點擊下圖查看）

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五、必看表演、燈光秀

六、建議路線、玩法

介紹完這麼廣大的園區，相信大家會對如何規劃遊玩順序感到有點煩惱吧～以下特派員提供三種行程安排給大家參考看看，也可依照自己的喜好做調整：

【基本路線：順時針方向玩一圈】

可直接照著特派員介紹園區的順序玩，路線是最順的，先玩設施（遊樂設施城、戰慄城）後，順著去吃美食（阿姆斯特丹城、高塔城、港口城），再玩回冒險公園。但這個路線的小缺點就在於冒險公園比較多露天活動，適合早上玩，若是前面花太多時間導致快傍晚、夜晚才到冒險公園，會有點小掃興。

（Kkday）

【遊樂設施愛好者推薦】

一進迎賓大門後，往右手邊方向走，先前往冒險公園（推薦：天空之軌道過山車 疾風、天空之城 等），從冒險公園可不用經過花卉道路直接抵達遊樂設施城（推薦：VR-KING、BAHAMUT DISCO、VR館等），再前往隔壁的顫慄城（推薦：監禁醫院、VR靈異百物語廢棄醫院 等），之後若還有很多時間可以安排去港口城的「前往侏羅紀島」或是阿姆斯特丹城的「釣魚大冒險」。

【風景愛好者、帶著父母玩豪斯登堡推薦】

一進迎賓大門後，先去運河搭乘處搭遊艇，沿河可欣賞個區域的景緻，到終點站高塔城便可看到指示牌，直接前往德姆特倫高塔景觀室俯瞰整片豪斯登堡的美景，再前往後方的港口城悠閒步行至豪斯登堡宮殿，中午可在港口城或高塔城吃午餐。之後，可至阿姆斯特丹城廣場欣賞表演或逛街，再往藝術花園慢慢散步，累了也可以搭乘白色摩天輪。最後，可至花卉道路的花田咖啡館一邊喝著咖啡一邊欣賞花海。

七、豪斯登堡必吃美食、必買手信（點擊下圖查看）

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以上就是特派員的 九州長崎豪斯登堡攻略 啦！這裡真的美到不可思議，超級推薦大家來！而如果你來的時候，剛好是「光之王國」的活動檔期的話，就絕對要留到晚上，看這些美麗的燈飾！

【本文獲「KKday」授權轉載。】