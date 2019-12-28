冬天出發遊熱帶島嶼！盤點四個東南亞避寒勝地　越南芽莊、沙巴…

天氣逐漸轉涼，冬天又要來啦！相信有不少人喜歡充滿佳節氛圍的冬季，但應該也不少跟小編一樣，超級受不了寒風刺骨，恨不得搬去南半球避冬吧，其實不用飛這麼遠，在亞洲就有不少熱帶島嶼，不但終年如夏，便宜的物價、優質的體驗絕對讓你物超所值，在冬天去更可以避開暑期的旺季人潮，自在地暢遊大海與山林自然之間，以下就為大家介紹4個東南亞的避寒勝地 ！

越南芽莊：物超所值的四島一日遊

被譽為「人生必去的50個旅遊勝地」的越南芽莊，宜人的氣候、四季如夏，天然的海景更被人稱之為「小馬爾地夫」，芽莊位在越南中南部，它並不是一座島嶼，而是一個國際矚目的沿海城市，是不少歐美背包客們來到亞洲的度假勝地，最著名的莫過於綿延七公里的半月形沙灘！芽莊海灘位在離市區不遠的芽莊灣附近，因為定期的管理，芽莊海灘、海水乾淨，沙子非常細！

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除了芽莊海灘，不能錯過的就是「四島遊的一日遊」跳島行程！芽莊周圍有豐富的珊瑚礁群，非常適合跳水、浮淺，其中「木島」最為出名，另外還有設立海洋博物館的「妙島」；能享受海鮮大餐的「墨島」；和體驗降落傘、水上摩托車等水上活動的「潭島」，而且這一系列的行程都是千元有找！這麼物超所值的體驗，一定要冬天的淡季暢玩一波！

馬來西亞沙巴：上山下海一次滿足

為在馬來西亞的沙巴亞庇，位在四季氣候都溫和的北婆羅洲，要說他是海島也可以，要說是雨林也行。近年來成為了不少遊客的熱門度假首選，沙巴雨季又剛好落在9-12月，所以寒假去絕對是避開人潮的大好時機啊！

小小的一個地方，有著擁有豐富的自然景觀、人文特色、歷史建築，不論你是喜歡在海灘曬日光浴，還是去紅樹林尋找長鼻猴，又或者熱愛爬山、泛舟，沙巴都能一次滿足你！其中美人魚島是不可錯過的景點之一，周邊的海域清澈的誇張，珊瑚近在眼前，運氣好的話還能與海龜共遊喔！

泰國蘇梅島：年輕熱血不能錯過

如果今天預算比較充裕的話，那就來一趟蘇梅島的夢幻冒險吧！蘇梅島對小資族來說向來不在考慮範圍，但其實如果預計在泰國停留較長的時間，不妨試試看搭船去蘇梅島，絕對省下一大筆交通費用啊！蘇梅島是泰國第三大島，隸屬蘇叻他尼府，不但有閃閃發亮的白沙灘、清澈溫暖的大海，沿海的海景按摩店，和超有氣氛的酒吧，是大家慕名而來的一大重點。

蘇梅島周圍也有不少世界級的浮潛勝地，如龜島、帕安島或安通國家海洋公園，豐富的海洋生態，除了五彩繽紛的珊瑚群，還有梭魚、驢魚、玳瑁龜、甚至鯨魚鯊！而每個月的滿月，帕安島也會舉行盛大的滿月派對，整個島彷彿化身巨型的戶外夜店，延綿的海岸線全是DJ舞台、噴火騷、酒水攤販等，一路從傍晚嗨到清晨！

菲律賓巴拉望：你知道天堂長怎樣嗎？

被譽為「菲律賓最後的處女地」，巴拉望主要由公主港、愛妮島、科隆島，這三大島組成，多虧了政府努力的維護，白沙灘、珊瑚礁、大海、森林景觀，在這裡都能看到最原始、最純淨的！這裡的氣溫長年維持在25度以上，雨季則是在6-9月，便宜的物價，加上菲律賓的簽證申請十分方便，所以可以說是冬天避寒的第一首選。

巴拉望中多島嶼之中，「公主港」被譽為「永生神之地」，全島以綠化、環保為目標，島上沒有任何的工廠、垃圾，保留了最原始的一面，另外「愛妮島」更是被美國雜誌《Condé Nast Traveler》（《康泰納仕旅遊家》）的「世界最美麗的二十個海灘」中排名第一，石灰岩懸崖、純淨的沙灘是這裡的一大招牌，「科隆島」也沒有在手下留情，曾被Forbes福布斯旅遊雜誌，譽為「世界十大熱門潛水景點之一」，這麼多豐富的體驗，今年冬天就去啦！

以上就是小編大家推薦的4個今年冬天的避寒勝地，其實這些都是一年四季不敗的熱門景點，但如果想要玩得盡興，挑對時間實在非常重要，冬天來絕對是一舉兩得的明智之舉！還在想明年寒假要去哪裡玩嗎？三五好友約起來，一起南遷過冬吧！