【大韓航空】商務艙飛行體驗　新款座位私隱度高、娛樂系統成缺點

這篇文章要帶來的，就是我特地選擇體驗的大韓航空（Korean Air）首爾～舊金山航線的新款商務艙。很可惜的是，現在大韓航空計劃的哩程，已經無法從美國大通銀行 （Chase）的Ultimate Rewards點數系統轉入獲得，只能依靠萬豪（Marriott）酒店計劃的點數轉入獲得。少了一個強力又好用的夥伴，讓大通銀行點數的價值真的是越來越低了…… 文：Randy／TripPlus

而因為搭乘商務艙的關係，剛好也有機會在首爾仁川機場轉機時，順道體驗了一下大韓航空新蓋好的商務艙貴賓室，大韓航空在2018年10月開始，轉移到首爾仁川機場新的第二航廈營運，因此也蓋好了新的一間頭等艙貴賓室，以及兩間商務艙貴賓室。我先前在跨年之旅的最後，有去體驗過頭等艙貴賓室，覺得比起以前來說有些進步，而這次來到了商務艙貴賓室，實際的體驗又是如何呢？就讓我來透過以下的照片與文字，來與讀者朋友們分享一下。

大韓航空商務艙貴賓室（東側，靠近第253號登機門）——硬體一覽

首先是來到位於第二航廈的東側，靠近第253號登機門的其中一間大韓航空商務艙貴賓室。整體的內裝看起來頗新，而且剛好進去的時候人不算太多，所以都能找的到位置休息。裡面的空間還算大，而且座椅真的蠻多的，與我先前體驗過，位於阿姆斯特丹機場的荷蘭皇家航空（KLM Royal Dutch Airlines）的貴賓室有異曲同工之妙。除了大韓航空商務艙乘客之外，搭乘天合聯盟夥伴航空的商務艙乘客也可以使用，接下來就讓各位讀者們透過照片，來看看貴賓室的硬體部分。

▼▼按圖放大看清貴賓室的設施、裝潢▼▼

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大韓航空商務艙貴賓室（東側，靠近第253號登機門）——餐飲一覽

一個貴賓室除了硬體之外，餐飲部分也是很重要的。然而可惜的是，大韓航空並沒有做得特別出色，雖然自助式取餐區看起來很大，但是食物的種類與選擇蠻有限，看起來也不是很好吃，與我先前體驗過的韓亞航空（Asiana Airlines）的商務艙貴賓室的感覺差不多，只能說韓籍航空可能真的對於貴賓室的餐點方面，並沒有花太多的功夫去經營，雖然我當時也不太餓，不過真的看了也沒甚麼想吃的慾望……可能看起來貴賓室內的辛拉麵泡麵還比較可口，就透過照片給大家參考一下。

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大韓航空商務艙貴賓室（西側，靠近第249號登機門）——硬體一覽

因為轉機時間比較長的關係，所以決定繼續探訪另一個商務艙貴賓室，這個貴賓室位於第二航廈的西側，靠近第249號登機門附近。不知為何，進去的時候發現人．超．多！多得很誇張，幾乎都快找不到座位可以休息了。人多的貴賓室，也讓整體空間看起來就變得比較小，但其實這個貴賓室，與剛剛上一個體驗過的貴賓室的空間是差不多大的。而兩個貴賓室整體的硬體配置也都差不多，沒有太大的區別，所以之後若是剛好有機會搭乘大韓航空商務艙，在首爾仁川機場轉機的讀者們，挑一個離你下一個航班的登機門比較近的貴賓室去休息即可。

▼▼按圖放大看清貴賓室的設施、裝潢▼▼

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大韓航空商務艙貴賓室（西側，靠近第249號登機門）——餐飲一覽

第二航廈西側的商務艙貴賓室的餐飲部分，其實也真的與東側商務艙貴賓室差不多，類似的冷食／熱食／飲料選擇，一樣的不太吸引人，但為了廣大的讀者朋友們，身為主編的我，還是很盡力的記錄每一個地方，讓讀者們可以參考。逛完了這兩個商務艙貴賓室之後，我真心覺得時間許可的話，就挑一個貴賓室去休息即可，不需要像我一樣兩個都去，餐點部分也真的不用太期待，因為真的不太吸引人……

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大韓航空商務艙（Boeing 777-300ER機型）——硬體一覽

在貴賓室待到逐漸接近登機的時刻，直接離開貴賓室走向登機門，準備來體驗首次的大韓航空新款商務艙產品！這個新款商務艙產品雖然與舊款的商務艙產品，一樣都是2-2-2的配置，但這個在航空業界名為「Apex Suite」的商務艙款式，其實每一個乘客都能有通往走道的方便度！與日本航空（Japan Airlines）的部分北美長程航線商務艙類似，大韓航空在北美航線，也有這類新款的商務艙配置，讓看起來可能不會讓單獨搭乘的乘客喜愛的2-2-2配置，依然還是保有其獨立的空間，所以接著就請各位讀者們，來看看這款新的商務艙產品！

