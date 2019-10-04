【台灣雲林深度遊】走入小鎮感受宗教狂熱　城市看不到的玩味景點

對外地人來說，台灣的北中南部都各有名氣，特別是台北台中與台南這幾個匯聚與政商，消閑及文化有關建設與地標的重點城市，產業與民眾的遷移自是理所當然，民生愈繁衍，生活需求與業務便增加，市面人流包括遊客也跟着湧現；但旅人都以吃喝玩樂為主，頂多來個三五天好了，不會花時間精神到處探索，更對所謂窮鄉僻壤沒興趣——城市以外便一定是落後簡陋的嗎？

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比如說台灣中西部的嘉義，雲林與彰化縣，以介乎城鎮甚至鄉鎮的規模發展，聽起來就沒有一個突出的「市」作觀光代表，所以我在北港街上，罕有地沒見幾張老外臉，是外國人還未認識這小鎮，還是對他們沒什麼吸引力？我只知道，在地的台灣人可不是這樣想，尤其血液裏有着一股宗教狂熱的民眾，好些小鎮是他們年年必到的聖地，北港應該是其中之一。

北港老街上的舊戲院遺址與媽祖造型像。（作者提供）

我的民宿就在水道頭附近，那是日治時這裏第一個水源地，讓往後的北港住家能夠享用自來水；雖然位處內街，但與老街不到十分鐘距離，我總是左左右右的繞過中山路，再從這條遙望到什麼時候也呈繁華景象的朝天宮，開展巷弄裏的探秘。事實上，走過民宅林立的愜靜小區裏，忽爾便見到一些充滿玩味的畫像，以彩繪，壁畫，雕塑或列印的方式，橫豎在宅第之間或轉角的牆面上。

就在一處像人家洗衣切菜的後巷紅磚牆上，有幅不是畫的，是彩雕並有立面的鮮艷景象——活潑的舞獅隊伍還有戴大頭佛面具的壯丁扭動着，但繪影繪聲的卻是那尊大得離奇的綠面獠牙獅頭……對，夠詭異了吧！這應該是鬼王吧，更有趣的，是這彩雕原來是賣煎盤粿的，右下角便見一意態曖昧的阿姐在寫着「五十年老攤」的小販車，憂憂地煎粿，是在暗示這種用米槳蒸煮成軟Q彈牙的庶民糕點也獲神明青睞嗎？噢對，這閩南小吃也是逢年過節用來敬拜的供品喔！

就在一處像人家洗衣切菜的後巷紅磚牆上，有幅不是畫的，是彩雕並有立面的鮮艷景象。（作者提供）

煎盤粿在北港可算是早餐，午茶或晚飯加料的常客，路邊攤或擺放在民宅外的小店都有，一般也搭着香腸與米腸一起賣，澱粉質如此豐富，便知道是從前體力勞動者充饑飽肚的恩物，一盤綜合口味有齊已切塊的金黃煎香米食再加一舀米白橙黃色醬汁，看來甚是惹味！這裏的熟食可謂數之不盡，就單在只有幾百米的老街兩旁，以及擠在朝天宮圓環四周的，已可嚐到麵線肉羹油飯菜包假魚肚肉圓與魚湯，還有冰果甜湯與冬瓜茶。但老街上的糕餅與雜糧糖果店多如繁星，便知道這裏的名產不只於此——大餅蒜頭麻油以外，還有飴！

鑽進共和街，見到一整面牆貼滿像警世精句的彩色油畫，轉角還站着一個戴草帽身穿農家粗衣的假伯伯（像真度頗高的），店面也色彩繽紛，原來那是日發製飴店。飴從食字部，猜想也是吃的吧，麵粉加麥芽糖及花生，就是手工拌製成的懷舊零嘴，看照片應該像我們的花生糖，也是軟黏甜香的。為何店家的裝飾如此活潑？是老店主想要把經營故事，連同當地情懷留傳後世，還貼心地用「飴」宣揚快樂真理：年年有「飴」，甘之如「飴」，心曠神「飴」，還青出「飴」藍呢……一個以信仰安定生活的地方，平靜而逸樂！

內容提供：打開衣櫃

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「小鎮行旅 - 北港鎮的信仰圖騰」​】

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