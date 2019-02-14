【泰國曼谷】JJ Market翟道翟市集購物攻略　盤點15件抵買手信！

這次泰國行，由於倒數兩、三天時發生了一點糾紛，所以第六天的下午，旅伴們打算繼續去百貨公司選購他們的名品服飾，而我……因為手頭也有點緊，僅存的3XXXTHB餘額與其拿去買一個百貨公司的外套或是鞋子，我還寧可在路邊攤大買特買，因此決定獨自前往行程中原本沒安排的「翟道翟週末市集」。

翟道翟市集（老錢的老巢提供）

翟道翟市集基本資料

▶ 營業時間：週六和週日 8:00 ~ 18:00左右

▶ 交通方式：

1. 搭捷運BTS至Mo Chit站，從1號出口出站，沿公園再步行約5分鐘

2. 搭地鐵從MRT Chatuchak Park站1號出口或Kampaeng Phet站2號出口出站

（Chatuchak Park站靠近市集Section 5跟Section 6的二手用品區，Kampaeng Phet站靠近市集的Section 1跟Section 2）

因為已經是第六次去泰國玩，「翟道翟」也是第四次去了，所以一個人前往我也沒在擔心，對整個攤販的分佈已經有一定程度的認識了。話雖然這麼說，不過「翟道翟」佔地35公頃，要整個摸透還是很有難度，所以基本上我還是拿着旅遊書裏面的地圖來走就是了。

按圖放大翟道翟市集地圖、標記位置、換SIM card店舖！

從BTS Mo Chit站或MRT Chatuchak Park站前往週末市集的話，通常會經過Section 5或者Section 6的二手商品區來進入市集的內圈。這一區除了衣服、褲子、鞋子以外，也有一些像是復古擺飾啦～復古招牌啦～之類的商品，如果喜歡拿古物來幫自己家或自己的店面營造一些懷舊風的氛圍，可以來這區挖寶看看。

因為身上只有100美金，所以我到了「翟道翟」後先跑去找這個寫着「TMB Money EXCHANGE」的找換店，把美金換成泰銖，它位於地圖上section 6和7之間。（p.s.就算你英文很破也不用怕，即使你不開口，她也知道你是要換錢啦！）另外一個「KASIKORN BANK」的分行這裏也一樣可以換錢，（它位於地圖上section 11對面）不過這邊通常人會比較多一點。如果你要換的錢金額比較大，不介意走遠一點的路，比較在意匯率可以多換一點錢的話，可以考慮前往市集西北邊的「JJ Mall」這裏換錢。「JJ Mall」一樓的這間「Twelve Victory」是大家公認翟道翟週末市集附近匯率較優的一間找換店，但如果你住在曼谷別區而且也沒安排要來逛翟道翟的話也不用專程來這裏換錢就是了，其他地方的「Super Rich」匯率並沒有比這家的差。

按圖看兌換泰幣攻略！

換完錢以後，終於可以大肆採購了，首先要前往的是流行服飾區，大概在Section 3跟4這一帶，這一區有很多便宜的T裇，我一買就買了十幾件。（有些店有各自的款式，要慢慢挑）（p.s.如果你什麼都不特別缺的話，其實不看地圖就隨便逛，也是很有樂趣的）這幾年很熱門的曼谷包除了「NaRaYa」以外，就非這個「BKK ORIGINAL」莫屬了，（Section 1跟5各有一間）這品牌的曼谷包除了材質多樣化、款式花色的變化也很大以外，（相比之下「NaRaYa」的包就風格比較保守、樸實一點）價格也很便宜，而且又常常推陳出新，很多人都是一次五個、十個這樣買的～

點擊圖片開始跟着老錢遊覽JJ Market！

+ 4 + 3 + 2

Section 4的小巷子裏頭有很多討喜的生活小物，有不少風格還蠻日系的。如果你覺得Section 10~24的衣服都看不上眼，Section 5、6有些當地小設計師品牌的衣服，價格略高一點，但也很少單價超過500THB（約港幣125元）的。（Section 10~24是有很多一件不用一、兩百的T裇）