▼▼按圖放大看機上的座位環境、設施、洗手間環境▼▼

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大韓航空商務艙（Boeing 777-300ER機型）——娛樂系統一覽

接著來介紹娛樂系統，雖然是新款的商務艙，螢幕與操控方面也的確比較新，但內容不足的問題依然存在。乘客比較注重的電影／影集選項偏少，只有遊戲／音樂方面的選擇還算多，加上沒有付費的無線網路可以使用，可以說是大韓航空娛樂系統方面的最大缺點。不過在地圖模式方面，倒是比起A380機型商務艙來說，有比較多樣化的呈現與模式，而且也有機外攝影機，可以滿足一下航空迷的小小需求。

▼▼按圖放大看影音娛樂選擇▼▼

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大韓航空商務艙（Boeing 777-300ER機型）——餐飲一覽

商務艙除了硬體之外，我想讀者們更關心的，應該是餐飲方面。這班大韓航空商務艙的晚餐主餐餐點選擇共有四種，雖然我先前的經驗告訴我，點韓式餐點才是最安全不會中地雷的，但小弟有時真的就是想嘗試自己舒適圈之外的東西，因此我很大膽的點選了牛扒…對，就是在飛機上很容易中地雷的牛扒，因為先前的台北～首爾航班，我已經吃過韓式餐點（韓式拌飯），所以打算體驗一下西式的餐點來比較看看，結果真的不意外，牛扒調理的過老，吃起來頗乾澀，真的就是地雷啊……希望我的以身試法，能夠帶給讀者們更多的參考，也請讀者朋友們記得，要是搭了大韓航空商務艙／頭等艙的話，絕對要點韓式餐點，點其他非韓式餐點的話，真的只有中地雷的份…

▼▼點擊下圖看清多種餐飲選擇（按圖放大）▼▼

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接著睡醒之後，在班機降落之前，還會再供應一次餐點，這次我就學乖了，點個安全牌－白粥配小菜，非常中規中矩，不太特別但也不差的選擇，而且能夠在飛機上吃到白粥與小菜，還是讓人覺得很感動啊！

大韓航空商務艙（Boeing 777-300ER機型）——機上睡眠

吃完晚餐後，就要來睡覺啦！大韓航空這款商務艙是可以180度全平躺的，但美中不足的就是沒有提供床墊，但還好座椅本身不會太硬，躺起來還算是舒適。只是對於小弟這個在飛機上很不好睡的人來說，依然無法好好地熟睡，大約躺著四～五小時左右就醒了。不過我不得不說，這款商務艙的隱私度相當不錯，尤其是靠窗的這個位置，雖然沒有可拉上的門，但包覆性相當的好，完全不會被腳步聲打擾到，若是一人搭乘的話，非常建議選擇緊貼窗子的位置，好睡的朋友應該會睡的不錯。

總結

在商務艙貴賓室的部分，大韓航空分別在航廈的東側與西側各蓋一個貴賓室，雖然能夠有效的分流旅客，但貴賓室內的餐點真的相當普通，非常的不出色，這點我認為是韓籍航空的通病，因為連韓亞航空的商務艙貴賓室的餐飲選擇，也是非常一般，算是一個蠻明顯的缺點。但至少有浴室，可以在上飛機之前先洗個澡，這點對我來說還真的是蠻重要的。然而雖然空間夠大，但人一多起來還是覺得頗有壓迫感，老實說不是一個值得特地前往體驗的貴賓室，我認為時間許可的話，登機之前去洗個澡，休息一下即可。

新款商務艙方面，我頗喜歡這種「Apex Suite」的商務艙設計，沒有反魚骨式的商務艙那樣，腳部空間會比較受限的問題，而且靠窗的位置真的頗有隱私，即便是結伴同行，2-2-2的配置也很適合，只可惜娛樂系統真的是明顯的缺點，電影／影集的選擇過少，加上沒有WiFi，會讓人覺得有些無聊。至於餐點的話，真的再次證明韓式餐點絕對是搭乘大韓航空時，最安全的食物，因為西式的餐點真的頗雷的……無論是我先前搭過的頭等艙，或是這次搭乘的商務艙，都再次證明了歹路不可行……不對不對，應該是千萬不要一意孤行，韓式的餐點絕對是比其他的餐點來的好。最後在服務上，畢竟是商務艙，而且搭乘的人也不少，我個人覺得中規中矩，當然不會像是在頭等艙那樣無微不至，但大體來說沒有甚麼讓我感覺不舒服的地方，總之我個人頗推薦讀者們有機會的話，真的可以試試看大韓航空新款商務艙，相信絕對是個好選擇！

即將抵達目的地——舊金山（TripPlus授權使用）

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