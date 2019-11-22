深圳蓮花山公園20萬㎡勁靚簕杜鵑花展　把握最後周末即去打卡！

一年一度的深圳簕杜鵑花展如期與大家見面！即日起至27日，全深圳最美花海非這裡莫屬！

2019深圳簕杜鵑花展

從1999年開始，每年11月都是蓮花山最靚最熱鬧的時刻，今年也不例外。今年的簕杜鵑花展相比以往來得都要盛大。不再僅展出簕杜鵑花，第21屆深圳簕杜鵑花展更像是一個集遊賞玩樂為一體的盛大賞花嘉年華！

花展史上最大簕杜鵑花海

20萬㎡展覽面積、200個簕杜鵑品種、15萬株各類花卉，共同組成了深圳史上最大簕杜鵑花海。

絢麗繽紛的四大展區

花園展、精品展、城市花集、容器花園，四大絢麗繽紛的主要展區分佈在公園各處，每一處都美到令人驚艷。

吃喝玩樂應有盡有

相比起以往在花展裡只能賞花，今年則是吃喝玩樂樣樣齊！除了終於可以在花展買花，公園內更引進了不少小食攤檔，售賣可樂、炸雞、雪糕等美食，勁有嘉年華Feel，不必餓住個肚行花展。話不多說，下面就等小編帶大家一睹今年花展的風采：

【1. ６大異域風情花園展 】

擁有6個異域風情的花園展，絕對是本次花展全場最佳！就在風箏廣場，絕對不能錯過。

擁有6個異域風情的花園展，絕對是本次花展全場最佳！（深圳微時光授權使用）

a. 狂野花園

穿過層層綠植，從月亮門進入中心庭院，色彩鮮艷的花牆、簕杜鵑花架、古老的圖騰… 仿佛一腳踏進狂野的南美大陸，刺激的探險之旅即將開啟。

b. 海之戀

白牆、藍柵、小木船、紅色簕杜鵑點綴著充滿海岸風情的建築，一秒走入唯美浪漫的希臘地中海。

c. 海島花園

礫石海灘、棕葉涼亭、椰樹芭蕉、藍色的大海、潔白的沙灘，以馬來群島為靈感的海島花園，每一處都充滿了東南亞熱帶海島風情，分分鐘感覺自己在度假。

d. 悅·動花園

以粉、紫、白為主色調的飄逸花園，充滿着浪漫唯美的氛圍，似乎每一個轉角都能預見未知的驚喜。

e. 迷園

這一定是最受小朋友歡迎的花園了！迷宮、迷你、迷人是謎園的主題，所有的設計都貼近小孩身高的尺寸，使得大人需彎腰才能進入其中，帶埋小朋友在這座花草迷宮中，想必一定會是一場童年美好的回憶。

f. 仙湖花園

論造型最獨特的就是這裡！自然森林的感覺正是植物與石頭交融的藝術。

g. 中心區花廊

在蓮花山公園和市民中心，相連接的長廊上還有四個島狀景觀，「國金島」、「科創島」、「文教島」、「交流島」與福田的四大中心特色相呼應，形成一條絕美的景觀軸線。

【2. 大開眼界的簕杜鵑精品展】

不論你是不是簕杜鵑的愛好者，南門入園左手邊的簕杜鵑精品展一定會讓你大開眼界。超過200個簕杜鵑品種、過200盆精品盆景包保目不暇給。其中不乏首次對公眾展出的「天使」、「火寶石」等80多個珍稀品種，紅的、黃的、白的、粉的…甚麽顏色，甚麽類型的簕杜鵑都可以一次過看到。

+ 3 + 2

【3. 無限創意的容器花園 】

沿住蓮花山公園的金桂路，可以一邊登山一邊欣賞七處用廢棄汽車、陶罐、輪胎等不同材質容器營造出的花園。

【4. 買買買的花卉市集 】

現場的花卉市集一共有18個攤位，出售各種鮮花、乾花、多肉植物及園藝用品… 連這次花展的主角「簕杜鵑」都可以直接買回家，價格公道實惠，值得入手。

這次的花展除了賞花，還有接連不斷的各項活動免費開放，寓教於樂：

1.達人帶你賞簕杜鵑

2.園藝DIY

3.園藝沙龍

（以上活動僅在周末舉辦，現場預約報名）

2019深圳簕杜鵑花展時間：即日起至11月27日 地點：福田區紅荔路蓮花山公園 地鐵：少年宮站：F1口可到公園市民中心入口；E口可到南門，蓮花西站：A出口，可到公園南門，蓮花村、蓮花北站，也可到達蓮花山公園

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