逛到餓了？看下圖的美食指南吧！

+ 3 + 2

以前跟朋友來逛的時候，互相比較有個照應，自己來逛的話，建議後背包是背在前面比較好，（尤其是繞到裏面小巷子時）錢包也不要放在很容易一抽就走的口袋，因為聽說這裏有時候還是會有扒手。（p.s.還有把身上的錢分開放也是一種分散風險的方式，否則萬一錢包真的不翼而飛，就什麼都沒了）

還有創意精品、香氛和香皂的攤檔！

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整個「翟道翟」最明顯的地標就是位於中心點的鐘塔了，他位於整個市集的最中心處，如果跟朋友分頭血拼時，這裏是最佳的集合地點。

「翟道翟」最明顯的地標就是位於中心點的鐘塔（老錢的老巢提供）

除了吃和買之外，還可以享受街頭表演和按摩店！

Section 13的小巷弄內有好幾間寵物店，除了貓狗以外還有一些在一般寵物店不容易看到的動物，例如……松鼠……老闆娘還表演跟松鼠親親給我看……畫面看起來還蠻震撼的 XD

Section 7是我個人很感興趣的一區～因為這裏除了賣一些有設計感的擺飾、燈飾以外，還展示了很多泰國藝術家的創作，包括了繪畫、雕刻……等等。

逛着逛着，不知不覺我也滿手戰利品愈提愈重，有點懶得拍照了。（有些店家是不給人拍照，所以我都只有拍街景而已）趁天色還沒全暗以前先打道回府吧～最後回程前來杯「泰式奶茶」吧！（這一攤有神乎其技的帥哥在表演，所以吸引一堆遊客圍觀，生意好到絡繹不絕）雖然上面的字都看不懂，但總之他好像是被「Bangkok Post」報紙介紹過的名人，他一次過倒兩杯的招式也太厲害了吧！這樣一杯名人調出的奶茶也只要30THB（約港幣7.5元）而已，他每調一杯就要表演一整套，真的是辛苦錢……

+ 2

大概下午五點左右就會有大批民眾從這裏撤離，所以不太確定怎麼走的話也不用擔心，只要跟着人群的方向走就可以到捷運站或地鐵站了啦！「翟道翟」總是人潮不減，人跟車都多到可怕的地步……不過這也說明了它的魅力真的很強，雖然我也討厭跟一大群人在那裏擠，但我還是無法抗拒自己想來這裏血拼的慾望。

這次頭一回一個人來逛，其實真的逛得很過癮，一群人來逛的時候總是要擔心自己在逛時，旁邊的朋友沒興趣，只站在旁邊等，所以自己也不好意思逛太久，有時候想說自己逛完這攤，那下一攤看朋友想逛什麼，結果朋友都沒什麼想逛的，只是一直往前走，最後自己留下許多遺珠之憾，朋友也覺得這個地方沒什麼值得來的，弄到雙方都不愉快，所以逛街來是要找同屬性的夥伴一起逛比較好就是了。

這是老錢最後帶回飯店的戰利品，全都是在「翟道翟」買的～（點擊圖片看清！）

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這是老錢在翟道翟市集買的可樂鬧鐘，第10秒的部份還可以把燈打開，還不錯吧？

「翟道翟」果然是個值得慢慢在裏面尋寶的好地方，喜歡在便宜貨裏找樂子的朋友有機會去曼谷玩的話，務必要撥個5~7小時在這裏逛，基本上你只要擔心拿不拿得動的問題而已，泰國各地的紀念品幾乎都是從這裏批發出去賣的，便宜的服飾、香氛用品、手工藝品、紀念品、玩具、生活用品一次都可以從這裏買齊，看到喜歡的就直接殺價買了，（因為貨比三家的話很容易就找不到之前的店了）我在這裏體驗到血拼不手軟的境界是多麼地飄飄然，（有種「慾望城市」中，女主角們提着滿手大包小包從名牌店裏走出來的感覺）大家有機會去曼谷玩的話千萬不要錯過啦～

p.s.前提是要願意耐熱啦！不然在百貨公司裏吹冷氣當然比較舒服

p.s.2.「翟道翟」雖然是露天的空間居多，但這裏是全面禁煙，吸煙者要注意，被抓到抽煙會罰5000THB（約港幣1253元）喔！

【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】

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