【台灣親子遊】唔止青青草原！在地人票選全台10大至好玩休閒農場

每到漫長連假或是短暫週末，就會讓人心裡產生一種「好想去郊外走走踏青」的念想，畢竟大部分的人每天困在水泥叢林裡打拚生計，休息日總會異常想念大自然裡的一花一草一樹木，嚮往低頭見綠草、仰頭望藍天的自在。 今天就要來分享幾個適合一家大小、結伴出遊去踏踏的優質休閒農場，解救都市叢林的大家，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計2019年07月03日至2019年09月30日，共三個月間的《網路口碑－休閒農場》Top 20，讓我們一起在美麗農場裡有吃又有玩，觀賞不同時節的花草，耗費整個休假在裡面也怡然自得！

第10名：飛牛牧場

飛牛牧場稱得上是台灣數一數二的大牧場，不少偶像劇都來過這風景優美的休閒農場取景。除了自然景觀外，這裡還有許多可愛的動物，家長可以帶小朋友一同餵小牛飲牛奶、餅乾DIY或體驗擠牛奶，是親子共遊的好去處！

此外，來到飛牛牧場可別忘了享用該牧場知名犇牛牛火鍋、到水域生態區尋找昆蟲的蹤跡，或是到誠實商店買飼料來與可愛的動物們互動。別說沒提醒你，如果是要帶著孩童前往，千萬要記得「避開」童玩區——因為小朋友們絕對會玩到捨不得離開！

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第9名：向陽農場

佔地1800坪的向陽農場，是北台灣最大向日葵主題農場，園區裡除了5月至10月綻放比人還高的向日葵之外，1月到4月還能一併欣賞薰衣草和七彩金魚草。

最重要的是，向陽農場的誕生是源自於農場主人對土地和園藝的喜愛，希望和大家一起分享這些美麗花卉，也難怪每個踏進這裡的人都能待上半天一天！

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第8名：走馬瀨農場

寬闊的青青草原上擺放一隻七彩彩虹馬，是這裏著名的奇幻景觀，園區裡有許多的林木，讓人逛着逛着就沐浴在森林的芬多精裡，還有許多的遊戲設施，讓一家大小來這裡都能獲得滿足。

最受小朋友歡迎的就是可愛動物區，還有夏日消暑最棒的戲水區、碰碰船、腳踏船，這裡更有度假住宿的服務，完全就是一個滿足各種需求願望的百寶袋農場！

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第7名：天空之城休閒農場

天空之城休閒農場是高雄小港機場附近觀賞飛機升降角度最棒的地點，不少人因此早早在農場內霸定靚位，就等巨大鐵翼起飛、降落的那一刻！

除此之外園區內最特別的就是可愛動物特別多，不只有鴕鳥、兔子、羊，還有各種鳥類等等的小動物，讓小朋友們感到新奇又開心，是一個適合賞飛機約會或是遛小孩的好去處。不少人來到這點上一份餐，就這麼度過一個悠閒的美好午後！

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第6名：台東初鹿牧場

赫赫有名的初鹿牧場幅員遼闊，牧場內不只有可以體驗滾草樂趣的滾草區、親手用新鮮牧草和紅蘿蔔餵牛馬的餵食區、還有大人細路都喜歡得不得了滾草區，除此之外若是登上放牧區觀景台，便能看見可悠哉吃草的牛群，頗有一番風味。

而在初鹿牧場最棒的事情，就是可以品嘗到香醇可口、用新鮮生乳製作的冰棒、冰淇淋和奶酪，還有濃郁的鮮奶火鍋，這些可都是來到初鹿牧場萬萬不得錯過的美食！

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第5名：新社莊園休閒農場

在新社莊園裡可以看到令人驚豔不已的各式建築，不只有古堡、酒莊、六角亭餐廳，還能看見美輪美奐的羅馬拱柱噴泉、迷霧噴泉，走到湖畔還有悠閒的休憩棚區、木屋餐廳、樹屋等建築。來到這裡就像置身歐風仙境一般愜意，南歐風格城堡以盛開的各種花朵點綴，是一個非常適合情侶來打卡，享受浪漫風情的好地方。

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第4名：清境農場青青草原

青青草原是清境農場人氣最旺的景點，而且是一個一年四季前來都有景致可以欣賞的地方。遼闊綿延的青青草原時不時可以看見穿梭的羊群，讓人有置身阿爾卑斯山的錯覺，最讓人不能錯過的，就是青青草原上的「羊咩咩脫衣秀」，讓每個目睹到的遊客都驚喜不已，可愛的羊咩咩們也算是這片草原最受歡迎的吉祥物！

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第3名：福壽山農場

福壽山農場有着環山的遼闊視野，一年四季都有明媚動人的景色，尤其一到了黃昏鋪在天際的彩霞，可是讓每一個遊客都驚歎不已，在這裡各式花卉隨季節更迭而綻放，春季有櫻花、李花、桃花、蘋果花，接着盛開的是夏天的金黃貓耳葉菊，到了秋季桃子、梨子、蘋果結實纍纍，享用鮮甜的水果外，還能欣賞一大片波斯菊花海和楓紅，冬天的梅花更是讓人宛如置身北國風情畫之中。

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第2名：埔心牧場

埔心牧場不只從事乳牛專業飼養，也精心栽培不少奇花異草，在園區裡面形成一片花團錦簇的景緻，無論是怎樣的出遊組合，只要來到埔心牧場就能感受到一片美好。除此之外園區內也有許多戶外場地，無論你是露營狂熱份子還是喜歡挑戰體能極限，在這裡都能盡情的紮營、挑戰。園區裡的純青湖區也特別漂亮，湖畔是一片綠草如茵的風景，再加上湖中成群悠游的魚類，這不是詩情畫意什麼才是呢？

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第1名：福灣養生休閒農場

原本只是一片廢棄魚塭的福灣莊園，在莊主與兒子們的努力下，變成一座綠意盎然的渡假莊園，學建築的大兒子將villa與庭園巧妙結合，讓前來這裡的人可以一次享足藍天豔陽與海灣夕陽的景緻。

莊主也結合當地的歷史人文、自然生態，更保存不少產業文化，因此莊園內還有「黑鮪魚故事館」，讓旅客更加了解東港的一切。除此之外莊園為了支持屏東地區的可可農民，也投入朱古力產業，創造出濃濃台灣味的精品朱古力。

來到福灣莊園不只能度假、沈浸在自然美景中，更重要的是可以更加了解台灣這塊土地，還能聽莊園主人講故事，這樣的體驗相當值得了。

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十座絕美休閒農場清單（網絡溫度計授權使用）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月03日至2019年09月30日，共三個月。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『休閒農場』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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