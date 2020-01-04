【台灣旅遊】文青地膽推介的兩家按時收費Cafe　飲品免費藏書任睇

西方有句諺語叫作 ＂Time is money.＂也因此不論是在英國倫敦和法國巴黎都有「按時計費」的咖啡廳，在這裡沒有低消和限時用餐時間，免費提供咖啡、小點心和Wifi上網等服務，讓到店的客人可以自由安排想待的時間，也不必擔心佔用過久的位置，惹得店家不開心。 其實在台灣也有這種「以時計費」的CAFE，甚至是藏書豐富的圖書館，如果你是習慣經常與自己獨處、或是必須有個空間安排工作的 SOHO 族，那麼這篇一定要記得收藏。 ＊下文收費以台幣為單位

1. The Common

The Common（Facebook@The Common）

The Common 就像是一般住宅般，隱身在台大校園對面的巷弄三樓，不說絕對鮮少有人發現這裡是一間咖啡廳，也正好符合了老闆想傳達「家外之家」的概念。

以時計費，待多久算多久（Facebook@The Common）

以時計費，待多久算多久

走進這裡，溫馨的氛圍和親切的店員真的給人一種回到家的感覺！接著，到一旁拿完記載著「回家時間」的小單子後，就可以隨意入座，選擇你想要賴著的小角落，安靜地待一下午，不管做什麼事，不論看書、寫日記、玩桌遊或是討論事情、使用電腦都可以，只要不打擾到其他同在空間的人都行。

若想待到晚上打烊前當然也可以，反正這裡唯一的收費標準就是以時計費，一分鐘 2 台幣 ，計時至 120 分鐘為止，也就是說最高最高只需要付費 240 台幣就可以待好待滿一整天。如果是學生，在結帳前主動出示有效學生證，則可以享有優惠，最高計時至 90 分鐘，僅需支付 180 台幣。

部分免費飲品無限暢飲，還可外帶外食「回家」享用（Facebook@The Common）

部分免費飲品無限暢飲，還可外帶外食「回家」享用

既然稱作咖啡廳，那就不能沒有咖啡，在 The Common 凡入內皆可暢飲 5 種以上的茶飲、咖啡，包含香草榛果咖啡、黑糖冰鎮紅茶、約客夏茶等，或是以少額的 10 台幣、50 台幣加價購買拿鐵、抹茶牛奶等多種品項。

除了飲品外，店內也提供簡單的抹醬吐司、貝果，讓你「在家」絕對不會餓肚子，不定時也會有一些手工餅乾、手作甜點可以選購。如果說還想吃點別的東西，那短暫外出覓食，在這個家也是被許可的，凡攜帶外食，只需額外酌收清潔費 50 台幣，真的 CP 值很高阿！編輯還是學生時期，沒課時就經常隨手在公館夜市買些小東西，然後窩在 The Common 念書、做作品一整天。

浪漫的邂逅，與陌生人一起看場電影吧（Facebook@The Common）

浪漫的邂逅，與陌生人一起看場電影吧

偶爾 The Common 也會舉辦些電影放映，和講座、市集等活動，老闆都會事前在粉絲專頁公佈活動與提供報名連結，不知道要做什麼的話，就來這裡與陌生人一同交流興趣吧！像是去年聖誕節曾舉辦與陌生人交換禮物的活動，只要帶一個禮物前來，就可以換得一個「不知道誰送的」禮物，隨機收藏來自別人的祝福。編輯覺得這個點子很棒呢！如果你對這類型的活動有興趣，那一定要記得關注 The Common 粉專。

編輯悄悄話： The Common 也有頂樓小空間，和提供包場和場地租借服務。

2. Room A

Room A（Facebook@Room A）

第二間位在台南 Room A，同樣是「以時計費」的咖啡廳 ，不過更準確地說，它其實是間咖啡圖書館！裡面收藏著各式豐富的書籍、雜誌、獨立書刊免費提供翻閱，也文具事務小物可以借用。原來老闆曾經也經營二手書店及 a Room 房間咖啡館，因此對書籍擁有著濃厚情感與獨到的挑選品味，希望將這裡營造成一個大家可以工作、閱讀、獨處、做夢的空間！

每分鐘 1 台幣，書蟲必備優惠價（Facebook@Room A）

每分鐘 1 台幣，書蟲必備優惠價

原先 Room A 位在中西區西門路，現遷至康樂街，空間裡有著多面大扇的窗子，採光極為明亮，能看盡窗外獨有的台南風景，夕陽時分時，火紅的晚霞更會透過窗櫺映入屋內。隨意拿起店內的一本書，即可享受偷閒的時光，當夜幕來臨，也無需擔心照明問題，靠窗邊的座位幾乎每個都貼心配有小檯燈，因此經常是人氣的熱門位置阿！

每分鐘 1 台幣，書蟲必備優惠價（Facebook@Room A）

Room A 的計費方式為 1 分鐘 1 台幣，低消 60 台幣，期間皆可無限享用黑咖啡、茶飲、檸檬水，如果想喝其它的品項則另外收費。不過，這裡的最高收費上限為 5 小時 300 台幣，還附贈可點單一杯其它飲品，許多人都是一來就直接預訂 5 小時，坐滿全天的時間喔！且今年九月開始，Room A 也推出了各種限量的套裝優惠卷，包括書蟲必備的 10 次微醺券、30 次練書券，和偶爾回去一次的候鳥半日券、一日券，對於常光顧的熟客來說，真的相當划算。

編輯悄悄話：想知道 Room A 更詳細的收費方式，可以至他們的Facebook Page查看或詢問

美好的一天，從在書堆中享用早午餐開始（Facebook@Room A）

美好的一天，從在書堆中享用早午餐開始

不僅如此，在周末和周一的早晨 10:00-13:00，Room A 更化身 Room a.m. 早餐店，提供豐富好食的早午餐，在餐單中也詳細地標住了餐點中所使用的每種食材來源，讓人吃得安心之外，又可以認識到很多很棒的品牌。

吃飽喝足後，正是吸收新知的好時機，若不想虛度假日光陰，來這裡包準沒錯。不過要注意的是， Room a.m. 早餐店和 Room A 是獨立作業的， Room a.m. 是以一份套餐來收費，低消為 100 台幣，若完食後想留下來繼續待著，那就接續 Room A 的計費原則唷！

Room A（Facebook@Room A）

透過書本、走出家門等各個管道汲取新知，會發現人生不僅只是「活著」而已，而是可以靠著自己努力「生活」，創造出多采多姿的每一天。下次經過公館商圈或是到台南旅遊，不妨走進 The Common 和 Room A 看看，一定會有意想不到的收穫！

【本文獲《女子學》授權轉載。】