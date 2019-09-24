【日本紅葉2019】東京4日3夜賞楓行程攻略　情侶拍拖蜜遊必睇！

秋天漸近，日本也將迎來賞楓季節，想與情人在紅黃交錯的初秋時節賞楓？日本東京是個好選擇，不僅有多個觀光景點、主題樂園，更有多個賞楓名所。KLOOK特別為大家整理了4日3夜行程懶人包，立即出發到東京與情人展開浪漫的紅葉之旅吧～

第一天：東京鐵塔大展望台、鳥幸高級燒鳥專賣店

東京鐵塔大展望台

去到東京，怎可以錯過去東京代表性地標之一的東京鐵塔朝聖呢？除了鮮明的紅色塔身外，登上其展望台風景也是絕佳～登上高150米的東京鐵塔大展望台，遠眺富士山、筑波山，一覽東京大街小巷，更可於日落時分360度欣賞夕陽下的大城市美景。日落後基本上每天都會點燈，根據不同季節或特殊節日，燈光的顏色與樣式也會跟著改變，還有不同的立體光雕投影，飽覽着流光溢彩的東京夜景，與情人共度浪漫一夜吧～

地址：日本東京都港區芝公園4‐2‐8東京鐵塔 交通：都營大江戶線赤羽橋站/赤羽橋出站口，徒步5分鐘 營開放時間：9:00 AM – 11:00 PM（最後入場時間10:30 PM）

鳥幸高級燒鳥專賣店

日本首都東京愈夜愈美麗，飽覽完五光十色的東京夜景，不妨到雅致時尚的「鳥幸高級燒鳥」小酌一杯，品嚐着香氣撲鼻的炭烤雞肉串，享受屬於自己的大人風晚餐。藉着美食的慰藉、酒精的放鬆，與情人把酒言歡，或許會令你們的感情更加升溫哦～

地址：東京都港區赤坂1-12-32 アーク森ビル1F 交通：地下鐵南北線六本木一丁目站3號出口步行2分鐘 營業時間：午餐11:30 AM – 2:00 PM；晚餐5:00 PM – 11:00 PM

第二天：渡良瀨溪谷鐵道、足利光之花庭園、燒肉亭日式烤肉放題

渡良瀨溪谷鐵道、足利光之花庭園

秋意濃的紅葉季到東京賞楓，與其在市區賞楓名勝人擠人，不如試試到渡良瀨川乘着鐵道小火車賞楓吧～沿著渡良瀨川搭乘在附近行駛的渡良瀨溪谷鐵道小火車，踏着楓紅，在列車上享受被紅葉包圍的感受，沿途更可以欣賞渡良瀨溪谷的美麗景色，美不勝收！晚上到足利花卉公園，欣賞被譽為日本三大燈光表演之一的足利光之花庭園，漫步在燈火通明的庭園小徑，與情人感受浪漫唯美的奇幻世界～

想到近郊愜意賞楓又擔心交通不便的話，不妨參加一日團～只需到市區集合就有專車接送，途中還有專人為你介紹行程的所見所聞，還會帶你漫遊高津戶峽，欣賞秋天紅葉和山谷邊岩石互相映襯的絕景，想輕鬆出遊就不能錯過了！

燒肉亭日式烤肉放題

走訪完賞楓名所大飽眼福之後，不妨到位於新宿西口的「燒肉亭六歌仙」大肆品嘗日式烤肉～已開業超過30年的燒肉亭六歌仙一直深受遊客及當地居民的喜愛，除了可以以合理價錢品嘗超高質的海鮮跟和牛，就連肉質細膩的松阪牛也可以在此吃到！高溫炭烤下的和牛入口即化，日本醬汁的鮮甜挾帶著美味松阪牛的香氣，肉食愛好者絕對不能抗拒的誘惑！

（Instagram@narikafuka）

本店 地址：東京都新宿區西新宿1-3-1 新宿サンフラワービル6F 營業時間：11:00 AM – 5:00 AM，最後點單時間為4: 00 AM 交通：JR新宿站西出口步行2分鐘

別館 地址：東京都新宿區西新宿7-2 -6 西新宿K-1ビルB1 營業時間：5:00 PM – 11:00 PM，最後點單時間為10:00 PM 交通：都營大江戶線新宿西口D5出口步行2分鐘

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