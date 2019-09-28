【台灣親子遊】朱古力共和國、蠟筆城堡…盤點10大超過癮觀光工廠

經濟部工業局自2003年起制訂「觀光工廠輔導事項與評鑑規範」，協助具有產業文化或觀光教育價值的傳統工廠轉型，同時創造傳統產業第二春。近年來參訪觀光工廠已成為國內熱門的旅遊行程，而且從吃的、玩的、穿的、用的，各式各樣散佈在臺灣各地區。

10. 義美生產、生態、生活廠區

在台灣食安風暴中，義美食品始終屹立不搖，是台灣被信賴的食品品牌之一。義美食品觀光工廠位於桃園市蘆竹區，免門票，園區分為戶外遊戲區、生態園區、DIY教室以及餐廳等，若有事先預約還能夠聽取工廠導覽解說。餐廳提供港式料理，還有不少人會為了新鮮出爐、熱騰騰的麵包而造訪。

（Facebook@義美食品）

9. 白蘭氏健康博物館

彰化彰濱工業區內有許多觀光工廠，不少遊客會搭配鹿港老街安排一日遊活動，其中白蘭氏健康博物館是不少人喜愛前往的觀光工廠，在停車場就能看到醒目的全亞洲最大的雞精，相當吸睛，不僅免門票，還有全台唯一虛擬實境燕洞隧道、童玩、互動設施以及親子DIY，大小朋友都能夠到櫃檯試飲雞精，是寓教於樂的親子室內景點。

（Facebook@義美食品）

8. 安永心食館

位於宜蘭縣蘇澳鎮的「安永心食館」，為崇越科技因應食安問題耗資十億台幣打造，以海洋、魚、人文為元素，是全台首座結合食品安全與環保節能的觀光工廠。館內運用大量科技互動遊戲，結合飲食教育，在充滿樂趣的環境中，認識海洋飲食教育從產地到餐桌全程體驗。不少到訪過的網友表示：「門票可以抵消費」、「冷氣真的好強！」

（Facebook@安永心食館）

玻璃館、糕餅博物館…按圖睇在地網民票選台灣必玩觀光工廠頭7位▼

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本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月18日至2019年08月15日。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『全台觀光工廠』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價（Dailyview授權轉載）

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