盤點台北10間至正宗窯烤Pizza　第1位好味到揮低意大利成世界冠軍

台灣人食Pizza的口味，已經從過去美式厚皮，到接受道地口感的拿玻里窯烤Pizza，也越來越多經過認證的職人開店！除了正統的口味，也有不少人研發結合台灣食材的貼地Pizza，到底哪家才是必食的店呢？今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，兩年內網友討論台北市必吃的十大窯烤Pizza名店！

No.10 Solo Pizza Napoletana

這間日本名古屋排隊名店，是由世界冠軍、拿坡里Pizza日本推廣大使牧島昭成所開設，台北店是目前唯一的海外分店。店內販售了三款拿過世界冠軍的口味，分別是2010年冠軍的Margherita Extra Pizza、2014年奪冠的牧島冠軍Pizza以及2016年的世界冠軍熱情Pizza，除了這些得獎作品，窯烤香腸也被Blogger推薦必點！

Solo Pizza Napoletana台北店 地址：台北市大同區赤峰街8巷4號 電話：02-25506236 營業時間：11:30-20:30 周一公休

No.9 Jamie's Italian

英國名廚Jamie Oliver在英國連鎖餐廳集團傳出因破產被接管，不過在台灣的分店是由港資集團營運，所以並未受到影響。台灣店甚至還持續推出新菜單，除了經典的Margherita Pizza，還有貼近亞洲人喜好的辣味pizza，加了剝皮辣椒、八角、九層塔，相當地道。

Jamie's Italian 信義店 地址：信義新天地A11館3樓 電話：02-87802050 營業時間：週日到四11:00-21:30；週五六11:00-22:00

No.8 薄多義 Bite 2 Eat

從高雄攤販起家的薄多義，創立十周年至今全台灣已經有八家分店，每家的店的Pizza風格略有不同，台北店在ATT內，裝潢是網美野餐風。薄多義的店內也放置從意大利進口的烤爐，不少網友推薦較特別口味的包括「培根菠菜半熟蛋Pizza」，還有甜的「蜜蘋Pizza」等。

薄多義 Bite 2 Eat－ATT店 地址：松壽路12號5樓(ATT4FUN ) 電話：02-77378837 營業時間：11:00-16:45；17:30-21:45

按圖看台灣網友票選必吃至正宗窯烤Pizza第7至第1位，第1位好味到揮低意大利成世界冠軍：

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月22日至2019年09月21日，共二年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台北市窯烤披薩』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

台北十大窯烤披薩名店！（「DailyView網路溫度計」授權使用）

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