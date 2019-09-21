【日本紅葉】3個免費小工具緊貼最新情報　賞楓期、景點一網打盡

踏入9月開始，除了中秋節之外，日本的楓葉狀況和景點也是周圍談論的熱門話題，許多朋友都會把握這個每年一次的難得機會到日本追楓，這時候如果可以善用一些小工具，便可以賞得更聰明、更事半功倍了！不過畢竟楓葉都是來自大自然的秋季禮物，到最後能否賞到心目中的一片紅葉，還得靠一些小幸運。

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1、日本觀光振興協會（網站）

日本觀光振興協會把不同的季節自然盛宴分做了不同特集，這時當然要介紹紅葉特集！這裏體貼地介紹全國的頭40位推介紅葉景點，每個還附有精彩的圖片，若然第一次到日本賞楓的朋友對眾多景點感到三心兩意的話，不妨可以參考一下。

每個景點還備有簡單的日文介紹和基本資料如地點、交通方法、紅葉類別、Twitter賬戶、電話等，最重要的當然是紅葉盛開的預測日期，如果該地點有紅葉祭的話都會特別標示，非常詳細。

雖然日本周圍都開滿美麗的紅葉，不過不同的背景都會令整個紅葉景色擁有截然不同的美態，例如寺院紅葉、瀑布紅葉、山林紅葉、溫泉附近的紅葉等，各有自己的棒場客。只要點選閣下喜好的紅葉類別，便可以找到各都道府縣內適合前往的景點，實在是非常方便！

《日本觀光振興協會》（作者提供）

日本觀光振興協會官方網站：http://www.nihon-kankou.or.jp/kouyou/

2、日本気象株式会社（網站）

這裏以北海道、東北、關東等行政區域為各個都道府縣分類，提供各地區的紅葉、銀杏的預測盛開日期，還會提供今年日期與平均日期的差距供大家參考。日本気象株式会社會在整個紅葉期進行仔細監察，分開三回為大家更新紅葉情報，第一回已於9月3日發佈，而第二回和第三回分別暫定於10月上旬和11月上旬，認真程度猶如進行國家秘密任務。

日本気象株式会社貼心地在地圖上標示了紅葉的景點，大家便可以輕易地看到各地區的盛開情況、以及目的地附近是否有紅葉景點。另外，這裏提供了紅葉景點的預測盛開日期和受歡迎程度，還會標示紅葉的類別，若然可以觀賞銀杏的話都會顯示。

《日本気象株式会社》（作者提供）

日本気象株式会社官方網站：https://s.n-kishou.co.jp/w/sp/koyo/koyoyoso_hw.html?f=corp#kanto

3、是日日本（應用程式）

《是日日本》是旅客遊歷日本的最佳同伴，可以根據用家的喜好在日本47個都道府縣、超過2,500個景點中，尋找出最適合的目的地，令大家更享受在日本的美妙時光。《是日日本》亦會在紅葉季中提供多項紅葉情報和限定活動介紹，令大家的紅葉之旅事半功倍！

若大家鎖定了一個都道府縣進行紅葉之旅的話，《是日日本》亦為大家精心準備，每個都道府縣的主頁都有紅葉情報的Banner，點擊後便可以看到當地紅葉滿開預想期、當地精選紅葉景點和預想期、溫泉地推介和當地的特色美食。

秋季除了賞楓之外其實還有秋祭等不同的活動迎接大家的到訪，因此《是日日本》為大家搜羅了各地舉辦的活動，例如祭典、點燈盛宴、展覽、煙花、市集等，希望令大家的旅程更驚喜和難忘，不會錯過每一個感動時刻。

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《是日日本》（作者提供）

內容提供：是日日本

作者Instagram：japlanhk

作者個人網站：https://medium.com/是日日本

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「聰明地賞楓！巧妙善用小工具輕鬆捕捉最美最燦爛的楓景」​】

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