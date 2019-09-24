中醫教秋天飲青茶　7間茶飲店招牌茶　913四季春是青茶是紅茶？

台式茶飲店在香港開得成行成市，不少人「口痕」時也會去買杯茶飲，不過選擇甚麼茶去喝，其實也有講究。註冊中醫師余健楚博士提出，秋天時分應選喝青茶，可以潤燥生津。但是坊間茶款如此多，哪一種才是青茶？本篇挑選了7間本地著名茶飲店的招牌飲品，讓大家一文分清各款茶品。

自古茶葉種類繁多，一般以製作方法和發酵程度區分出6大茶類：綠茶、紅茶、青茶、白茶、黃茶和黑茶，另有其他特別種類如花茶等。註冊中醫師余健楚博士指每種茶類各有特色和功效，如果根據季節時分去選擇對應茶飲，對身體更有益處。

依據茶色，可以簡單區分不同茶類。（天仁茗茶FB圖片）

秋天飲青茶可潤燥生津

余醫師近日分享對茶的看法，指出飲茶並不只是為了解渴，更有助身體保健。他以中醫角度分析，秋天的主氣是燥氣，因而也會較容易受「燥邪」侵襲，會引發身體問題，如口乾、嘴唇爆拆（㿺㿭）、甩皮、乾咳，嚴重者或會咳出血痰。

近日診治一個女病人，整個口唇四周持續有脫皮現象，皮膚乾燥，皸裂而癢，這是燥邪傷津所致。

余醫師認為如想避免燥性乾澀犯及人體，喝口青茶能解決問題，又指秋天飲青茶尤其對身體好，因為它不寒不熱，還能潤燥。例如泡一壺屬於青茶的「鳳凰單叢」，從早飲到晚，會明顯感覺到甘甜醇和、回甘生津，能滋潤喜潤惡燥的肺臟。

茶葉有分不發酵、半發酵和全發酵，其中青茶屬於半發酵茶。（不要對我尖叫FB圖片）

青茶等於烏龍茶

大多港人認識的茶葉品種可能是中式酒樓供應的普洱（黑茶）、壽眉（白茶）或龍井（綠茶），比較適合秋天飲用的青茶選擇有：鐵觀音、單欉、大紅袍、武夷岩茶等等。

而台茶店方面，只要知道一個青茶小知識，便不難選擇。其實青茶是中國內地所用的稱呼，同一茶種在台灣叫「烏龍茶」，如福建的鐵觀音其實就是台灣的凍頂烏龍茶，明白了就更容易選擇秋天最佳茶飲了。

製作青茶需經多個工驟：日光萎凋、室內萎凋、攪拌、殺菁、揉捻再乾燥，做青後會形成「中青邊紅」的茶葉形態。（賞茶FB圖片）

不少台灣過江龍茶飲店都會用上烏龍茶或綠茶作珍珠奶茶的基調。（貢茶FB圖片）

香港茶飲店的青茶選擇

除了烏龍茶以外，台式茶飲店的茶款五花八門，很多從名字看不出來的茶品，如金萱、四季春、銀毫、東方美人等等。以下就精選了7間本地著名茶飲店的招牌飲品列名茶類，包括有天仁茗茶、茶狼、賞茶、茶理史、貢茶、木衛二及不要對我尖叫。

↓↓↓按圖看7間台茶店的茶飲分類↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

鳴謝資訊提供：「菩提堂中醫診所」註冊中醫師余健楚博士