【日本四國】香川縣景點懶人包　四大絕境：天空之鏡、籐蔓吊橋

日本四國地區獲選世界知名旅遊雜誌中《2019十大最值得去的亞洲城市》專題的唯一一個日本地區，當然有一定的吸引力！ 四國其中以香川縣最為香港人熟悉，香川縣作為四國入口，無論是要到四國其他縣市、瀨戶内一帶或是從大阪經香川縣到四國觀光都十分方便，當中也有不少值得去的購物熱點和特色酒店。就讓小編馬上為你逐一介紹香川縣的最新、最好玩觀光情報！

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如何前往香川縣？

從香港前往香川縣，可以乘搭香港快運航空的直航航班前往高松機場，一星期有5班，只需要約3小時30分鐘便到達！

四國香川縣的人氣觀光景點

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四國香川縣美食大公開

一、高松本地魚市場參觀體驗

遊客可以在高松市的本地魚市場內，近距離觀賞到新鮮魚產由捕獲到送上餐桌的製作全過程！拍賣過程中，魚市場職員會為你解釋拍賣規矩，參觀後更會帶你到食堂享用一頓豐盛的新鮮漁獲早餐。魚市場參觀活動絕對能親身了解當地漁產文化，是難得的體驗！

「ふれあい市場」 地址：香川縣坂出市入船町1丁目5番14号 營業時間：早上7時至下午3點30分 休息日：星期三

二、烤雞肉串 x 本地酒「川鶴」「金陵」「綾菊」

雖然香川縣最有名的美食是骨付鳥和烏冬，但其實有不少烤雞肉串專門店很值得一去！另外有機會的話，不要錯過品嚐香川縣有名的本地酒，有「川鶴」、「金陵」和「綾菊」等，當中以川鶴口感最為豐富，而且非常容易入口，因此十分受歡迎。

香川縣有名的本地酒有「川鶴」、「金陵」和「綾菊」等（川鶴酒造株式会社官網圖片）

三、瀨戶内 – 橄欖牛和橄欖油甘魚

香川縣氣候和暖之餘，降雨量也較國内其他地區少，所以瀨戶内海的漁獲更是當中之最，也有不少縣特產，包括使用了當地盛產橄欖的橄欖牛和橄欖油甘魚！難得來到香川縣旅遊，當然要一試！

【本文獲「KKday」授權轉載。】