【日本四國】島根縣神社體驗「御守DIY」　附送心願石5分鐘完成！

許多人赴日旅遊到神社、寺院參拜，都會買御守作紀念，甚至當伴手禮送人。位於島根縣玉造溫泉鄉內的「玉作湯神社」，就是日本唯一可以親自DIY御守的神社，只要600日圓（約新台幣180元），製作時間只要5分鐘，旅客就能擁有專屬自己的心願成真御守！

玉造溫泉據傳古代是出產品質良好的青色瑪瑙之地，當地人因此以造玉產業維生，成為「玉造」地名由來，玉作湯神社內現在就存放許多數百年前，甚至是千年前製作的玉器，近年則因為神社內有一座「心願成真石」，據傳只要摸了就能願望成真，成為島根縣知名景點之一。

來到玉作湯神社一定要做的事就是御守DIY，穿過鳥居後即可看見一旁的紅色小帳棚，從這裡購買心願成真御守的製作材料，包括心願石、錦囊與書寫自己個人資料的籤紙。心願石無法挑選要哪種顏色、樣式，社方露出神秘笑容，說出與電影《哈利波特》裡，巫師在奧立凡德商店選擇魔仗時類似的話：「是石頭選擇你，而非你選擇石頭。」，因此打開白色包裝，才會知道屬於你的心願石的真實樣貌。

將心願石與其他素材帶到神社正殿，在籤紙上寫上自己的名字、住址和心願，之後將下方的複寫紙撕下，投入正殿前的木箱中，另一張紙則摺好放進錦囊中，接著帶著心願石到本殿後方、巨大圓潤的心願成真石前，先用水將心願石清洗，接著放在心願成真石上稍微磨一磨，意味將石頭所蘊含的能量傳遞到手中的心願石內，最後再放入錦囊、束起打結，就大功告成。

玉造溫泉擁有日本第一美肌溫泉美稱，溫泉街內更有許多祈求好緣份與泡湯景點，下次就和閨蜜一起規劃一趟美肌、求良緣小旅行，來趟玉造溫泉兩天一夜小旅行，白天造訪結緣神社、體驗御守DIY，晚上入住溫泉旅館，享受美肌溫泉的洗禮吧。

玉作湯神社地址：松江市玉湯町玉造508 交通：JR玉造温泉站搭計程車約5分鐘，從玉造溫泉主街步行約15分鐘

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